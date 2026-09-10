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Ocho personas desaparecieron en una lancha durante la cobertura de las erupciones del volcán Anak Krakatoa

Los rescatistas de Indonesia rastrean 200 millas náuticas en el estrecho de Sonda tras perder contacto 40 minutos después de zarpar desde Carita

Ocho personas desaparecieron en una lancha durante la cobertura de las erupciones del volcán Anak Krakatoa. (REUTERS)
Ocho personas desaparecieron en una lancha durante la cobertura de las erupciones del volcán Anak Krakatoa. (REUTERS)
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Ocho personas desaparecieron en Indonesia mientras cubrían la actividad del volcán Anak Krakatoa, en medio de un operativo de búsqueda desplegado en el estrecho de Sonda y de nuevas alteraciones provocadas por la erupción en el tráfico aéreo del país.

Entre los desaparecidos hay cinco periodistas, además del capitán de la embarcación, un tripulante y un guía, según el registro de partida difundido por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS). El grupo viajaba en lancha desde la localidad costera de Carita, a unos 150 kilómetros al oeste de Yakarta, con destino a las aguas próximas al Anak Krakatoa, donde debían informar sobre la creciente actividad volcánica.

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De acuerdo con la cronología oficial, la lancha salió en la tarde del lunes para un trayecto estimado de unas dos horas por el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra. Las autoridades perdieron contacto con la embarcación unos 40 minutos después de la partida, en un punto situado entre el puerto de salida y el volcán.

Entre los desaparecidos en el estrecho de Sonda hay cinco periodistas, incluido un fotógrafo de la agencia pública Antara. (REUTERS/Stringer)
Entre los desaparecidos en el estrecho de Sonda hay cinco periodistas, incluido un fotógrafo de la agencia pública Antara. (REUTERS/Stringer)

Este miércoles, cuatro embarcaciones de BASARNAS continuaban con las tareas de rastreo en un área de unas 200 millas náuticas, con apoyo de barcos de la Policía, la Marina y voluntarios. Hasta el momento, las autoridades no habían informado del hallazgo de los ocupantes.

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Los periodistas se habían desplazado a la zona para informar sobre las erupciones del Anak Krakatoa, que desde el fin de semana provocaron importantes interrupciones en el transporte aéreo indonesio. Entre los desaparecidos figura un fotógrafo de la agencia pública Antara.

El director de Antara, Benny Siga Butarbutar, pidió a las autoridades que intensifiquen la búsqueda y expresó su expectativa de que los reporteros sean localizados con vida.

La actividad del volcán afectó a cientos de miles de pasajeros

Al inicio de esta semana, la erupción del Anak Krakatoa obligó al cierre temporal de siete aeropuertos, incluido el Soekarno-Hatta de Yakarta, uno de los principales centros de conexión aérea del sudeste asiático.

Según datos oficiales, las restricciones afectaron a más de 270.000 pasajeros y a unos 2.300 vuelos, incluidas rutas internacionales. En otro balance citado en el material disponible, el número de pasajeros alcanzó los 341.000 afectados. Las autoridades atribuyeron la medida a la presencia de ceniza volcánica en altura, con columnas que superaron los 15 kilómetros, por encima del nivel habitual de vuelo de la aviación comercial.

Las erupciones del Anak Krakatoa interrumpieron operaciones aéreas en Indonesia y alcanzaron al aeropuerto Soekarno-Hatta, que sirve a Yakarta.(REUTERS)
Las erupciones del Anak Krakatoa interrumpieron operaciones aéreas en Indonesia y alcanzaron al aeropuerto Soekarno-Hatta, que sirve a Yakarta.(REUTERS)

El Anak Krakatoa, cuyo nombre significa “hijo del Krakatoa”, se encuentra en una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. En 2018, una erupción del volcán provocó el colapso parcial de su cono y desencadenó un tsunami que dejó 425 muertos, 25 desaparecidos y unos 14.000 heridos, según cifras oficiales.

Indonesia, un archipiélago de unas 17.000 islas situado en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, registra además frecuentes accidentes marítimos, asociados a infraestructuras deficientes, sobrecarga de embarcaciones, controles de seguridad insuficientes y condiciones meteorológicas adversas.

Por ahora, las operaciones continúan concentradas en la zona donde se perdió el contacto con la lancha, mientras los equipos de rescate buscan indicios sobre el paradero de los ocho desaparecidos.

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