El Salvador

Fuertes lluvias e inundaciones causan emergencias y la suspensión del partido FAS-Alianza en El Salvador

La tormenta dejó acumulaciones de agua en calles cercanas al recinto, con peatones buscando refugio bajo techos y estructuras, según videos difundidos en redes sociales

Las inundaciones en los accesos al estadio Óscar Alberto Quiteño previo al partido entre FAS y Alianza en Santa Ana. (Cortesía: Redes sociales)
Guardar

Videos difundidos por medio de redes sociales mostraron inundaciones en los accesos y las inmediaciones del estadio Óscar Alberto Quiteño, en Santa Ana, durante la previa del partido entre FAS y Alianza de este sábado. En las imágenes se observa a grupos de aficionados que buscaban resguardo de la lluvia antes de ingresar al escenario deportivo.

El material audiovisual también exhibe acumulaciones de agua en calles cercanas al estadio y dificultades para el tránsito peatonal en la zona. Ante esta situación y la presencia de una tormenta eléctrica se decretó la suspensión del encuentro. La fecha de reprogramación del juego no se ha dado a conocer.

PUBLICIDAD

La situación no cambió dentro del recinto santaneco, donde el campo de juego presentó amplios sectores inundados por la intensidad de las precipitaciones. La lluvia se mantuvo sin tregua sobre Santa Ana y dejó zonas de la cancha con acumulación de agua, lo que impidió que el terreno reuniera las condiciones necesarias para la disputa del juego

Los videos en redes sociales mostraron a aficionados que buscaron resguardo de la lluvia antes de ingresar al estadio en Santa Ana. (Cortesía: Redes sociales)

La situación ocurrió en medio de lluvias y tormentas que afectaron distintos puntos de El Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre el inicio de precipitaciones con actividad eléctrica en sectores del Área Metropolitana de San Salvador y en los departamentos de la zona occidental del país.

PUBLICIDAD

La institución señaló que también persistían tormentas en Chalatenango, Cuscatlán, Morazán, Cabañas, San Miguel, el norte de Usulután, San Vicente y La Libertad. De acuerdo con el aviso, esos sistemas estaban acompañados por ráfagas de viento de hasta 35 km/h y se desplazaban hacia el suroeste.

El campo de juego del estadio Óscar Alberto Quiteño quedó con amplios sectores inundados y sin condiciones para disputar el encuentro deportivo. (Cortesía: Pizarrón Deportivo)
El campo de juego del estadio Óscar Alberto Quiteño quedó con amplios sectores inundados y sin condiciones para disputar el encuentro deportivo. (Cortesía: Pizarrón Deportivo)

MARN alertó por crecidas súbitas y problemas de movilidad

El MARN advirtió que las condiciones meteorológicas pueden ocasionar inundaciones urbanas y crecidas súbitas en quebradas, con posibilidad de desbordamientos en sectores de La Libertad y San Salvador. La advertencia puso el foco en el Área Metropolitana de San Salvador y en los distritos de Ciudad Arce, Quezaltepeque, San Matías, San Pablo Tacachico, Antiguo Cuscatlán, Huizúcar y Nuevo Cuscatlán.

“Las afectaciones son inminentes y podrían pausar tus actividades. Mantente alerta”, indicó el MARN en su reporte meteorológico. La entidad aclaró que el escenario previsto podía causar.

La Alcaldía de San Salvador informó que sus equipos trabajan en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo para atender las emergencias generadas por las lluvias y garantizar condiciones seguras en la zona. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
La Alcaldía de San Salvador informó que sus equipos trabajan en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo para atender las emergencias generadas por las lluvias y garantizar condiciones seguras en la zona. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Por otro lado, en la capital, la Alcaldía de San Salvador desplegó equipos en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo para responder a las emergencias provocadas por las lluvias. Las labores buscan mantener seguros los espacios públicos y una de las zonas con mayor tránsito del país.

