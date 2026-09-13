Fuertes lluvias e inundaciones causan emergencias y la suspensión del partido FAS-Alianza en El Salvador

Las inundaciones en los accesos al estadio Óscar Alberto Quiteño previo al partido entre FAS y Alianza en Santa Ana. (Cortesía: Redes sociales)

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Videos difundidos por medio de redes sociales mostraron inundaciones en los accesos y las inmediaciones del estadio Óscar Alberto Quiteño, en Santa Ana, durante la previa del partido entre FAS y Alianza de este sábado. En las imágenes se observa a grupos de aficionados que buscaban resguardo de la lluvia antes de ingresar al escenario deportivo.

El material audiovisual también exhibe acumulaciones de agua en calles cercanas al estadio y dificultades para el tránsito peatonal en la zona. Ante esta situación y la presencia de una tormenta eléctrica se decretó la suspensión del encuentro. La fecha de reprogramación del juego no se ha dado a conocer.

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La situación no cambió dentro del recinto santaneco, donde el campo de juego presentó amplios sectores inundados por la intensidad de las precipitaciones. La lluvia se mantuvo sin tregua sobre Santa Ana y dejó zonas de la cancha con acumulación de agua, lo que impidió que el terreno reuniera las condiciones necesarias para la disputa del juego

Los videos en redes sociales mostraron a aficionados que buscaron resguardo de la lluvia antes de ingresar al estadio en Santa Ana. (Cortesía: Redes sociales)

La situación ocurrió en medio de lluvias y tormentas que afectaron distintos puntos de El Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre el inicio de precipitaciones con actividad eléctrica en sectores del Área Metropolitana de San Salvador y en los departamentos de la zona occidental del país.

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La institución señaló que también persistían tormentas en Chalatenango, Cuscatlán, Morazán, Cabañas, San Miguel, el norte de Usulután, San Vicente y La Libertad. De acuerdo con el aviso, esos sistemas estaban acompañados por ráfagas de viento de hasta 35 km/h y se desplazaban hacia el suroeste.

El campo de juego del estadio Óscar Alberto Quiteño quedó con amplios sectores inundados y sin condiciones para disputar el encuentro deportivo. (Cortesía: Pizarrón Deportivo)

MARN alertó por crecidas súbitas y problemas de movilidad

El MARN advirtió que las condiciones meteorológicas pueden ocasionar inundaciones urbanas y crecidas súbitas en quebradas, con posibilidad de desbordamientos en sectores de La Libertad y San Salvador. La advertencia puso el foco en el Área Metropolitana de San Salvador y en los distritos de Ciudad Arce, Quezaltepeque, San Matías, San Pablo Tacachico, Antiguo Cuscatlán, Huizúcar y Nuevo Cuscatlán.

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“Las afectaciones son inminentes y podrían pausar tus actividades. Mantente alerta”, indicó el MARN en su reporte meteorológico. La entidad aclaró que el escenario previsto podía causar.

La Alcaldía de San Salvador informó que sus equipos trabajan en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo para atender las emergencias generadas por las lluvias y garantizar condiciones seguras en la zona. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Por otro lado, en la capital, la Alcaldía de San Salvador desplegó equipos en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo para responder a las emergencias provocadas por las lluvias. Las labores buscan mantener seguros los espacios públicos y una de las zonas con mayor tránsito del país.

La recomendación de las autoridades para la población fue mantenerse atenta a la evolución de las tormentas, evitar cruzar corrientes de agua y tomar precauciones ante posibles interrupciones en la movilidad. El MARN mantuvo la advertencia ante la posibilidad de que las lluvias lleguen a otros sectores del país.

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Por su parte, Protección Civil recomendó a los conductores extremar las precauciones durante las lluvias, con el fin de reducir riesgos en las carreteras y resguardar la vida de los ocupantes de los vehículos. Ante cualquier emergencia, las autoridades indicaron que está disponible el número 2281-0888 del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).