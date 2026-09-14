Escala el conflicto entre los hutíes y Arabia Saudita: el grupo extremista lanzó drones y misiles y tomó dos islas en el mar Rojo

Los hutíes de Yemen lanzaron drones y misiles balísticos contra Arabia Saudita y amenazaron con ampliar los ataques si Riad no detiene sus operaciones militares. (Mohammed / Xinhua News / Europa Press)

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Los rebeldes hutíes de Yemen intensificaron su ofensiva y lanzaron una nueva oleada de drones y misiles balísticos contra Arabia Saudita y advirtieron con extender los ataques si Riad no detiene sus operaciones militares en territorio yemení. El grupo, que se atribuyó el golpe a instalaciones militares saudíes, reforzó además su control sobre las islas Gran Hanish y Pequeña Hanish, en el mar Rojo.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, aseguró que la operación alcanzó objetivos en la base aérea King Khalid, en Khamis Mushait, entre ellos hangares, radares, pistas y depósitos de municiones. Según su versión, la ofensiva provocó “pérdidas significativas”.

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La ofensiva llegó después de varios días de ataques aéreos sobre territorio controlado por los hutíes. Saree sostuvo que Arabia Saudita había realizado más de 300 bombardeos en Yemen y afirmó que parte de esas operaciones había partido de Khamis Mushait y Taif. El Gobierno yemení reconocido internacionalmente rechaza esa acusación y sostiene que son sus propios aviones los que atacan las posiciones insurgentes.

La escalada también elevó el tono de las amenazas. El Ministerio de Exteriores hutí advirtió que Arabia Saudita “no estará a salvo mientras continúe con sus operaciones hostiles” y advirtió que Riad no puede mantener su seguridad tras lanzar cientos de ataques. Los insurgentes acusaron además al reino de sostener durante años un bloqueo aéreo y económico sobre las zonas bajo su control.

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El Ministerio de Exteriores hutí advirtió que Arabia Saudita no estará a salvo mientras mantenga sus operaciones hostiles y el bloqueo sobre zonas bajo control insurgente.

Los hutíes afirmaron haber tomado Gran Hanish y Pequeña Hanish, dos islas del sur del mar Rojo. Su captura se produjo después de que el grupo se hiciera con el puerto de Moca y otra posición insular. Además, aseguraron que el control de estos puntos les permitirá vigilar el tránsito próximo al estrecho de Bab al Mandeb, conexión entre el mar Rojo y el golfo de Adén.

La importancia de esa zona aumentó desde el cierre de facto del estrecho de Ormuz durante la guerra entre Estados Unidos e Irán. Arabia Saudita utiliza Bab al Mandeb como una vía alternativa para trasladar crudo desde sus instalaciones del golfo Pérsico hacia terminales situadas en la costa del mar Rojo. Cualquier amenaza sobre esa ruta agrega presión a las exportaciones saudíes y al suministro internacional de petróleo.

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El riesgo se suma al daño sufrido por el oleoducto saudí Este-Oeste, atacado el 10 de septiembre. Las reparaciones podrían prolongarse entre tres y cinco semanas. La infraestructura conecta las zonas petroleras del este con los puertos occidentales y permite enviar crudo hacia el mar Rojo para su exportación. Una parte de la conducción podría continuar operativa mientras se realizan los trabajos.

Riad también enfrenta una presión militar en su frontera sur. El domingo, los hutíes aseguraron haber atacado con drones y misiles la base de Sharurah, después de una ofensiva previa que, según las autoridades saudíes, dejó decenas de heridos. En paralelo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman recibió en Yeda al comandante estadounidense para Medio Oriente, almirante Brad Cooper, para analizar la situación regional.

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Yahya Saree afirmó que la ofensiva hutí alcanzó la base aérea King Khalid en Khamis Mushait, con impactos sobre hangares, radares, pistas y depósitos de municiones.

El recrudecimiento del conflicto ya tiene consecuencias humanitarias. La Organización Internacional para las Migraciones calculó que casi 94.000 personas abandonaron sus hogares en Yemen desde el aumento de los combates este mes, principalmente en Taiz y Lahj. Más de 2.000 cruzaron además el mar hacia Yibuti. La Organización Mundial de la Salud informó que más de 500 personas murieron durante una semana de enfrentamientos y que siete centros de salud resultaron dañados.

La nueva ofensiva se produce después de que los hutíes declararan un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y comenzaran a atacar embarcaciones en el mar Rojo. Con el avance sobre la costa y las islas estratégicas, el grupo amplió su capacidad para presionar sobre posiciones militares, infraestructura energética y rutas comerciales.

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