Siembra de postrera alcanza el 70% en El Salvador, pero advierten de riesgos por la continuidad de las lluvias

La siembra de postrera alcanzó cerca del 70 % a nivel nacional con frijol de seda y sorgo, pero su producción depende de la continuidad de las lluvias en El Salvador. (Cortesía Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena)

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Los productores lograron sembrar cerca del 70 % de la postrera a nivel nacional, sobre todo de frijol de seda y sorgo, de acuerdo con Luis Teminio, presidente de CAMPO. En una entrevista con Infobae El Salvador, el dirigente advirtió que el resultado de esta producción recién establecida dependerá de que continúen las lluvias.

“Todavía sigue en riesgo, porque si deja de llover prácticamente se pierde”, afirmó Teminio. El presidente de CAMPO explicó que aún no corresponde contabilizar pérdidas de postrera porque el ciclo apenas comenzó y los cultivos no han llegado a la cosecha.

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En la zona oriental, la siembra de postrera llegó a alrededor del 50 %, de acuerdo con Teminio. El dirigente atribuyó la reducción de las áreas cultivadas a la sequía registrada durante agosto, cuando, según relató, no hubo lluvias en esa región.

Las tres o cuatro lluvias o tormentas registradas en septiembre permitieron que algunos productores sembraran frijol y sorgo. Teminio explicó que esos cultivos requieren menos tiempo para completar su ciclo.

La falta de precipitaciones redujo las áreas cultivadas en San Miguel, La Unión y Morazán. En San Miguel, CAMPO estimó una disminución de entre 30 % y 40 %, mientras que en La Unión y Morazán la reducción rondó el 30 %.

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CAMPO calcula pérdidas de USD 83,790,000 en la primera siembra

La primera siembra dejó de producir 2,394,000 quintales de maíz, según la estimación de Luis Teminio. Con un precio de mercado de USD 35 por quintal, el presidente de CAMPO calculó que las pérdidas ascienden a USD 83,790,000.

Teminio precisó que esa valoración corresponde únicamente a la primera siembra. Sobre la postrera, indicó que todavía no puede hablarse de pérdidas, ya que el ciclo recién comenzó y quienes optaron por no sembrar aún no habían invertido en los cultivos.

CAMPO advirtió que la postrera sigue en riesgo y sostuvo que, si deja de llover, los cultivos recién sembrados pueden perderse. (Foto cortesía Óscar Domínguez)

Señaló que, si fuera necesario complementar la oferta nacional de maíz, El Salvador suele comprar el grano en Estados Unidos y México. Cuando esos proveedores no tienen disponibilidad, explicó, las importaciones pueden provenir de Argentina y Brasil.

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El MAG proyecta más de 10 millones de quintales de maíz

Frente a las estimaciones planteadas por CAMPO, el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, aseguró en Entrevista AM que El Salvador contará con alimentos suficientes durante este año y el siguiente, pese a la sequía meteorológica y los efectos del fenómeno de El Niño.

Domínguez afirmó que el Programa Aumenta la Producción proyecta superar los 10 millones de quintales de maíz y llegar a algo más de 1.9 millones de quintales de frijol.

El viceministro comparó esas estimaciones con datos atribuidos a CID Gallup. Según expuso, el consumo nacional de maíz se sitúa entre 10 y 11 millones de quintales, mientras que el de frijol ronda entre 1.7 millones y 1.9 millones.

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A partir de esa relación entre producción esperada y consumo, el funcionario sostuvo que la cosecha nacional puede atender una parte amplia de las necesidades del mercado. Las importaciones, añadió, fueron programadas para complementar la oferta y reducir el riesgo de escasez.

“Tenemos abastecimiento tanto nacional como reserva estratégica también importada”, afirmó Domínguez. Según dijo, esa combinación permitirá mantener disponibles los alimentos durante este año y el siguiente.

El viceministro reportó más de 130,000 manzanas de maíz y cerca de 30,000 manzanas de frijol dentro del programa. En conjunto, la superficie de granos básicos supera las 160,000 manzanas.

A esa extensión sumó más de 3,600 manzanas de hortalizas. Domínguez aseguró que estas parcelas cuentan con acceso al agua y que más del 60 % se encuentra bajo estructuras protegidas.

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El funcionario señaló que una parte del maíz ya estaba en la fase de doblado de la milpa, una etapa previa a la cosecha. Mencionó que las mayores extensiones con condiciones favorables se ubican en Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.

