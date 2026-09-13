Concejo Municipal de Los Ángeles impulsa moción para apoyar a salvadoreños con TPS

Un comité del Concejo Municipal de Los Ángeles dio curso a una moción para ampliar la asistencia legal, financiera y comunitaria para personas con TPS. (Cortesía: Central American Resource Center)

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Un comité del Concejo Municipal de Los Ángeles dio curso a una moción para ampliar la asistencia legal, financiera y comunitaria destinada a personas con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el sitio My News LA.

La iniciativa avanzó el viernes 11 de septiembre en el Comité de Derechos Civiles, Inmigración, Servicios Sociales y Vecindarios, que aprobó la propuesta por dos votos a favor y ninguno en contra. Las concejales Nithya Raman e Ysabel Jurado respaldaron el proyecto, mientras que el concejal Hugo Soto-Martínez, uno de los autores, no participó de la reunión.

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La moción, presentada el 21 de agosto por Soto-Martínez y la concejal Mónica Rodríguez, deberá ser tratada ahora por el pleno del Concejo Municipal en una fecha aún no definida.

De acuerdo con el citado medio, el texto propone ampliar la inversión o el uso del programa municipal RepresentLA, que ofrece defensa legal a inmigrantes. También contempla asistencia para el pago de alquileres u otros apoyos económicos, campañas de información y orientación, además de medidas específicas para los sectores más vulnerables dentro de la población beneficiaria del TPS.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta también ordena analizar las posibles consecuencias económicas que tendría una eventual finalización del programa para los salvadoreños. El estudio deberá identificar los rubros que podrían sufrir mayores efectos y precisar el alcance de esas repercusiones para empleadores, trabajadores y familias de Los Ángeles.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó este 9 de septiembre que los salvadoreños amparados por el programa conservan, por ahora, sus permisos para residir y trabajar legalmente en el país. “Se hará un anuncio en el momento apropiado”, señaló la dependencia federal sobre la continuidad del programa.

Pese a ello, la zozobra continúa para 170,000 salvadoreños con TPS en todo Estados Unidos y a cerca de 150,000 hijos de esos beneficiarios.

Karen Bass respaldó la iniciativa del Concejo Municipal

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó en un comunicado su respaldo a la moción promovida por Soto-Martínez y Rodríguez. En una declaración difundida el 10 de septiembre, sostuvo que el gobierno municipal no permanecerá al margen mientras las familias salvadoreñas enfrentan dudas sobre su permanencia en el país y sus autorizaciones de trabajo.

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“Los Ángeles no se quedará de brazos cruzados mientras las familias salvadoreñas enfrentan una abrumadora incertidumbre sobre su futuro”, señaló Bass. La alcaldesa respaldó la propuesta de los concejales y sostuvo que la ciudad debe poner a disposición asistencia jurídica, recursos económicos e información antes de que las familias enfrenten una crisis migratoria.

La alcaldesa Karen Bass respaldó la moción y pidió una red coordinada de asistencia para salvadoreños y otros beneficiarios del TPS en Los Ángeles. (Cortesía: Karen Bass)

Bass afirmó que los salvadoreños residentes en la ciudad han formado hogares, criado a sus hijos y contribuido a la vida económica y social local durante generaciones. “No son meros visitantes en Los Ángeles; son Los Ángeles”, expresó.

La alcaldesa también planteó la necesidad de una respuesta coordinada entre el Concejo Municipal, las dependencias de la ciudad y las organizaciones comunitarias. El objetivo, indicó, es formar una red de asistencia para los salvadoreños y otros titulares de TPS que puedan perder su protección migratoria.

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El pleno del Concejo Municipal deberá decidir si adopta la moción y encarga a las áreas correspondientes el diseño de los apoyos, el relevamiento de recursos disponibles y el análisis económico solicitado.