Estados Unidos negó que un petrolero haya impactado una mina en Ormuz y acusó a Irán de atacarlo dos veces

El CENTCOM negó que El Gaia chocara con una mina naval en el estrecho de Ormuz y afirmó que Irán atacó al petrolero en dos ocasiones. (REUTERS/Yoruk Isik/Foto de Archivo)

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) negó este lunes que el petrolero El Gaia, de bandera panameña, haya sufrido un incidente con una mina naval en el estrecho de Ormuz, como afirmó la Guardia Revolucionaria iraní, y sostuvo que la embarcación fue atacada directamente por fuerzas de Irán en dos ocasiones. Según Washington, el buque permanece inoperativo y está siendo remolcado por un socio regional.

El organismo iraní aseguró que el superpetrolero sufrió una explosión después de entrar en una zona marítima considerada restringida por Teherán y atribuyó el incidente al impacto con una mina. También afirmó que los esfuerzos para controlar el incendio no habían conseguido contener las llamas.

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“El superpetrolero ‘El Gaia’ número de registro 9325336 intentaba cruzar por una zona restringida del sur del estrecho de Ormuz y sufrió una explosión tras impactar con una mina naval”, afirmó la Guardia Revolucionaria en su comunicado.

Teherán añadió que la embarcación había sido advertida previamente sobre los riesgos de atravesar ese sector. En su declaración, la fuerza iraní sostuvo que el estrecho permanece cerrado y bajo su control. La afirmación se produjo en medio de las restricciones que afectan al tránsito de buques comerciales por una de las principales rutas marítimas utilizadas para el transporte mundial de hidrocarburos.

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La Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que El Gaia sufrió una explosión tras ingresar en una zona restringida del estrecho de Ormuz. (REUTERS/Amr Alfiky/Foto de Archivo)

De acuerdo con el mando militar estadounidense, El Gaia había sido alcanzado por un misil iraní el mes pasado, un ataque que dejó al petrolero sin capacidad operativa. Washington afirmó que la embarcación volvió a ser atacada durante el fin de semana, esta vez mediante un dron, cuando ya se encontraba en aguas situadas frente a la costa de Omán.

“El petrolero con bandera de Panamá ‘El Gaia’ fue atacado con un misil iraní el mes pasado y lo dejó inoperativo”, indicó el CENTCOM. El mando estadounidense agregó: “Este fin de semana Irán ha atacado el petrolero otra vez con un dron mientras el barco estaba en aguas de la costa de Omán”.

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El CENTCOM calificó de falsa la explicación iraní sobre la mina y acusó a la Guardia Revolucionaria de recurrir a “mentiras e intimidaciones” para obstaculizar el tránsito de embarcaciones comerciales por Ormuz.

El caso también generó una reacción del Gobierno de India debido a la nacionalidad de la tripulación. Nueva Delhi condenó el ataque contra El Gaia y confirmó que a bordo viajaban 14 ciudadanos indios. Trece fueron rescatados, mientras continuaban las operaciones para localizar al tripulante que permanecía desaparecido con apoyo de las autoridades omaníes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indio pidió una reducción inmediata de las hostilidades y reclamó la apertura de canales diplomáticos para evitar nuevos ataques contra barcos comerciales y objetivos civiles.

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Washington aseguró que un misil iraní dejó inoperativo a El Gaia el mes pasado y que un dron lo atacó otra vez frente a la costa de Omán. (REUTERS/Foto de Archivo)

“Desescalada inmediata de la tensión” y una “vía de diálogo y diplomacia” fueron las fórmulas utilizadas por Nueva Delhi al referirse a la situación.

El incidente se produce además mientras Washington y Teherán mantienen abierto el conflicto por el control y la seguridad del estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán busca alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y aseguró que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de negociar.

“La decadente nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápido y a toda costa”, escribió Trump en Truth Social. El mandatario también afirmó que su ofensiva militar impidió que Irán obtuviera un arma nuclear y anticipó una caída del precio del petróleo si finalizan las operaciones militares.

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Trump sostuvo además que el crudo continúa atravesando Ormuz gracias a las acciones estadounidenses y reclamó que otros países contribuyan a compensar los costos asumidos por Washington durante el conflicto. La disputa sobre El Gaia se suma así a una situación en la que el tránsito de petroleros permanece directamente vinculado a las operaciones militares y a las advertencias de ambos gobiernos sobre la navegación en la zona.