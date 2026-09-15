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Cazas de la OTAN derribaron un dron sobre Lituania: "Defenderemos nuestro espacio aéreo"

“Ante la intensificación de la agresión de Rusia contra Ucrania, esta capacidad de respuesta es vital para nuestra región”, aseguró el mandatario lituano Gitanas Nausėda

Cazas de la OTAN derribaron un dron sobre territorio de Lituania y activaron alarmas en varios distritos, incluida Vilna. (REUTERS/Benoit Tessier)
Cazas de la OTAN derribaron un dron sobre territorio de Lituania y activaron alarmas en varios distritos, incluida Vilna. (REUTERS/Benoit Tessier)
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Cazas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) derribaron un dron sobre territorio lituano pasada la medianoche de este martes, en un episodio que activó alarmas en varios distritos del país báltico, incluida la capital, Vilna. El presidente Gitanas Nausėda confirmó el incidente y agradeció la rápida respuesta del personal aliado desplegado en la región.

“Con Rusia intensificando su agresión contra Ucrania, esta capacidad de respuesta es vital para nuestra región. Junto a nuestros aliados de la OTAN, Lituania defenderá su espacio aéreo”, escribió Nausėda en la red social X.

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El objeto fue neutralizado en el distrito de Kaunas, concretamente cerca de la localidad de Pratkunai, en la provincia de Kaisiadorys, según informó el jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKVC), Vilmantas Vitkauskas, a la radiotelevisión estatal LRT. Minutos antes, las autoridades habían emitido una alerta amarilla por “dron potencialmente detectado” para los distritos de Elektrenai, Trakai, Kaunas y Vilna.

El Ministerio de Defensa de Lituania informó en redes sociales que “se ha neutralizado con éxito un dron sobre territorio lituano” y destacó que “las Fuerzas Armadas de Lituania y los pilotos italianos que prestan servicio en la Misión de Defensa Aérea de la OTAN han dado una respuesta rápida y responsable”. Poco después, la plataforma de protección civil LT72, dependiente del Ministerio del Interior, levantó la alerta amarilla en todos los territorios advertidos. Tras la interceptación, Vitkauskas señaló que se desplegaron efectivos para identificar de qué tipo de dron se trataba, cuáles eran sus características y cuál era su objetivo de vuelo.

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El episodio se suma a una serie de incidentes registrados en los últimos meses en los países bálticos, donde drones ucranianos dirigidos contra Rusia han penetrado el espacio aéreo local o se han estrellado al ser desviados por medidas de guerra electrónica. Apenas dos días antes, Lituania ya había declarado dos alertas aéreas en una misma jornada: una por un dron procedente de Bielorrusia y otra por una bandada de gansos silvestres confundida con un objeto no identificado.

El presidente Gitanas Nausėda confirmó el incidente y afirmó que Lituania defenderá su espacio aéreo junto a sus aliados de la OTAN. (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)
El presidente Gitanas Nausėda confirmó el incidente y afirmó que Lituania defenderá su espacio aéreo junto a sus aliados de la OTAN. (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

La primera de esas alertas, hacia las 04.00 hora local, correspondió a lo que el NKVC calificó como un “probable dron”, posiblemente utilizado por un traficante, que atravesó durante unos 20 minutos el espacio aéreo lituano procedente de Bielorrusia con destino al enclave ruso de Kaliningrado. La segunda, cerca de la 1 PM hora local, obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Vilna tras la activación de cazas de la OTAN que finalmente identificaron una bandada de aves.

“En la información inicial de radar, las señales de las aves y de los drones son a veces similares, por lo que se llevó a cabo una inspección adicional para determinar con exactitud la naturaleza del objeto”, explicó el NKVC a la cadena pública LRT. Aquella alerta obligó a cerrar durante casi una hora tanto el aeropuerto de la capital como los locales de la cadena de supermercados Maxima. El editor del portal 15min.lt, Vaidotas Beniusis, relató a la agencia EFE que “la gente no corrió a refugiarse” pese al aviso enviado a los teléfonos móviles.

El dron fue neutralizado cerca de Pratkunai, en el distrito de Kaunas, y las autoridades desplegaron efectivos para identificar su tipo y objetivo de vuelo. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)
El dron fue neutralizado cerca de Pratkunai, en el distrito de Kaunas, y las autoridades desplegaron efectivos para identificar su tipo y objetivo de vuelo. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Lituania limita con el enclave ruso de Kaliningrado y con Bielorrusia, aliado cercano de Moscú, una condición geográfica que ha intensificado la percepción de amenaza del país báltico desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania. El propio Gobierno lituano ha señalado que su servicio de inteligencia militar cuenta con información que sugiere que Rusia podría estar considerando ataques contra infraestructura crítica en los estados bálticos. En paralelo, la Bundeswehr, las fuerzas armadas de Alemania, avanza en la conformación de una brigada blindada en territorio lituano: una fuerza de combate desplegable de manera independiente, compuesta por 4.800 soldados, que se prevé esté operativa para 2027.

La tensión entre Moscú y Vilna también se ha desplazado al terreno nuclear. El Kremlin advirtió que apuntará sus armas atómicas contra Lituania si el país permite el despliegue en su territorio de ojivas procedentes de los arsenales de sus aliados de la OTAN. “Si se despliegan armas nucleares en el territorio [lituano] y apuntan hacia nosotros, entonces, como consecuencia, el territorio de ese país también estará en la mira de nuestras armas nucleares”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista con la televisión pública rusa difundida el viernes. Según Peskov, la llegada de armamento atómico a Lituania representaría “un giro muy grave en términos de escalada de las tensiones”.

Lituania ha iniciado el proceso para eliminar la prohibición constitucional de almacenar armas nucleares en su territorio, una iniciativa que, según el gobierno lituano, busca reforzar su seguridad tras la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania. El proyecto de enmienda constitucional está siendo analizado por el Parlamento lituano, requiere una mayoría de dos tercios para su aprobación y cuenta con el respaldo del presidente y de los principales partidos políticos, por lo que podría entrar en vigor este mismo año. A principios de julio, Nausėda había declarado que quería que su país participara en la disuasión nuclear occidental frente a Moscú, en referencia al posible despliegue de armas atómicas en territorio lituano.

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