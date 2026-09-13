Polonia reforzará la seguridad en su frontera ante la escalada rusa y advirtió que los ataques podrían llegar a su territorio

El Gobierno de Polonia reforzará la seguridad en la frontera con Ucrania ante la intensificación de los ataques rusos. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

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El Gobierno de Polonia anunció este domingo que reforzará la seguridad en su frontera ante la intensificación de los ataques rusos contra territorio ucraniano. La decisión del primer ministro Donald Tusk se produjo después de que drones rusos alcanzaran objetivos situados a pocos kilómetros de suelo polaco, entre ellos un tren de pasajeros con destino a Varsovia y una zona próxima a un paso fronterizo.

“Tenemos que ser conscientes de que, a partir de hoy, procederemos de una manera muy reforzada, porque lo que sabemos y lo que esperamos es que las próximas semanas y meses sean un periodo de acción intensificada por Rusia”, declaró Tusk durante una reunión en Varsovia con ministros y responsables de los organismos de seguridad. El jefe de Gobierno señaló que las autoridades esperan que “las próximas semanas y meses sean un periodo de acción intensificada por Rusia”.

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La advertencia llegó después de varios incidentes registrados en territorio ucraniano cerca de la frontera polaca. Uno de los ataques alcanzó la locomotora de un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Kiev y Varsovia. El convoy se encontraba en el oeste de Ucrania y el impacto se produjo a unos pocos kilómetros de la frontera. No se registraron heridos entre los pasajeros.

Un ataque ruso alcanzó la locomotora de un tren de pasajeros entre Kiev y Varsovia a pocos kilómetros de la frontera polaca. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

Otro ataque ocurrió en las proximidades del paso fronterizo de Dorohusk-Jagodzin, uno de los puntos utilizados para conectar Ucrania con Polonia. La zona tuvo que ser evacuada después de que un dron impactara cerca de una gasolinera y provocara un incendio que también afectó a varios camiones.

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Para Varsovia, la proximidad de estos ataques obliga a adoptar medidas adicionales para reducir los riesgos asociados al conflicto. Tusk afirmó que los pasos fronterizos operarán durante los próximos meses bajo condiciones especiales y que las autoridades buscarán mantener el tránsito fluido para impedir la formación de largas filas de vehículos.

El primer ministro explicó que una de las preocupaciones es evitar concentraciones de camiones, especialmente aquellos que transportan combustible. Según su planteamiento, mantener vehículos agrupados durante períodos prolongados podría convertir los atascos en un objetivo vulnerable ante nuevos ataques.

Tusk también vinculó el incidente próximo al paso fronterizo con una estrategia rusa destinada a alterar las conexiones logísticas de Ucrania.

Donald Tusk advirtió en Varsovia que Polonia prevé semanas y meses de acción intensificada por Rusia. (REUTERS/Lukasz Glowala/Archivo)

“No se trata de la primera vez que Rusia intenta paralizar un paso fronterizo”, sostuvo, al recordar episodios que, según dijo, ya se habían observado en Moldavia.

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“Sabíamos que el plan ruso incluiría intentos de causar caos, paralizar y quizás incluso también destruir pasos fronterizos ucranianos y esto se aplica también a nuestro país”, agregó el primer ministro.

La preocupación polaca aumentó durante la madrugada del domingo, cuando los sistemas de defensa aérea detectaron más de una docena de drones rusos sobre el espacio aéreo del oeste de Ucrania. Varsovia respondió desplegando aviones de combate como medida preventiva y las autoridades enviaron alertas a los habitantes de las regiones próximas a la frontera ante la posibilidad de una incursión.

El ministro polaco de Relaciones Exteriores, Radoslaw Sikorski, también calificó los acontecimientos como una escalada durante una visita a Kiev. Desde la capital ucraniana, sostuvo que la situación representa “otro gran desafío para Ucrania” y reclamó una mayor respuesta europea para respaldar al país frente a la ofensiva rusa.

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Ucrania, por su parte, dijo que Moscú está extendiendo los ataques hacia áreas alejadas de las principales líneas de combate. El presidente Volodimir Zelensky afirmó que la nueva ofensiva alcanzó instalaciones ferroviarias, infraestructura energética y edificios civiles, incluidos objetivos situados en regiones occidentales que hasta ahora habían sufrido menos ataques que otras zonas del país.

Ucrania y Polonia sostienen que los ataques rusos cerca de la frontera acercan la amenaza a la Unión Europea y la OTAN.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó posteriormente operaciones contra infraestructura ferroviaria en el oeste de Ucrania, aunque sostuvo que los objetivos estaban vinculados al traslado de material militar procedente de países europeos. Moscú describió las instalaciones atacadas como parte de la red utilizada para transportar carga militar hacia Ucrania.

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El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sibiga, interpretó los ataques próximos a Polonia como una señal de que la amenaza rusa se acerca a las fronteras de la Unión Europea y de la OTAN.

“Los bárbaros rusos están a vuestras puertas”, afirmó.

En paralelo, las autoridades polacas siguen evaluando otros episodios registrados recientemente en territorio europeo que atribuyen a acciones rusas. Sikorski mencionó, entre ellos, el hallazgo de un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig, un incidente que las autoridades alemanas habían relacionado con Rusia a comienzos de septiembre.