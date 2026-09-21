El Salvador

Por qué Centroamérica avanza en turismo internacional mucho más rápido que el resto de las Américas en 2026

Mientras otras zonas pierden ritmo o quedan inmóviles, el istmo muestra una ventaja poco visible que podría sostenerse bajo ciertas condiciones

El Centro Histórico de San Salvador recibió 760 mil visitantes en Semana Santa, generando una demanda récord en hotelería y actividades recreativas. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)
El Centro Histórico de San Salvador recibió 760 mil visitantes en Semana Santa, generando una demanda récord en hotelería y actividades recreativas. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)
Guardar

El Salvador registró un alza de 43% en llegadas internacionales durante el primer trimestre de 2026, el tercer mejor resultado del mundo según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo), y el más alto de toda Centroamérica. Solo lo superaron Paraguay y Nueva Caledonia en el ranking global.

Ese número no es un hecho aislado: es la punta más visible de un fenómeno regional. Centroamérica cerró el primer trimestre del año con un crecimiento de 18% en llegadas internacionales frente al mismo período de 2025, la expansión más acelerada de todo el continente americano y una de las más altas del planeta en un trimestre marcado por la desaceleración global.

PUBLICIDAD

Centroamérica creció nueve veces más rápido que el promedio continental

La distancia entre el desempeño centroamericano y el del resto del continente fue contundente. Mientras la región avanzaba 18%, el total de las Américas apenas subió 2%. América del Norte creció otro 2%, el Caribe se mantuvo prácticamente quieto con 0.2% y América del Sur retrocedió 1%.

El contexto hace el dato más relevante todavía. El crecimiento global del turismo en ese período fue de solo 2%, afectado por las disrupciones en la aviación mundial derivadas del conflicto en Oriente Medio. Centroamérica aceleró en sentido contrario a esa tendencia.

Turismo en Honduras en Semana Santa (Foto cortesía Visit Centroamérica).
Turismo en Honduras en Semana Santa (Foto cortesía Visit Centroamérica).

Los datos de ONU Turismo muestran que la región venía de una expansión sostenida: pasó de 11.5 millones de llegadas en 2023 a 12.9 millones en 2024 y a 13.7 millones en 2025.

PUBLICIDAD

En ese último año, el crecimiento fue de 6.1%. El salto a 18% en el arranque de 2026 representa una aceleración real, no el rebote de una base deprimida.

El Salvador, tercer destino del mundo por crecimiento de llegadas

El informe de ONU Turismo no desglosa los resultados individuales de cada país centroamericano. El único que aparece nombrado en la lista global de los diez destinos con mayor expansión de llegadas es El Salvador, con 43%.

Ese porcentaje más que duplica el promedio regional y multiplica por más de 20 el crecimiento del continente. El organismo no publica cifras absolutas ni datos de ingresos turísticos para El Salvador en este período, por lo que el resultado refleja exclusivamente la evolución del volumen de visitantes internacionales.

El resto de las Américas, un mapa desigual

Fuera de Centroamérica, el continente presentó resultados heterogéneos. México fue el principal motor de América del Norte con un alza de 7% en llegadas, en una subregión que concentra más de 60% de los visitantes internacionales del continente y que en 2025 recibió unos 135.9 millones de turistas.

Europa acumuló 319,552 llegadas aéreas a Costa Rica entre enero y agosto, un crecimiento del 8.8% frente al mismo periodo de 2025. Cortesía: ICT
Europa acumuló 319,552 llegadas aéreas a Costa Rica entre enero y agosto, un crecimiento del 8.8% frente al mismo periodo de 2025. Cortesía: ICT

Los tres países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 —México, Estados Unidos y Canadá— tienen además un estímulo potencial para el segundo y tercer trimestre del año, con el torneo disputado entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El efecto real dependerá de la capacidad aérea disponible, los precios del alojamiento, la gestión de fronteras y el comportamiento de la demanda internacional.

El Caribe, por su parte, prácticamente se detuvo. Sus 30.1 millones de llegadas de 2025 no encontraron impulso en el arranque de 2026. Dentro de ese estancamiento, Anguila fue la excepción con 25% de alza, lo que demuestra que la brecha entre destinos dentro de una misma subregión puede ser enorme según la conectividad y la propuesta de valor de cada isla.

América del Sur cayó, pero Paraguay y Brasil destacaron

América del Sur fue la única subregión del continente con números negativos: -1% en el primer trimestre. La caída fue más pronunciada en enero y febrero, con una leve recuperación en marzo.

Dentro de ese escenario, Paraguay registró el mejor resultado mundial de todos los destinos mencionados por ONU Turismo: +46% en llegadas internacionales. Brasil, en tanto, no aparece entre los países con mayor crecimiento de visitantes, pero encabeza la lista regional de ingresos turísticos con un alza de 12%. Esa combinación sugiere que el país atrajo turistas con mayor capacidad de gasto o logró capturar más valor por cada visita.

El turismo global enfrenta vientos en contra para el resto de 2026

ONU Turismo advierte que la crisis en Oriente Medio puede restar entre 1 y 2 puntos porcentuales al crecimiento turístico mundial proyectado para el año. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía global crecerá 3.1% en 2026, mientras que Naciones Unidas proyecta 2.9%.

Una expansión económica más lenta, combinada con boletos aéreos más caros por el alza del combustible de aviación, puede frenar la demanda en destinos que dependen de viajeros de largo recorrido.

