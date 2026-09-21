Por qué Centroamérica avanza en turismo internacional mucho más rápido que el resto de las Américas en 2026

El Centro Histórico de San Salvador recibió 760 mil visitantes en Semana Santa, generando una demanda récord en hotelería y actividades recreativas. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)

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El Salvador registró un alza de 43% en llegadas internacionales durante el primer trimestre de 2026, el tercer mejor resultado del mundo según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo), y el más alto de toda Centroamérica. Solo lo superaron Paraguay y Nueva Caledonia en el ranking global.

Ese número no es un hecho aislado: es la punta más visible de un fenómeno regional. Centroamérica cerró el primer trimestre del año con un crecimiento de 18% en llegadas internacionales frente al mismo período de 2025, la expansión más acelerada de todo el continente americano y una de las más altas del planeta en un trimestre marcado por la desaceleración global.

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Centroamérica creció nueve veces más rápido que el promedio continental

La distancia entre el desempeño centroamericano y el del resto del continente fue contundente. Mientras la región avanzaba 18%, el total de las Américas apenas subió 2%. América del Norte creció otro 2%, el Caribe se mantuvo prácticamente quieto con 0.2% y América del Sur retrocedió 1%.

El contexto hace el dato más relevante todavía. El crecimiento global del turismo en ese período fue de solo 2%, afectado por las disrupciones en la aviación mundial derivadas del conflicto en Oriente Medio. Centroamérica aceleró en sentido contrario a esa tendencia.

Turismo en Honduras en Semana Santa (Foto cortesía Visit Centroamérica).

Los datos de ONU Turismo muestran que la región venía de una expansión sostenida: pasó de 11.5 millones de llegadas en 2023 a 12.9 millones en 2024 y a 13.7 millones en 2025.

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En ese último año, el crecimiento fue de 6.1%. El salto a 18% en el arranque de 2026 representa una aceleración real, no el rebote de una base deprimida.

El Salvador, tercer destino del mundo por crecimiento de llegadas

El informe de ONU Turismo no desglosa los resultados individuales de cada país centroamericano. El único que aparece nombrado en la lista global de los diez destinos con mayor expansión de llegadas es El Salvador, con 43%.

Ese porcentaje más que duplica el promedio regional y multiplica por más de 20 el crecimiento del continente. El organismo no publica cifras absolutas ni datos de ingresos turísticos para El Salvador en este período, por lo que el resultado refleja exclusivamente la evolución del volumen de visitantes internacionales.

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El resto de las Américas, un mapa desigual

Fuera de Centroamérica, el continente presentó resultados heterogéneos. México fue el principal motor de América del Norte con un alza de 7% en llegadas, en una subregión que concentra más de 60% de los visitantes internacionales del continente y que en 2025 recibió unos 135.9 millones de turistas.

Europa acumuló 319,552 llegadas aéreas a Costa Rica entre enero y agosto, un crecimiento del 8.8% frente al mismo periodo de 2025. Cortesía: ICT

Los tres países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 —México, Estados Unidos y Canadá— tienen además un estímulo potencial para el segundo y tercer trimestre del año, con el torneo disputado entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El efecto real dependerá de la capacidad aérea disponible, los precios del alojamiento, la gestión de fronteras y el comportamiento de la demanda internacional.

El Caribe, por su parte, prácticamente se detuvo. Sus 30.1 millones de llegadas de 2025 no encontraron impulso en el arranque de 2026. Dentro de ese estancamiento, Anguila fue la excepción con 25% de alza, lo que demuestra que la brecha entre destinos dentro de una misma subregión puede ser enorme según la conectividad y la propuesta de valor de cada isla.

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América del Sur cayó, pero Paraguay y Brasil destacaron

América del Sur fue la única subregión del continente con números negativos: -1% en el primer trimestre. La caída fue más pronunciada en enero y febrero, con una leve recuperación en marzo.

Dentro de ese escenario, Paraguay registró el mejor resultado mundial de todos los destinos mencionados por ONU Turismo: +46% en llegadas internacionales. Brasil, en tanto, no aparece entre los países con mayor crecimiento de visitantes, pero encabeza la lista regional de ingresos turísticos con un alza de 12%. Esa combinación sugiere que el país atrajo turistas con mayor capacidad de gasto o logró capturar más valor por cada visita.

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El turismo global enfrenta vientos en contra para el resto de 2026

ONU Turismo advierte que la crisis en Oriente Medio puede restar entre 1 y 2 puntos porcentuales al crecimiento turístico mundial proyectado para el año. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía global crecerá 3.1% en 2026, mientras que Naciones Unidas proyecta 2.9%.

Una expansión económica más lenta, combinada con boletos aéreos más caros por el alza del combustible de aviación, puede frenar la demanda en destinos que dependen de viajeros de largo recorrido.

El impacto ya es visible en algunas regiones. Oriente Medio sufrió una caída de 14% en llegadas durante el primer trimestre y de 37% solo en marzo, con una ocupación hotelera que descendió de 75% en enero a 48% en marzo. Asia del Sur también acusó el golpe: -27% en marzo, por las afectaciones en los centros de conexión aérea de la región.

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Por qué Centroamérica puede sostener el crecimiento

En ese escenario global más complejo, Centroamérica tiene condiciones para mantener su impulso. La región opera principalmente sobre rutas aéreas de corta y media distancia desde Estados Unidos y Canadá, lo que la hace menos vulnerable a los desvíos de tráfico aéreo que afectan a destinos más lejanos.

Guacamayas rojas, tucanes, colibríes y trogones forman parte de las especies que convierten al país en uno de los destinos favoritos para el turismo ornitológico. Crédito: Costa Rica Jade Tours

Los viajeros que buscan destinos que combinen precio accesible, seguridad, diversidad de experiencias y buena conectividad tienen en Centroamérica una alternativa competitiva frente a opciones más costosas o logísticamente complicadas.

Esa ventaja comparativa, sin embargo, no es automática: depende de que los países de la región mantengan la conectividad aérea, inviertan en infraestructura y ofrezcan propuestas diferenciadas que justifiquen el gasto del visitante.

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El primer trimestre de 2026 mostró que la demanda existe y que está creciendo con fuerza. El desafío para los gobiernos y el sector privado de la región es convertir ese volumen de llegadas en ingresos reales, estadías más largas y mayor distribución del gasto turístico fuera de los circuitos tradicionales.