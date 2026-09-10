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Rusia rechazó discutir una tregua energética con Ucrania: “No hay conversaciones sustanciales sobre ese tema”

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, cerró la puerta a cualquier negociación mientras drones del ejército moscovita golpeaban un centro comercial en Sumy, dejando dos jóvenes de 21 años muertos y al menos 20 personas heridas

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS)
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS)
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Rusia rechazó discutir una tregua energética con Ucrania mientras sus drones golpeaban un centro comercial en Sumy, que dejó dos muertos y 20 heridos este jueves, en una jornada marcada por ataques simultáneos en varias ciudades ucranianas.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, fue categórico: la posibilidad de una tregua energética entre Rusia y Ucrania no está sobre la mesa. “No hay conversaciones sustanciales sobre este tema”, declaró, citado por agencias locales.

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Peskov acusó a Kiev de haber provocado la escalada al atacar infraestructura civil. “Ucrania está atacando objetivos civiles” e infraestructura social en Rusia, afirmó, con lo que “ha abierto la caja de Pandora”.

Moscú justificó sus bombardeos

El portavoz del Kremlin defendió las operaciones militares rusas como una respuesta proporcional y planificada. “Nuestras fuerzas armadas están llevando a cabo ataques a gran escala, sistemáticos y planificados contra objetivos correspondientes en Ucrania”, señaló, y agregó que el “régimen” de Kiev “se encuentra en una situación muy difícil” y, por eso, no propone un acuerdo recíproco, sino “una tregua en un área que es su talón de Aquiles”.

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Peskov recordó que Rusia ya respondió en reiteradas oportunidades a esa solicitud. “Todas nuestras propuestas para poner fin a los combates son bien conocidas. Las condiciones no han cambiado”, subrayó, y precisó que lo único que evoluciona es la situación sobre el terreno para las fuerzas ucranianas.

Rusia lanzó un ataque sobre un centro comercial en la región de Sumy

Un dron ruso impactó un centro comercial en Sumy y mató a dos jóvenes de 21 años

Mientras el Kremlin descartaba cualquier negociación, las consecuencias de los bombardeos se hacían sentir en la ciudad de Sumy, donde un ataque con drones rusos destruyó un centro comercial. Un joven y una joven de 21 años perdieron la vida, y otras 20 personas resultaron heridas, entre ellas tres adolescentes de entre 15 y 16 años con lesiones leves a moderadas.

Dos hombres y una mujer permanecen en estado grave, mientras que otra víctima se encuentra en condición extremadamente grave.

“Entre los fallecidos en el ataque enemigo al centro comercial de Sumy se encuentran un chico y una chica de 21 años... Afortunadamente, la información sobre la tercera persona fallecida no ha sido confirmada”, informó la administración militar de la región a través de Telegram.

El impacto también desató incendios en vehículos y complicó las labores de rescate

Como consecuencia del ataque en Sumy, varios automóviles estacionados en las cercanías del centro comercial se incendiaron, lo que dificultó el trabajo de los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

En paralelo, otro ataque ruso provocó un incendio en un edificio no residencial de dos plantas en el distrito de Holosiivskyi, en Kiev, que se extendió a cuatro vehículos de un estacionamiento cercano. Los bomberos lograron extinguir todos los focos.

En la ciudad de Jmelnitski, un ataque con drones rusos sobre un mercado local dejó cuatro rescatistas heridos tras una segunda explosión ocurrida mientras realizaban tareas de emergencia. Un total de 45 rescatistas y ocho unidades de extinción participaron en la respuesta al siniestro.

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