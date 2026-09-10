En fotos: Un pedacito de El Salvador conquistó Canadá entre pupusas, danza y orgullo

La comunidad salvadoreña realiza un festival cultural en London, Ontario (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Guardar

La comunidad salvadoreña en London, Ontario, Canadá, realizó el festival “The Spirit of El Salvador in London” para estrechar vínculos y difundir su cultura ante público canadiense y de otras nacionalidades. La jornada incluyó arte y entretenimiento en vivo, además de gastronomía, con las pupusas como plato principal.

En el encuentro participaron más de 25 emprendedores salvadoreños que ofrecieron productos alimenticios, accesorios y perfumería, entre otros. El Consulado de El Salvador con jurisdicción en la localidad también estuvo presente: brindó asesoría sobre trámites y promocionó destinos turísticos, informó este jueves la Cancillería salvadoreña.

PUBLICIDAD

La jornada “The Spirit of El Salvador in London” reunió a público canadiense y de otras nacionalidades con arte y espectáculos en vivo, además de una oferta gastronómica centrada en las pupusas (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La representación diplomática brindó orientación sobre gestiones administrativas y promovió destinos turísticos durante la actividad organizada por residentes salvadoreños, enfocada en reunir a la comunidad latina y mostrar tradiciones (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La cita reunió a la comunidad salvadoreña y latina en London, Ontario, con presentaciones en vivo, sabores típicos y espacios para compartir tradiciones con asistentes canadienses y visitantes de otras nacionalidades (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El encuentro abrió vitrina para negocios de comida, accesorios y perfumería, mientras el consulado acercó información útil y promocionó destinos turísticos ante una audiencia interesada en conocer más sobre el país centroamericano (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La jornada reunió a la comunidad migrante en la ciudad canadiense con una oferta de alimentos, accesorios y perfumería, mientras el consulado promovió trámites y destinos turísticos de El Salvador (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La presidenta de la Salvadoran Cultural House destacó que esta participación permitió mostrar la identidad nacional a través de la música y el baile, en una jornada pensada para reconectar con la cultura y compartirla (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La jornada reunió a la comunidad migrante en la ciudad canadiense con una oferta de alimentos, accesorios y perfumería, mientras el consulado promovió trámites y destinos turísticos de El Salvador (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Entre música en directo, bailes tradicionales y un plato emblemático, la cita buscó acercar raíces y primeras miradas sobre lo latino, mientras decenas de negocios locales sumaron su propio sello (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Más de 25 emprendedores ofrecieron alimentos, accesorios y perfumería, mientras la sede diplomática orientó sobre gestiones y promovió destinos del país centroamericano ante asistentes canadienses y extranjeros (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)