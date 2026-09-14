Un opositor nicaragüense resultó herido en un segundo atentado a balazos en Costa Rica

Este es el segundo atentado que sufre en Costa Rica el campesino Reinaldo Picado Miranda. El anterior ocurrió el 27 de junio pasado, sin mayores consecuencias. (Foto archivo)

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El opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, conocido como “comandante Omar”, resultó herido de bala la tarde de este lunes 14 de septiembre en Costa Rica, en el segundo atentado que sufre en menos de tres meses.

Información preliminar proporcionada por fuentes cercanas a Picado indica que el ataque ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando el dirigente campesino se encontraba junto con otros cinco nicaragüenses realizando trabajos de reparación y soldadura en una vivienda. Un hombre habría llegado al lugar y efectuado unos seis disparos.

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Picado fue alcanzado por varios proyectiles y trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Otro exiliado nicaragüense, identificado por las fuentes únicamente como “comandante Crawford”, también resultó herido en un brazo.

Una fuente cercana señala que recibió tres impactos, de los cuales dos lo alcanzaron en el abdomen, y que fue llevado a cirugía de emergencia en condición grave. Se conoce que ya salió de la operación y le fueron extraídas las tres balas.

Hasta el cierre de esta información no se había divulgado un parte médico oficial ni se conocían públicamente la identidad del atacante, el móvil del ataque o las circunstancias de su huida. Tampoco existe hasta ahora una confirmación oficial de que la agresión tenga motivaciones políticas.

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Picado, de 53 años, es un antiguo combatiente de la Resistencia Nicaragüense, conocida como la Contra, y utilizó “Omar” como nombre de guerra durante el conflicto armado de los años ochenta.

Después se incorporó a la vida política y llegó a ser concejal por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Kukra Hill. Participó además en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018 y posteriormente se refugió en Costa Rica.

El ataque de este lunes es el segundo que Picado denuncia en Costa Rica. El primero ocurrió el 27 de junio pasado en San Diego de La Unión, Cartago. Ese día caminaba cerca de la vivienda donde residía cuando, según su relato, un hombre lo siguió y le apuntó con una pistola a la cabeza.

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Picado reaccionó sujetando la mano en la que el agresor llevaba el arma. Durante el forcejeo, el atacante intentó disparar, pero la pistola falló. El hombre logró soltarse y huyó en un vehículo que lo esperaba. El opositor salió ileso y denunció el hecho ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El OIJ confirmó posteriormente que había recibido la denuncia.

Douglas Gamaliel Pérez Centeno fue capturado Costa Rica junto a Picado. Perez fe entregado a las autoridades de Nicaragua y desde entonces no se sabe de él. (Foto 19 Digital)

Después de aquel ataque, Picado sostuvo que sus agresores conocían sus movimientos y el sitio donde residía. “Ellos ya me tenían ubicado”, declaró entonces a Confidencial. También decidió cambiar de vivienda y rechazó un esquema de protección ofrecido por las autoridades costarricenses.

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Su desconfianza hacia las autoridades de Costa Rica está relacionada con lo que ocurrió después de su captura en octubre de 2022.

Picado y Douglas Gamaliel Pérez Centeno fueron detenidos por agentes de Interpol el 18 de octubre de ese año en San José, después de que Nicaragua promoviera su captura.

Según la defensa de ambos, inicialmente se intentó utilizar un procedimiento migratorio para enviarlos rápidamente a Nicaragua, pero la entrega fue frenada mediante recursos judiciales.

Picado permaneció detenido mientras se tramitaba la solicitud de extradición presentada por Nicaragua. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 25 de noviembre de 2024 le otorgó medidas cautelares al considerar que enfrentaba una situación de gravedad y urgencia y que existía riesgo de daño irreparable para su vida e integridad.

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La CIDH pidió a Costa Rica abstenerse de deportarlo, expulsarlo o extraditarlo mientras no se evaluara adecuadamente el peligro que enfrentaría en Nicaragua.

Finalmente, en mayo de 2025 el Tribunal Administrativo Migratorio le reconoció la condición de refugiado, lo que impidió su entrega a Nicaragua.

La acusación presentada por las autoridades nicaragüenses vincula a Picado con un ataque ocurrido el 1 de octubre de 2022 en la comarca Buena Vista, municipio de El Castillo, Río San Juan. Según la acusación, un grupo armado emboscó una camioneta de la empresa Agro Industrial del Río que transportaba dinero para pagar una planilla.

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En el ataque murieron la policía Aracely Marisol Díaz Salinas y el trabajador Pedro Pablo Chavarría Rivas, mientras otras personas resultaron heridas.