El impacto ya es visible en algunas regiones. Oriente Medio sufrió una caída de 14% en llegadas durante el primer trimestre y de 37% solo en marzo, con una ocupación hotelera que descendió de 75% en enero a 48% en marzo. Asia del Sur también acusó el golpe: -27% en marzo, por las afectaciones en los centros de conexión aérea de la región.

Por qué Centroamérica puede sostener el crecimiento

En ese escenario global más complejo, Centroamérica tiene condiciones para mantener su impulso. La región opera principalmente sobre rutas aéreas de corta y media distancia desde Estados Unidos y Canadá, lo que la hace menos vulnerable a los desvíos de tráfico aéreo que afectan a destinos más lejanos.

Guacamayas rojas, tucanes, colibríes y trogones forman parte de las especies que convierten al país en uno de los destinos favoritos para el turismo ornitológico. Crédito: Costa Rica Jade Tours
Guacamayas rojas, tucanes, colibríes y trogones forman parte de las especies que convierten al país en uno de los destinos favoritos para el turismo ornitológico. Crédito: Costa Rica Jade Tours

Los viajeros que buscan destinos que combinen precio accesible, seguridad, diversidad de experiencias y buena conectividad tienen en Centroamérica una alternativa competitiva frente a opciones más costosas o logísticamente complicadas.

Esa ventaja comparativa, sin embargo, no es automática: depende de que los países de la región mantengan la conectividad aérea, inviertan en infraestructura y ofrezcan propuestas diferenciadas que justifiquen el gasto del visitante.

El primer trimestre de 2026 mostró que la demanda existe y que está creciendo con fuerza. El desafío para los gobiernos y el sector privado de la región es convertir ese volumen de llegadas en ingresos reales, estadías más largas y mayor distribución del gasto turístico fuera de los circuitos tradicionales.

Temas Relacionados

CentroaméricaONU TurismoTurismo internacionalEl SalvadorTuristas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las mujeres asumen más trabajo no remunerado y los hombres concentran el empleo medido por el PIB salvadoreño

Las mujeres destinan una porción mayor de su jornada a tareas domésticas y de atención sin pago y, en conjunto, trabajan un 4.7% más de horas que los hombres, según datos de ONU Mujeres

Las mujeres asumen más trabajo no remunerado y los hombres concentran el empleo medido por el PIB salvadoreño

El Salvador registró un promedio de 800 consultas diarias por diarreas

El Ministerio de Salud contabilizó 211.520 atenciones por cuadros diarreicos hasta la semana epidemiológica 36. Los menores de 10 años concentran el mayor número de consultas, mientras 9.669 pacientes requirieron hospitalización por complicaciones.

El Salvador registró un promedio de 800 consultas diarias por diarreas

En fotos: La Pedaleada de San Salvador se convirtió en una fiesta para moverse sin motor junto con el exfutbolista Dani Alves y Mr. Drip

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte informó que la jornada del 20 de septiembre buscó impulsar la movilidad no motorizada, con una convocatoria familiar desde la Plaza Gerardo Barrios en horas de la mañana

En fotos: La Pedaleada de San Salvador se convirtió en una fiesta para moverse sin motor junto con el exfutbolista Dani Alves y Mr. Drip

Hallan el cuerpo en descomposición de una mujer en Chalchuapa; es el cuarto homicidio del mes reportado en El Salvador

El balance oficial incluye el caso del 19 de septiembre en Teotepeque, La Libertad Costa, donde una mujer murió tras una agresión de su compañero, quien luego ingirió veneno y falleció

Hallan el cuerpo en descomposición de una mujer en Chalchuapa; es el cuarto homicidio del mes reportado en El Salvador

Protección Civil advierte sobre lluvias intensas y posible temporal en El Salvador

La entrada de humedad del Pacífico y Atlántico podría dejar precipitaciones persistentes en la costa, áreas volcánicas y municipios próximos a la cadena montañosa norte del país durante los próximos días

Protección Civil advierte sobre lluvias intensas y posible temporal en El Salvador

TECNO

Cómo configurar Windows 11 para que tu PC arranque y funcione como una consola

Cómo configurar Windows 11 para que tu PC arranque y funcione como una consola

Expertos comparan el avance de la IA con el inicio de la pandemia del COVID-19: rl “febrero de 2020”

El precio de Bitcoin para este lunes

Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 21 de septiembre

Cómo recrear a Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

ENTRETENIMIENTO

Cindy Crawford habló sobre el cariño entre sus hijos en una entrevista previa a la muerte de Presley Gerber

Cindy Crawford habló sobre el cariño entre sus hijos en una entrevista previa a la muerte de Presley Gerber

Los hijos de Cindy Crawford: una familia que hizo historia en la industria de la moda

Austin Abrams habló sobre su carrera, el rechazo a la fama y nuevo papel protagónico en el reinicio de Resident Evil

“Ha sido la mejor etapa de mi carrera profesional”: Ethan Hawke habló de sus 15 años trabajando con su esposa

La última publicación del hijo de Cindy Crawford reveló su lucha contra la adicción meses antes de morir: “Estaba absolutamente aterrorizado”

MUNDO

El origen de la cerámica: cómo los incendios forestales de hace 9.000 años pudieron convertirse en el primer horno de la historia

El origen de la cerámica: cómo los incendios forestales de hace 9.000 años pudieron convertirse en el primer horno de la historia

Contraataque de la coalición saudita en Yemen: las fuerzas gubernamentales frenaron la ofensiva de los rebeldes hutíes

Eligieron a “la mejor aerolínea del mundo” en 2026: una compañía asiática lo logra por sexta vez

Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania

Los niños de Gaza vuelven a las clases presenciales después de casi tres años