La recomendación de las autoridades para la población fue mantenerse atenta a la evolución de las tormentas, evitar cruzar corrientes de agua y tomar precauciones ante posibles interrupciones en la movilidad. El MARN mantuvo la advertencia ante la posibilidad de que las lluvias lleguen a otros sectores del país.

Por su parte, Protección Civil recomendó a los conductores extremar las precauciones durante las lluvias, con el fin de reducir riesgos en las carreteras y resguardar la vida de los ocupantes de los vehículos. Ante cualquier emergencia, las autoridades indicaron que está disponible el número 2281-0888 del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Temas Relacionados

Lluvias intensasInundacionesSanta AnaMinisterio de AmbienteEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador enfrentará tormentas fuertes y temperaturas de hasta 40 ℃ durante este fin de semana

Una onda tropical junto con el flujo del este mantendrán condiciones inestables, ráfagas de viento y mareas vivas en sectores costeros, por lo que las autoridades piden tomar precauciones ante el calor y la lluvia

El Salvador enfrentará tormentas fuertes y temperaturas de hasta 40 ℃ durante este fin de semana

El Niño amenaza con encarecer alimentos, energía y logística en Centroamérica y República Dominicana durante 2027

Un informe de Deloitte proyectó que la sequía tendría consecuencias sobre granos básicos, electricidad, cosechas y transporte marítimo durante el próximo año

El Niño amenaza con encarecer alimentos, energía y logística en Centroamérica y República Dominicana durante 2027

El Salvador: La producción industrial creció 3.2% en julio, de acuerdo con el Banco Central de Reserva

El Banco Central de Reserva informó que la generación eléctrica subió 7.5% interanual y la manufactura avanzó 2.3%

El Salvador: La producción industrial creció 3.2% en julio, de acuerdo con el Banco Central de Reserva

El Salvador registró en junio un crecimiento de 5.74% y se ubicó como la segunda economía de mayor expansión en Centroamérica

La actividad salvadoreña avanzó 0.94 puntos porcentuales frente a junio de 2025, impulsada por información y comunicaciones, que creció 10.8%, según el reporte mensual de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano

El Salvador registró en junio un crecimiento de 5.74% y se ubicó como la segunda economía de mayor expansión en Centroamérica

Primera condena de prisión perpetua en El Salvador: atacó a un “amigo” con piedras hasta quitarle la vida y robarle su dinero

La sentencia recayó en Carlos Arturo Herrera Castro, de 31 años, por el homicidio y el despojo de dinero a Alexis López Córdova en un hecho ocurrido el 18 de mayo de 2026 en Chalatenango

Primera condena de prisión perpetua en El Salvador: atacó a un “amigo” con piedras hasta quitarle la vida y robarle su dinero

TECNO

Colombia: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este sábado

Colombia: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este sábado

Así funciona el pozo canadiense, el sistema que climatiza la casa usando la temperatura del suelo

Top 10 videos más vistos en YouTube Chile hoy

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en España?

Sam Altman confirma que OpenAI no saldrá a bolsa en 2026 debido a las preocupaciones por la IA

ENTRETENIMIENTO

Glen Powell ya le puso techo a “Chad Powers” y explica por qué quiere cerrarla en 18 episodios

Glen Powell ya le puso techo a “Chad Powers” y explica por qué quiere cerrarla en 18 episodios

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

"No era feliz": Kendall Jenner recordó la crisis silenciosa que la obligó a frenar en el pico de su carrera

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Henry Winkler recordó su despido de “Turner & Hooch” tras 13 días y habló de su compleja relación con Tom Hanks

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: un buque fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: un buque fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

Rusia lanzó cerca de 500 drones en solo un día y dejó al menos nueve muertos en Ucrania

Estados Unidos impidió el paso de 100 barcos comerciales tras dos meses de bloqueo marítimo a Irán

Revelaron la presunta causa del descarrilamiento de un tren que dejó 44 heridos en Francia

Los rebeldes hutíes de Yemen dijeron haber atacado una base militar de Arabia Saudita