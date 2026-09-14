Las exportaciones de El Salvador aumentan 4.4% en valor y cerca de 11% en volumen, según Camarasal

Las exportaciones de El Salvador crecieron 4.4 % en valor y cerca de 11 % en volumen, según Camarasal. (Foto cortesía CEPA)

Guardar

Las exportaciones de El Salvador crecieron en valor y volumen, según afirmó Karla Méndez, directora de Asuntos Técnicos de Camarasal. La representante indicó que los envíos al exterior registraron un aumento de 4.4 % en dinero y cerca de 11 % en volumen.

“Estamos enviando más volumen, más productos”, sostuvo Méndez. La directora señaló que el incremento no solo se refleja en el valor de las exportaciones, sino también en la cantidad de bienes enviados, una tendencia que, según planteó, puede abrir oportunidades para que más empresas busquen mercados fuera del país.

PUBLICIDAD

Ese comportamiento, de acuerdo con las representantes de Camarasal, coincide con otros indicadores de la economía salvadoreña. Leticia Escobar, presidenta de la gremial, indicó que el Producto Interno Bruto creció 4.8 % durante el primer trimestre de 2026 y que el Indicador de Actividad Económica alcanzó una variación de 5.6 % a junio.

Escobar afirmó, durante la entrevista en Frente a Frente, que el sector de la construcción encabeza parte del dinamismo de la actividad económica. También sostuvo que la seguridad es uno de los aspectos que los inversionistas consideran cuando llegan al país para conocer las condiciones antes de evaluar posibles proyectos.

PUBLICIDAD

“Vienen, exploran El Salvador y deciden quedarse e invertir en El Salvador”, expresó Escobar. La presidenta vinculó esa percepción con la llegada de inversión y con los resultados de los indicadores económicos que mencionó durante la entrevista.

El PIB de El Salvador creció 4.8 % en el primer trimestre de 2026 y el Indicador de Actividad Económica subió 5.6 % a junio. (Cortesía: Aduana El Salvador)

Méndez añadió que las proyecciones de crecimiento para El Salvador fueron ajustadas al alza. Según indicó, el Fondo Monetario Internacional estima una expansión superior al 4 % para el país en 2026, mientras que el sector empresarial debe prepararse para que ese dinamismo alcance a otras actividades.

El Salvador Trade Expo 2026 busca aprovechar la oferta exportable

Para ampliar las oportunidades comerciales de las empresas salvadoreñas, Camarasal e Invest in El Salvador organizarán El Salvador Trade Expo 2026 los días 12 y 13 de octubre.

PUBLICIDAD

La feria estará dirigida a compañías interesadas en presentar su oferta, conocer posibles compradores y establecer contactos para concretar negocios.

Escobar afirmó que la actividad contará con más de 100 potenciales compradores. Las empresas que participen podrán exhibir sus productos y servicios, además de acceder a reuniones de negocios previamente organizadas con personas o compañías interesadas en adquirir bienes o contratar servicios.

“En esta ocasión se los traemos acá a nuestro país, esos potenciales compradores”, señaló Escobar. La dirigente explicó que asistir a ferias o ruedas de negocios internacionales puede resultar costoso para empresas pequeñas, medianas o que todavía están en una etapa de expansión.

PUBLICIDAD

El Salvador Trade Expo 2026 reunirá a más de 100 potenciales compradores para impulsar negocios, exportaciones y contactos comerciales. (EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo)

La feria tendrá una estructura multisectorial. Méndez mencionó que incluirá comercio minorista, alimentos, bebidas, bienes de consumo, servicios y tecnología, con el propósito de mostrar una parte de la oferta que ya se produce en El Salvador.

Además de los espacios de exhibición, la programación incluirá conferencias y reuniones entre empresas. Méndez explicó que esos encuentros permitirán un contacto directo entre quienes ofrecen productos o servicios y compradores que buscan proveedores para sus operaciones.

“Vamos a tener estas citas B2B paralelamente durante la actividad”, afirmó Méndez. Según planteó, las reuniones buscan facilitar conversaciones entre compañías que comparten intereses de compra, venta, distribución o apertura de nuevos canales comerciales.

