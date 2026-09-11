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Los líderes del BRICS se reúnen en India mientras las guerras y las rivalidades ponen a prueba al bloque

Nueva Delhi tendrá el interés puesto en evitar que el grupo se conviertan en un bloque explícitamente antioccidental mientras dialoga con actores involucrados en conflictos bélicos como Irán y Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, llega para participar en la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 11 de septiembre de 2026 (Sputnik/Kristina Solovyova/vía REUTERS)
El presidente ruso, Vladímir Putin, llega para participar en la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 11 de septiembre de 2026 (Sputnik/Kristina Solovyova/vía REUTERS)
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Los líderes de las naciones del grupo BRICS se reunirán en Nueva Delhi este fin de semana, mientras las guerras en Ucrania y Medio Oriente, así como las tensiones entre Estados Unidos y China, ponen a prueba la capacidad del grupo para actuar conjuntamente. La India, país anfitrión, intentará equilibrar sus lazos con China y Rusia con sus crecientes alianzas con Estados Unidos y otras potencias occidentales.

El presidente ruso Vladimir Putin, el presidente chino Xi Jinping y el presidente iraní Masoud Pezeshkian serán los principales líderes a concurrir a la cumbre.

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BRICS es una agrupación de importantes mercados emergentes y países en desarrollo, cuyo nombre proviene del acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Desde su composición original, se ha expandido hasta incluir a 11 países que, en conjunto, representan aproximadamente la mitad de la población mundial y una gran parte de su producción energética, de recursos y económica. Los expertos señalan que su creciente tamaño también ha puesto de manifiesto divisiones, ya que sus miembros aspiran a una mayor influencia en el orden mundial, pero a menudo tienen intereses políticos, económicos y de política exterior contrapuestos.

El BRICS se enfrentan a divisiones por Irán y Ucrania

Es probable que los conflictos en Irán y Ucrania pongan de manifiesto esas divisiones. Irán es miembro del grupo ampliado de BRICS, mientras que Rusia sigue siendo uno de sus miembros más influyentes. China mantiene estrechos lazos con ambos países, mientras que India conserva relaciones con Rusia, Irán, Estados Unidos y Europa.

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Esa diversidad dificulta que BRICS adopten una postura común y firme ante los principales conflictos. El grupo incluye países con ambiciones regionales contrapuestas, como India y China, Irán y Arabia Saudita, y Egipto y Etiopía, además de otras naciones del Sur Global.

“El Sur Global no es una entidad homogénea”, afirmó Praveen Donthi, analista sénior del International Crisis Group. “Por lo tanto, a este grupo le resultará difícil gestionar y mediar en estos conflictos”.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, conversa con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, antes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) de 2025 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Meijiang, en Tianjin (China), el 1 de septiembre de 2025 (SUO TAKEKUMA/vía REUTERS)
El primer ministro de la India, Narendra Modi, conversa con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, antes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) de 2025 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Meijiang, en Tianjin (China), el 1 de septiembre de 2025 (SUO TAKEKUMA/vía REUTERS)

La guerra de Rusia en Ucrania ya ha puesto de manifiesto los límites de la capacidad de la India para equilibrar intereses contrapuestos. Nueva Delhi ha mantenido estrechos lazos con Moscú, incluso mediante acuerdos energéticos y de defensa, al tiempo que ha profundizado su relación estratégica con Washington. Esta nación del sur de Asia ha abogado constantemente por el diálogo y la diplomacia, en lugar de tomar partido.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos plantea un desafío similar. Los miembros de BRICS tienen vínculos e intereses diversos con Washington en Oriente Medio, lo que dificulta una respuesta unificada. China y Rusia han respaldado a Irán en foros internacionales, mientras que India ha adoptado una postura cautelosa. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos mantienen sus propias tensiones con Teherán.

India ve en el BRICS una forma de relacionarse con China

Para la India, la cumbre representa una oportunidad para gestionar su relación con China. Los lazos han mejorado desde que se intensificaron las tensiones fronterizas en 2020, pero China sigue siendo el principal rival estratégico de la India. La visita del presidente chino Xi Jinping a Nueva Delhi, la primera en siete años, podría contribuir a consolidar el reciente deshielo diplomático, pero hay pocos indicios de una recuperación en las relaciones comerciales y empresariales.

“La próxima cumbre ofrece a la India la oportunidad de dialogar con China y avanzar en cuestiones bilaterales pendientes”, dijo Donthi.

India también tiene interés en evitar que BRICS se conviertan en un bloque explícitamente antioccidental. Nueva Delhi ha fortalecido sus lazos con Estados Unidos, Israel, Japón, Australia y Europa, al tiempo que mantiene su relación de larga data con Rusia. “India proyectará su autonomía estratégica al formar parte de un grupo no occidental, pero también considera útil relacionarse con China, su principal rival estratégico”, sostuvo Donthi.

El primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, asisten a una ceremonia de fotos antes de la sesión plenaria de la Cumbre del BRICS en Kazán, Rusia (Alexander Zemlianichenko vía REUTERS/Archivo)
El primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, asisten a una ceremonia de fotos antes de la sesión plenaria de la Cumbre del BRICS en Kazán, Rusia (Alexander Zemlianichenko vía REUTERS/Archivo)

El grupo quiere depender menos del dólar

Reducir la dependencia del dólar estadounidense es una cuestión fundamental para BRICS. Los miembros han debatido sobre cómo aumentar el comercio en sus propias monedas y crear sistemas de pago que reduzcan su dependencia de las instituciones financieras occidentales.

La idea ha cobrado fuerza a medida que países como Rusia se enfrentan a severas sanciones occidentales. Sin embargo, sustituir el dólar será difícil, ya que está profundamente arraigado en el comercio y las finanzas globales, mientras que los miembros de BRICS tienen monedas, sistemas financieros y prioridades económicas diferentes.

Mahesh Sachdev, diplomático indio jubilado, afirmó que el objetivo no debería ser una confrontación directa con el dólar. En cambio, explicó, los países buscan reducir su exposición al sistema financiero actual, que puede utilizarse para ejercer presión política.

“Es un desafío, pero no estamos hablando de confrontaciones frontales. No es una situación binaria”, dijo.

Billetes de 100 dólares estadounidenses (REUTERS/Luisa González)
Billetes de 100 dólares estadounidenses (REUTERS/Luisa González)

Su influencia dependerá de lo que pueda ofrecer

El creciente número de miembros de BRICS también le otorga un peso considerable, pero su influencia dependerá en última instancia de si los miembros logran ponerse de acuerdo sobre medidas prácticas.

El grupo ha pedido cambios en las instituciones financieras globales, una mayor representación de los países en desarrollo y alternativas a los sistemas dominados por Occidente. Sin embargo, sus miembros suelen discrepar sobre cómo alcanzar esos objetivos.

Sachdev sostuvo que el bloque necesita “una actitud más cohesionada y una mayor armonía” entre sus miembros. “Si se queda en meras charlas periódicas y sesiones de fotos”, dijo, “entonces su relevancia se irá erosionando”.

Donthi afirmó que el éxito de BRICS podría medirse en pasos más pequeños. Estos incluyen mantener unido al grupo ampliado, mejorar los lazos con China y profundizar la cooperación comercial y financiera. El grupo también podría demostrar que puede brindar a los países en desarrollo una plataforma sin obligarlos a elegir entre bloques occidentales y no occidentales, añadió.

(AP)

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