El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares (AFP/Archivo)

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Los precios del petróleo volvieron a dispararse este jueves y el WTI superó los 100 dólares por barril, en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente que golpea una de las rutas más sensibles del comercio mundial de energía.

Hacia las 12:50 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre avanzaba 4,39% y cotizaba a 100,27 dólares, su nivel más alto desde mayo.

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En paralelo, el Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía 3,73%, hasta 104,99 dólares, luego de haber alcanzado de forma momentánea los 105,84 dólares.

El estrecho de Ormuz quedó en el centro de la tensión

El salto de los precios coincidió con un agravamiento de la situación en el estrecho de Ormuz, paso por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

La presión sobre el mercado aumentó después de que medios estatales de Irán informaran que la Guardia Revolucionaria atacó dos buques estadounidenses, ocho petroleros y otros 10 barcos que, según la versión oficial iraní, no respetaban las normas impuestas por Teherán.

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El organismo británico Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido (UKMTO) señaló que varios buques mercantes en el norte del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán fueron alcanzados por disparos y quedaron inmovilizados en medio de la actividad militar en curso. Ambas zonas rodean Ormuz, una vía decisiva para el flujo global de crudo y gas.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Stringer)

Irán amplió la zona restringida y endureció las condiciones de paso

La tensión se profundizó después de que Irán extendiera la zona de exclusión marítima en torno a Ormuz e incorporara áreas del Golfo de Omán y del mar Arábigo a un nuevo perímetro restringido.

Desde el inicio de la guerra con Estados Unidos, el 28 de febrero, el régimen iraní exige a los buques autorización previa y el pago de tasas de tránsito para cruzar ese corredor marítimo.

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“Si un buque entra en esa zona sin coordinación, estará sujeto a nuestras sanciones”, afirmó el vocero de la Guardia Revolucionaria, Hossein Mohebi, en declaraciones reproducidas por la televisión estatal iraní.

El OIEA resolvió llevar el caso iraní al Consejo de Seguridad de la ONU

En el frente diplomático, la junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó por 23 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones remitir el caso de Irán al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por su incumplimiento nuclear. De acuerdo con la información difundida el miércoles, Rusia, China y Níger votaron en contra.

La resolución agregó otro foco de presión sobre Teherán en un contexto marcado por ataques en el mar, amenazas cruzadas y un mercado petrolero que reacciona con fuerza a cada señal de agravamiento en la región.

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