PUBLICIDAD

Lo Nuestro es Calidad acompañará la promoción empresarial

La feria se suma a la segunda edición de Lo Nuestro es Calidad, una campaña de Camarasal que surgió en 2025. Escobar explicó que la respuesta de empresarios ante la primera edición llevó a la gremial a mantener la iniciativa y darle carácter institucional.

La campaña busca mostrar el trabajo de las empresas salvadoreñas, la producción de bienes, la prestación de servicios y la generación de empleo. También pone el foco en el conocimiento, la innovación y la inversión que hay detrás de las marcas y de sus procesos.

“Lo que hacemos en El Salvador es sinónimo de calidad”, afirmó Escobar. La presidenta planteó que el reconocimiento a la producción salvadoreña debe ir más allá de septiembre, mes en el que el país conmemora su independencia.

PUBLICIDAD

Méndez explicó que la campaña tendrá como concepto “Reconocé la huella salvadoreña detrás de cada empresa”. La propuesta apunta a visibilizar a las personas que participan en la fabricación, distribución y atención vinculada con productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Lo Nuestro es Calidad busca promover a las empresas salvadoreñas con foco en la calidad, la innovación, el empleo y la inversión detrás de cada marca. (Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

La directora invitó a las empresas a compartir sus historias y mostrar a los equipos que sostienen sus operaciones. También convocó a los consumidores a conocer qué hay detrás de las marcas que encuentran en comercios, supermercados o servicios que contratan.

La campaña asocia el consumo local con la calidad

Al explicar el enfoque de Lo Nuestro es Calidad, Escobar aclaró que la iniciativa no propone consumir productos salvadoreños únicamente por su procedencia. La presidenta sostuvo que la invitación se basa en la calidad de la oferta y en la capacidad de las empresas para competir dentro y fuera del país.

PUBLICIDAD

La dirigente afirmó que detrás de cada negocio hay emprendedores que decidieron invertir en El Salvador. Según señaló, esas decisiones se traducen en generación de empleos, incorporación de tecnología, desarrollo de productos y búsqueda de nuevos mercados para sus operaciones.

“Ese es el verdadero nacionalismo: creer en El Salvador”, manifestó Escobar. La presidenta relacionó esa postura con la decisión de empresarios que mantienen, desarrollan o amplían sus actividades en el país.

Méndez señaló que los productos y servicios salvadoreños ya tienen presencia en mercados internacionales. A su juicio, el aumento de las exportaciones muestra que varias empresas han logrado responder a demandas de compradores fuera del país.

PUBLICIDAD

La directora también invitó a consumidores y empresas a utilizar canales digitales. Durante la entrevista, afirmó que la presencia en esos espacios incide en las opciones que los clientes tienen al momento de realizar una compra o contratar un servicio.

Business Connect abordará tendencias y temporada navideña

Camarasal recomendó usar canales digitales, analizar datos y calcular la rentabilidad de las promociones ante la temporada navideña y los cambios del mercado. (Foto: cortesía)

Como parte de las actividades dirigidas al sector empresarial, Méndez anunció que Camarasal realizará, a finales de septiembre, un encuentro que combinará Business Connect e Innovation Summit. La actividad abordará tendencias, cambios en el mercado y formas en las que las empresas pueden adaptarse.

La directora recomendó que las compañías se preparen para la temporada navideña. Propuso revisar los datos de ventas, las condiciones del mercado y las preferencias de los clientes antes de definir promociones, campañas comerciales o medidas relacionadas con inventarios.

“Los datos son valor, pero depende de cómo se utilicen”, afirmó Méndez. Según explicó, la información debe servir a las empresas para conocer mejor su mercado, identificar qué buscan sus clientes y tomar decisiones sobre productos, promociones y estrategias de venta.

Camarasal promueve que las empresas no compitan únicamente por precio. Méndez planteó que cada negocio debe identificar qué lo diferencia, qué ofrece a sus clientes y por qué una persona podría preferirlo frente a otra alternativa disponible en el mercado.

La directora sostuvo que la competencia puede beneficiar al sector empresarial cuando se desarrolla de forma leal. También indicó que las empresas deben tener claridad sobre su propuesta ante consumidores que cuentan con más información y más opciones al momento de comprar.

Méndez pidió calcular la rentabilidad de las promociones antes de anunciarlas. Mencionó los paquetes corporativos, los regalos y las campañas navideñas como opciones que las empresas pueden considerar para aumentar sus ventas durante los meses de mayor consumo.