Combustibles en El Salvador superarán los USD 5 por galón a partir de este martes

El Salvador aplicará desde el 15 de septiembre nuevos precios de referencia de combustibles, con la gasolina superior en USD 5.13 por galón en la zona central hasta el 28 de septiembre. (FOTO: La Prensa)

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A partir de este martes 15 de septiembre, los conductores deberán pagar un precio de referencia de USD 5.13 por galón de gasolina superior en la zona central de El Salvador, según la actualización de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Los valores estarán vigentes hasta el lunes 28 de septiembre.

El ajuste representa un incremento de USD 0.17 en la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel. Se trata de la segunda subida aplicada durante septiembre, después de la actualización que entró en vigor el día 1 del mes.

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La gasolina superior tendrá una referencia de USD 5.14 por galón en las zonas occidental y oriental. El valor será un centavo mayor que el establecido para la zona central.

La gasolina regular costará USD 4.80 por galón como referencia en la zona central. En las áreas occidental y oriental, el precio se ubicará en USD 4.81.

El diésel tendrá un valor de referencia de USD 4.86 por galón en las tres zonas contempladas por la tabla oficial. Será el único producto sin diferencias territoriales en esta actualización.

El precio del diésel acumula dos incrementos durante septiembre

La nueva referencia para el diésel llega después del aumento de USD 0.10 por galón aplicado desde el 1 de septiembre, cuando el precio se ubicó en USD 4.69 en todo el país. Con la actualización que comenzará el 15 de septiembre, el combustible sumará otro incremento de USD 0.17.

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La gasolina superior también acumula dos ajustes en el mes. En la zona central, pasó de USD 4.96 en la primera quincena de septiembre a USD 5.13 para el nuevo período, mientras que en el occidente y el oriente subió de USD 4.97 a USD 5.14.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas aumentó en USD 0.17 la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel en la segunda subida de septiembre. (Imagen: DGEHM)

La gasolina regular inició septiembre con un precio de referencia de USD 4.63 por galón en la zona central y USD 4.64 en las otras dos regiones. Desde este martes, las referencias ascenderán a USD 4.80 y USD 4.81, respectivamente.

La actualización de comienzos de septiembre llegó tras otra subida aplicada el 4 de agosto. En aquella ocasión, las gasolinas registraron aumentos de hasta USD 0.17 por galón y el diésel subió USD 0.15, según informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

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Los precios de agosto habían seguido a más de dos meses y medio de estabilidad en los valores de referencia. La información publicada el 31 de agosto también señaló una tendencia ascendente durante febrero y marzo de 2026.

La institución citó conflictos y ataques contra instalaciones petroleras

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas atribuyó la nueva alza a una serie de factores internacionales vinculados con el comercio, la producción y el transporte de hidrocarburos. La entidad mencionó hechos en rutas marítimas estratégicas, ataques contra instalaciones petroleras y nuevos episodios de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Uno de los factores señalados fue la actividad de un grupo armado de hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb, ubicado en el mar Rojo. Según la comunicación institucional, ese escenario ha generado aumentos en los precios internacionales de los hidrocarburos.

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La institución también afirmó que nuevos ataques entre Rusia y Ucrania han afectado el suministro internacional de gasolina y diésel. El documento no aportó información adicional sobre el alcance concreto de esas afectaciones.

Otro de los motivos citados fue el aumento de los conflictos alrededor del estrecho de Ormuz. La entidad sostuvo que la ruta habría reducido sus operaciones al 20% de su capacidad, una situación que habría incidido en los precios internacionales.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas atribuyó el alza de los hidrocarburos a conflictos en Bab el-Mandeb, Ormuz, Arabia Saudita y la guerra entre Rusia y Ucrania. (Imagen: DGEHM)

La comunicación oficial incluyó, además, un incremento de los ataques contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita. De acuerdo con la institución, esos hechos habrían obligado a cerrar el oleoducto más importante para las exportaciones de hidrocarburos hacia el mercado internacional.

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Rusia, Irán y el mar Rojo ya habían sido citados en el ajuste anterior

Durante la primera actualización de septiembre, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas había relacionado el aumento con las restricciones de Rusia a la exportación de diésel. La entidad vinculó esa medida con ataques contra infraestructura de refinación, que habrían reducido la oferta internacional del derivado.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán también fue mencionado entre los factores que presionaron las cotizaciones internacionales del petróleo y sus productos. Según la explicación institucional, la dependencia salvadoreña de las importaciones expone los precios locales a las fluctuaciones externas.

La autoridad también había citado ataques contra buques petroleros en el mar Rojo, incidentes en la refinería de Jazan, en Arabia Saudita, y una reducción de las reservas de petróleo en Estados Unidos. Esos elementos fueron asociados con una mayor volatilidad en el mercado internacional.

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Los precios publicados por la institución tienen carácter de referencia y no fijan el monto final que cobrará cada gasolinera. La información tampoco detalla las diferencias que pueden existir entre los establecimientos del país.