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Cómo los peces acorazados desarrollaron estrategias para triturar presas hace 385 millones de años

Un estudio sobre 8 especies reconstruyó la relación entre el tamaño de los depredadores y sus presas y detectó cuál fue el impulso que generó estas diferencias mandibulares durante el Devónico

Ilustración en acuarela de dos peces acorazados prehistóricos entre corales y algas en el fondo marino.
Los fósiles de la Formación Gogo en Australia Occidental aportan datos sobre las relaciones ecológicas del Devónico y sobre la línea evolutiva que conecta a los peces con los humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo de la Universidad de Flinders determinó que los placodermos, peces acorazados que habitaron los arrecifes del actual norte de Australia Occidental, desarrollaron 2 mecanismos distintos para aplastar o perforar a sus presas hace 385 millones de años.

Los investigadores del estudio publicado en Scientific Reports llegaron a esa conclusión mediante simulaciones informáticas y modelos tridimensionales de mandíbulas fósiles.

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El análisis abarcó 8 especies de estos vertebrados tempranos, que vivieron en un ecosistema marino del Devónico, período conocido como la “era de los peces”, según el artículo divulgado en Phys.org.

Las primeras mandíbulas combinaron distintas formas según la dieta

Vista frontal de una estructura ósea fosilizada con forma de cráneo y placas dentales afiladas sobre un fondo blanco
Los placodermos fueron los primeros vertebrados con mandíbulas y dientes, aunque sus piezas bucales estaban formadas por placas óseas pares sostenidas por cartílago (Universidad de Flinders)

Los placodermos fueron los primeros vertebrados que desarrollaron mandíbulas y dientes, hace más de 400 millones de años. Sin embargo, sus piezas bucales eran diferentes de las de animales actuales: no poseían un único hueso mandibular, sino placas óseas pares sostenidas por cartílago.

La doctora Alice Clement, becaria del programa ARC Future Fellow, señaló que estos animales “experimentaron con una extraordinaria variedad de formas de mandíbula y partes masticatorias durante la evolución temprana de los vertebrados”.

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Para la investigadora, esa diversidad permite estudiar la especialización de las primeras estructuras bucales. El trabajo buscó establecer cómo se relacionaban la forma del cráneo, el tipo de alimentación y el tamaño relativo de depredadores y presas.

Ilustración con modelos tridimensionales de estructuras óseas de peces, nombres científicos en cursiva y una barra de escala de 20 mm
Un estudio de la Universidad de Flinders determinó que los placodermos desarrollaron dos mecanismos distintos para aplastar o perforar presas hace 385 millones de años (Gentileza, estudio Las adaptaciones para la alimentación con objetos duros permiten inferir relaciones relativas de tamaño entre depredadores y presas en los placodermos del Devónico, publicado en Scientific Reports)

La hipótesis inicial partía de una observación habitual que Clement explicó: “Sabemos que los animales que se alimentan de alimentos duros suelen desarrollar mandíbulas más fuertes y superficies de trituración más anchas y planas, pero eso no es exactamente lo que encontramos en este análisis”.

Los modelos digitales compararon distintas especies

El doctor Rex Mitchell, primer autor de la investigación, y sus colegas aplicaron un análisis de elementos finitos a modelos digitales de huesos mandibulares fósiles. Esta técnica permite calcular cómo una estructura soporta fuerzas en diferentes puntos; en este caso, sirvió para recrear la presión de una mordida.

Después, el equipo comparó la resistencia obtenida en las simulaciones con la complejidad de la superficie con la que mordía cada especie. Las placas podían adoptar desde formas planas, apropiadas para aplastar, hasta bordes cortantes con salientes parecidos a dientes.

Un hombre con gafas sostiene un cráneo pequeño en su mano frente a un diagrama con ilustraciones de cráneos de mamíferos
La investigación sobre placodermos analizó ocho especies del Devónico mediante simulaciones informáticas y modelos tridimensionales de mandíbulas fósiles (Universidad de Flinders)

El estudio halló que los placodermos más pequeños y los más grandes tenían las estructuras bucales más resistentes entre las especies revisadas. La coincidencia, sin embargo, no implicaba que procesaran el alimento de la misma manera.

Austin Fitzpatrick, estudiante de doctorado y coautor, resumió el resultado: “Tanto los animales más pequeños como los más grandes habían desarrollado mandíbulas fuertes, pero habían resuelto el problema de procesar alimentos más duros de maneras completamente diferentes”.

El tamaño de las presas condicionó la forma de morder

Las especies de menor tamaño podían tragar organismos acorazados pequeños y aplastarlos entre placas masticatorias amplias, planas y con pocos relieves. Ese sistema les permitía pulverizar la presa completa antes de ingerirla.

Una mujer con vestido estampado señala un pequeño fósil claro que sostiene un joven en un laboratorio con estanterías y cajas
El estudio indicó que la forma del cráneo, la dieta y el tamaño relativo entre depredadores y presas se relacionaban con la especialización de las primeras mandíbulas (Universidad de Flinders)

En cambio, los peces más grandes se enfrentaban a animales con caparazones que no podían engullir de una sola vez y, por ese motivo, requerían fragmentarlos previamente. Sus mandíbulas presentaban superficies elevadas, complejas y provistas de estructuras semejantes a dientes.

La especie de mayor tamaño incluida en la investigación tenía piezas dentales alineadas sobre una cresta ósea. El estudio las compara con cabezas de armas medievales perforantes, como martillos de guerra y hachas de asta, por su capacidad para atravesar una cubierta resistente antes de romperla.

Los autores proponen que esta diferencia está vinculada con la proporción entre el cuerpo del depredador y el de su presa. Las piezas bucales de los antiguos vertebrados más grandes habrían perforado la armadura y dividido el alimento en fragmentos ingeribles, mientras que las especies pequeñas aplicaban presión sobre organismos que podían caber enteros en su boca.

Los fósiles de Gogo aportan datos sobre la evolución humana

Cuatro modelos tridimensionales etiquetados de A a D muestran una estructura anatómica alargada con áreas coloreadas en verde, rojo y púrpura
Los modelos digitales y el análisis de elementos finitos permitieron medir cómo las mandíbulas fósiles de los placodermos soportaban la presión de la mordida (Gentileza, estudio Las adaptaciones para la alimentación con objetos duros permiten inferir relaciones relativas de tamaño entre depredadores y presas en los placodermos del Devónico, publicado en Scientific Reports)

Los especímenes proceden de la Formación Gogo, en Australia Occidental, un yacimiento que conserva restos de antiguos ambientes marinos. El profesor emérito John Long, también coautor, trabaja en ese lugar desde hace 40 años y halló parte de los fósiles utilizados en el análisis.

La formación ha sido investigada durante décadas e incluye colaboraciones con las comunidades locales Gooniyandi y Gogo. Sus restos permiten reconstruir las relaciones ecológicas de un arrecife que existió durante el Devónico.

Desde 2013, los ejemplares prehistóricos se vinculan de forma directa con la línea evolutiva que conecta a los peces con los humanos. Long sostuvo que “comprender los placodermos es fundamental para desvelar los orígenes del plan corporal humano”.

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