El MAG proyectó más de 10 millones de quintales de maíz y más de 1.9 millones de quintales de frijol para asegurar el abastecimiento de alimentos en El Salvador. (Foto: cortesía)

MIRA orienta las decisiones sobre siembra y atención agrícola

Para explicar cómo el MAG llegó a esas proyecciones, Domínguez señaló que la institución utiliza el Monitoreo Inteligente de la Red Agropecuaria (MIRA). La plataforma trabaja con información satelital vinculada al convenio suscrito entre el Gobierno de El Salvador y Google.

El sistema permite ubicar parcelas y zonas productoras, además de identificar riesgos de sequía, exceso de agua, hongos, plagas y enfermedades. También aporta datos sobre la humedad del suelo y las condiciones que podrían presentarse en los días siguientes.

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El Ministerio contrasta esos registros con los pronósticos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según el viceministro. Con esa información, afirmó, se definen medidas sobre las siembras y la atención a productores.

“Nos basamos en información totalmente técnica”, sostuvo Domínguez. El funcionario señaló que El Niño afecta a más de 50 países y explicó que, mientras algunas naciones enfrentan lluvias excesivas, El Salvador atraviesa períodos de sequía.

Ese monitoreo permitió, según Domínguez, priorizar el corredor seco y la zona oriental. En esos territorios se concentra una mayor cantidad de agricultores que dependen por completo de las lluvias, la misma condición que Teminio vinculó con la menor cobertura de la postrera.

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Aumenta la Producción se concentró en tierras con agua disponible

Con esa identificación de las zonas más expuestas y de los terrenos que contaban con mejores condiciones, el MAG orientó el Programa Aumenta la Producción hacia áreas con lluvias, acceso a fuentes de agua o capacidad para instalar riego auxiliar. Domínguez explicó que la selección se realizó por rubros y por zonas.

El viceministro mencionó a Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán entre los departamentos con condiciones favorables para la siembra. También citó sectores de las regiones central y paracentral que podían usar riego complementario.

Domínguez afirmó que la prioridad fue asegurar los alimentos que consume la población salvadoreña. Para ello, el Ministerio identificó terrenos con condiciones para sostener cultivos de granos básicos y hortalizas.

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El programa reunió a gremiales, cooperativas y agricultores individuales, de acuerdo con el funcionario. Los equipos técnicos compartieron pronósticos climáticos y recomendaciones en las oficinas del MAG y directamente en las parcelas.

Como resultado, Domínguez afirmó que, incluso en zonas golpeadas por la sequía, la producción mínima de maíz alcanzó 75 quintales por manzana. En áreas con agua, manejo técnico y condiciones favorables, aseguró que el rendimiento llegó a entre 120 y 130 quintales por manzana.

El MAG utiliza la plataforma MIRA con información satelital y pronósticos climáticos para orientar la siembra, priorizar el corredor seco y atender denuncias por alzas injustificadas de precios. (Cortesía: Presidencia de la República de El Salvador)

El viceministro comparó esos resultados con una producción histórica de alrededor de 40 quintales de maíz por manzana. Para el frijol, indicó que los rendimientos anteriores estaban entre 12 y 15 quintales, mientras que las cosechas dentro del programa se ubicaron entre 25 y 52 quintales por manzana.

El MAG pide denunciar alzas injustificadas de precios

Con las proyecciones de producción, las áreas priorizadas y las importaciones previstas, Domínguez afirmó que no existen razones para aumentos injustificados en los precios de granos básicos, frutas, verduras y hortalizas.

El funcionario indicó que el quintal de maíz se comercializaba a USD 24.50 en la zona central de mayoreo. Explicó que el MAG publica precios de referencia elaborados a partir de información de grandes productores y distribuidores.

“No hay razón alguna que pueda existir alzas de precio injustificadas”, afirmó. Domínguez reconoció que factores como el petróleo pueden aumentar algunos costos, pero sostuvo que la oferta debe mantener controlada la relación entre producción, distribución y demanda.

El viceministro pidió a los consumidores denunciar incrementos que consideren abusivos. Los reportes pueden realizarse al 910, correspondiente a la Defensoría del Consumidor, o al 912, línea del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Para facilitar las verificaciones, solicitó que las personas indiquen el nombre del establecimiento, el producto y la ubicación. Según afirmó, esa información permite que las instituciones identifiquen el caso y actúen dentro de sus competencias.

Domínguez sostuvo que los comerciantes tienen derecho a obtener ganancias, pero cuestionó que un quintal de maíz comprado directamente a productores por entre USD 21 y USD 22 se venda después por USD 28 o USD 30.