Las autoridades nicaragüenses atribuyeron a Picado y otros acusados delitos relacionados con asesinato, crimen organizado y robo. La documentación judicial costarricense recoge esa acusación, según la cual los atacantes realizaron decenas de disparos y se apoderaron de dinero y armas.

Picado ha negado las acusaciones y sostiene que el expediente forma parte de la persecución política contra antiguos miembros de la Resistencia y opositores al régimen de Ortega y Rosario Murillo.

Otros dos nicaragüenses quedaron involucrados en la misma causa y sus casos tuvieron desenlaces diferentes.

Douglas Gamaliel Pérez Centeno fue extraditado por Costa Rica a Nicaragua el 16 de febrero de 2024. Su defensa sostuvo posteriormente que había sufrido torturas y se encontraba desaparecido. La situación motivó medidas cautelares de la CIDH. Documentos judiciales costarricenses posteriores recogen precisamente esos señalamientos sobre lo ocurrido después de su extradición.

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Pedro Javier Fernández Sandoval también fue requerido por Nicaragua por la misma causa. Sin embargo, el 9 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó su extradición y dispuso que el caso pudiera ser conocido por la justicia costarricense.

El atentado de este lunes contra Picado se produce en medio de una sucesión de ataques contra opositores y exiliados nicaragüenses ocurridos en territorio costarricense durante los últimos años.

Uno de los casos más notorios es el de Joao Maldonado, quien ha sobrevivido a dos atentados. El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2021 en San José, cuando fue interceptado por hombres en motocicleta mientras organizaba una manifestación contra el régimen nicaragüense. Maldonado resultó herido, pero sobrevivió.

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El 11 de agosto de 2022, un activista nicaragüense identificado públicamente como Carlos A. recibió dos disparos en San José. El hombre había denunciado amenazas durante los meses anteriores.

El 7 de febrero de 2023 fue asesinado Erick Antonio Castillo en La Cruz, Guanacaste. Castillo era un excarcelado político nicaragüense que había denunciado torturas después de su encarcelamiento en Nicaragua y, según los antecedentes recopilados posteriormente, había recibido amenazas antes de ser asesinado.

El 10 de enero de 2024 ocurrió el segundo atentado contra Joao Maldonado. Dos hombres en motocicleta atacaron el vehículo en el que viajaba junto con su pareja, Nadia Robleto, en San Pedro de Montes de Oca. El OIJ informó que Maldonado recibió siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo, entre ellas el tórax y la cabeza, mientras Robleto fue alcanzada por un proyectil. Los dos sobrevivieron.

La investigación costarricense determinó posteriormente que detrás del ataque habría operado una estructura de al menos ocho personas. Tres sospechosos fueron detenidos en octubre de 2024 y uno de los presuntos sicarios fue enviado a juicio en abril de 2026.

El 28 de octubre de 2024, Jaime Luis Ortega Chavarría, nicaragüense de 54 años y dirigente campesino refugiado en Costa Rica, fue asesinado en El Quebradón de Upala, Alajuela. Dos hombres que viajaban en un vehículo lo abordaron cerca de su vivienda y le dispararon al menos siete veces. Murió en el lugar.

El campesino opositor nicaragüense mientras era atendido por personal de la Cruz Roja minutos después del atentado. (Foto cortesía)

El caso de mayor repercusión ocurrió el 19 de junio de 2025. El mayor retirado del Ejército de Nicaragua Roberto Samcam, de 67 años y uno de los críticos más conocidos del régimen Ortega-Murillo en el exilio, fue asesinado dentro del residencial donde vivía en Moravia, San José.

Un hombre ingresó al lugar, llegó directamente hasta la vivienda de Samcam y le disparó múltiples veces. La investigación determinó posteriormente la participación de varias personas en la ejecución y logística del crimen. La Fiscalía costarricense mantiene abierta la investigación para identificar también a los autores intelectuales.

Picado sufrió su primer atentado ocho días después de cumplirse un año del asesinato de Samcam. El 27 de junio de 2026 un hombre intentó dispararle a la cabeza en La Unión de Cartago, pero el arma falló.

Menos de tres meses después, este lunes 14 de septiembre, Picado volvió a ser blanco de un ataque. Esta vez el arma sí disparó y el opositor nicaragüense terminó en un quirófano.

Hasta ahora, las autoridades costarricenses no han establecido públicamente quién ordenó el ataque ni si existe relación entre este hecho, el atentado de junio y los otros episodios de violencia sufridos por opositores nicaragüenses en Costa Rica.

La sucesión de casos, sin embargo, ha convertido la seguridad de los exiliados en uno de los principales puntos de preocupación de las organizaciones nicaragüenses refugiadas en ese país.