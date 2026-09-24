El Salvador

Tras casi 50 horas de angustiosa búsqueda, encuentran sin vida a pescador arrastrado por un río en El Salvador

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver de Saúl Enrique Rodríguez Pérez, de 23 años, en la bocana Las Marías, Acajutla

En la bocana Las Marías, en el cantón El Sunza de Acajutla, fue localizado el cuerpo sin vida de Saúl Enrique Rodríguez Pérez tras ser desplazado por la fuerza del agua.
En la bocana Las Marías, en el cantón El Sunza de Acajutla, fue localizado el cuerpo sin vida de Saúl Enrique Rodríguez Pérez tras ser desplazado por la fuerza del agua.
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Las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días han dejado severas afectaciones en El Salvador. En este contexto, la tarde de ayer, miércoles 23 de septiembre, fue localizado el cuerpo sin vida del joven Saúl Enrique Rodríguez Pérez, de 23 años de edad. El joven permanecía desaparecido desde el pasado lunes 21, tras ser arrastrado por una repentina y violenta crecida del río Sucio, en el departamento de Sonsonate.

El trágico incidente tuvo lugar a la altura del cantón El Zarzal, ubicado en el distrito de Santo Domingo de Guzmán (Sonsonate Centro). Según los reportes de las autoridades y testimonios de allegados, el joven se encontraba realizando labores de pesca artesanal junto a un grupo de personas.

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De forma intempestiva, una fuerte repunta causó un incremento acelerado e inesperado en el caudal del río, producto de los acumulados de agua generados por las constantes lluvias. Mientras que los acompañantes de la víctima lograron reaccionar a tiempo y ponerse a salvo en terrenos elevados, la fuerza implacable de la corriente sorprendió a Saúl Enrique, arrastrándolo río abajo ante la mirada de sus compañeros.

Tras la alerta emitida por la desaparición del joven pescador la tarde del lunes, se activó de inmediato un amplio protocolo de emergencia en la zona. Durante tres jornadas consecutivas, familiares, miembros de la comunidad, pobladores locales y diversas instituciones que integran el sistema nacional de Protección Civil desplegaron un despliegue operativo incansable a lo largo de la cuenca del río.

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Cuerpos de socorro y comunitarios peinaron el cauce del río Sucio y la zona costera de Acajutla durante más de 48 horas tras la desaparición del joven pescador.
Cuerpos de socorro y comunitarios peinaron el cauce del río Sucio y la zona costera de Acajutla durante más de 48 horas tras la desaparición del joven pescador.

Socorristas y voluntarios peinaron meticulosamente varios kilómetros de ribera y zonas de difícil acceso, enfrentando condiciones de terreno complicadas debido al mal tiempo y a la fuerza del caudal.

La búsqueda concluyó la tarde de este miércoles, cuando los equipos de rescate y familiares confirmaron el hallazgo del cadáver en la bocana Las Marías, situada en el cantón El Sunza (registrado también como El Sunzal), dentro del distrito de Acajutla (Sonsonate Oeste). La potencia del agua desplazó el cuerpo del joven a decenas de kilómetros del punto donde fue visto por última vez, hasta conducirlo hacia la franja costera.

El impacto de los sistemas depresionarios en la región

La tragedia que segó la vida de Enrique se enmarca en un contexto meteorológico sumamente adverso. Desde el fin de semana, el país ha experimentado el embate de sistemas depresionarios y bajas presiones que han desencadenado lluvias continuas y torrenciales en gran parte de la zona occidental y la franja volcánica.

Estas condiciones atmosféricas generan una saturación extrema de los suelos, acelerando la escorrentía superficial y provocando repentinas crecidas en los ríos, quebradas y zanjones. En muchas ocasiones, estas repuntas se originan en las partes altas de las cuencas donde las precipitaciones son más severas, tomando por sorpresa a los habitantes de las zonas bajas aunque en el lugar preciso no se perciba un aguacero de gran magnitud en ese instante.

Las intensas precipitaciones causadas por sistemas depresionarios provocaron un peligroso incremento en los caudales de los ríos en el occidente del país.

Ante este doloroso suceso, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil y los cuerpos de socorro reiteraron con firmeza el llamado de advertencia a la población salvadoreña. Se enfatiza de manera categórica la prohibición y recomendación de evitar cruzar ríos, riachuelos o quebradas, así como abstenerse por completo de realizar actividades de pesca, recreativas o agrícolas cerca de los caudales durante la temporada de invierno.

Las autoridades recuerdan que la fuerza de una corriente en época lluviosa es impredecible y destructiva. Se insta a los habitantes de zonas vulnerables a acatar de inmediato las alertas emitidas, mantenerse informados a través de los canales oficiales y priorizar el resguardo de la vida.

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