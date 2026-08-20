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El Centro Histórico de San Salvador inicia un plan de 15 años para resguardar su patrimonio histórico

El proyecto, impulsado por el Gobierno de El Salvador y el BID, apunta a preservar el patrimonio y orientar inversiones públicas y privadas

Catedral de fachada blanca y cúpulas doradas iluminada por la noche, fuegos artificiales en el cielo oscuro y una gran multitud en la plaza.
El Centro Histórico de San Salvador presentó el Plan especial de ordenamiento y desarrollo territorial para guiar su desarrollo durante los próximos 15 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este jueves, el Centro Histórico de San Salvador fue escenario de un nuevo impulso institucional con la presentación oficial del Plan especial de ordenamiento y desarrollo territorial, un instrumento que marcará el rumbo de los próximos 15 años para la zona más emblemática de la capital.

El plan tiene como eje la preservación del patrimonio cultural e histórico, el fortalecimiento de la economía local y la consolidación de la actividad turística, en un entorno que ha experimentado cambios notables en materia de seguridad pública.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de El Salvador y organismos internacionales, fue entregada en un acto que reunió a autoridades y representantes de la comunidad técnica y empresarial.

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Según explicó Ezequiel Cambiasso, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en El Salvador, el proyecto “constituye una hoja de ruta para orientar las inversiones públicas y privadas, establecer programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo, facilitar la articulación entre los diferentes actores que intervienen en el territorio”. El enfoque integral comprende siete componentes: ambiental, urbano, arquitectónico, infraestructura urbana, socioeconómico, movilidad y accesibilidad, turismo y seguridad.

El área delimitada para la intervención abarca el corazón histórico de la ciudad, donde convergen espacios patrimoniales, comercios, servicios y una vida social revitalizada tras años de declive.

El documento presentado este jueves es resultado de un amplio proceso participativo, en el que se organizaron talleres, entrevistas y jornadas técnicas para incorporar la visión de 271 personas, entre actores públicos, inversionistas y equipos de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), el Ministerio de Turismo (MITUR) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS_OPAMSS).

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Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
El Plan especial de ordenamiento y desarrollo territorial prioriza la preservación del patrimonio cultural e histórico, la economía local y la actividad turística en San Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La titular de la DOT, Paola Bardi de Acosta, subrayó la importancia de este proceso: “Como entidad rectora del uso del suelo y autorizaciones de permisos, entendemos que ordenar significa dar una dirección, generar certeza para la inversión y proteger nuestro patrimonio”.

Añadió que el plan busca “establecer las bases para un mejor desarrollo urbano”, con un enfoque que prioriza la salud pública mediante el ordenamiento de los espacios, la promoción de entornos seguros y el acceso a servicios básicos para residentes y visitantes.

El contexto actual del Centro Histórico de San Salvador difiere sustancialmente del escenario imperante hace una década. En 2015, se puso en marcha el primer proceso de reordenamiento, que incluyó la recuperación de espacios públicos y la reubicación de vendedores informales. Estas acciones sentaron las bases para una transformación visible en la seguridad, la limpieza y la circulación, factores que inciden directamente en la salud de la población, al reducir riesgos de enfermedades asociadas al hacinamiento y la contaminación.

Paola Bardi, directora ejecutiva de la DOT afirmó que el ordenamiento territorial busca dar certeza a la inversión, proteger el patrimonio y mejorar el desarrollo urbano en San Salvador.
Paola Bardi, directora ejecutiva de la DOT afirmó que el ordenamiento territorial busca dar certeza a la inversión, proteger el patrimonio y mejorar el desarrollo urbano en San Salvador.

La recuperación del espacio público ha potenciado el turismo y la economía local. Morena Valdez, titular de MITUR, detalló que El Salvador recibió el año pasado “alrededor de 4.1 millones de visitantes internacionales, equivalente a más de $3,600 millones en ingresos de divisas, generando alrededor de más de 400,000 empleos entre directos e indirectos”.

Por primera vez, el Centro Histórico se posicionó como el segundo lugar más visitado del país. Este auge turístico genera presión sobre los servicios sanitarios y la infraestructura, motivo por el cual el nuevo plan incorpora acciones para garantizar condiciones adecuadas de higiene, acceso a agua potable y manejo de residuos.

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Durante la presentación, Paola Bardi de Acosta resaltó el impacto de las políticas de seguridad sobre la salud colectiva: “Este dinamismo económico y turístico solo ha sido posible gracias a esa coordinación interinstitucional y a las políticas de seguridad que devolvieron la tranquilidad y la paz a todas nuestras familias salvadoreñas”. El clima de seguridad, junto con la planificación urbana, ha permitido que el centro se convierta en un entorno más confiable para la inversión, el comercio y el disfrute cultural, factores reconocidos como determinantes sociales de la salud.

El Plan especial de ordenamiento y desarrollo territorial orienta la protección de la memoria histórica y la mejora de la calidad de vida de quienes viven y visitan el Centro Histórico de San Salvador, marcando un nuevo ciclo para la capital salvadoreña.

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