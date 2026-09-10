En fotos: Un pedacito de El Salvador conquistó Canadá entre pupusas, danza y orgullo
La cita reunió a la comunidad latina en London, Ontario, con música en vivo, sabores típicos y propuestas culturales que buscaron acercar las raíces salvadoreñas al público canadiense y a visitantes de otras nacionalidades
La comunidad salvadoreña realiza un festival cultural en London, Ontario (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
10 Sep, 2026 05:54 p. m. EST
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La comunidad salvadoreña en London, Ontario, Canadá, realizó el festival “The Spirit of El Salvador in London” para estrechar vínculos y difundir su cultura ante público canadiense y de otras nacionalidades. La jornada incluyó arte y entretenimiento en vivo, además de gastronomía, con las pupusas como plato principal.
En el encuentro participaron más de 25 emprendedores salvadoreños que ofrecieron productos alimenticios, accesorios y perfumería, entre otros. El Consulado de El Salvador con jurisdicción en la localidad también estuvo presente: brindó asesoría sobre trámites y promocionó destinos turísticos, informó este jueves la Cancillería salvadoreña.
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La jornada “The Spirit of El Salvador in London” reunió a público canadiense y de otras nacionalidades con arte y espectáculos en vivo, además de una oferta gastronómica centrada en las pupusas (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La representación diplomática brindó orientación sobre gestiones administrativas y promovió destinos turísticos durante la actividad organizada por residentes salvadoreños, enfocada en reunir a la comunidad latina y mostrar tradiciones (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La cita reunió a la comunidad salvadoreña y latina en London, Ontario, con presentaciones en vivo, sabores típicos y espacios para compartir tradiciones con asistentes canadienses y visitantes de otras nacionalidades (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El encuentro abrió vitrina para negocios de comida, accesorios y perfumería, mientras el consulado acercó información útil y promocionó destinos turísticos ante una audiencia interesada en conocer más sobre el país centroamericano (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La jornada reunió a la comunidad migrante en la ciudad canadiense con una oferta de alimentos, accesorios y perfumería, mientras el consulado promovió trámites y destinos turísticos de El Salvador (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La presidenta de la Salvadoran Cultural House destacó que esta participación permitió mostrar la identidad nacional a través de la música y el baile, en una jornada pensada para reconectar con la cultura y compartirla (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La jornada reunió a la comunidad migrante en la ciudad canadiense con una oferta de alimentos, accesorios y perfumería, mientras el consulado promovió trámites y destinos turísticos de El Salvador (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Entre música en directo, bailes tradicionales y un plato emblemático, la cita buscó acercar raíces y primeras miradas sobre lo latino, mientras decenas de negocios locales sumaron su propio sello (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Más de 25 emprendedores ofrecieron alimentos, accesorios y perfumería, mientras la sede diplomática orientó sobre gestiones y promovió destinos del país centroamericano ante asistentes canadienses y extranjeros (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)