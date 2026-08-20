Alerta en Finlandia: investigan una presunta incursión de un avión ruso en su espacio aéreo

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Finlandia investiga una presunta violación de su espacio aéreo por parte de un avión ruso y abrió una investigación oficial después de detectar el incidente en la tarde de este jueves sobre el sector occidental del golfo de Finlandia, en un nuevo episodio de tensión en la frontera entre el país nórdico y Rusia en medio del deterioro de la seguridad regional ligado a la guerra en Ucrania.

El Ministerio de Defensa finlandés informó que la pesquisa quedó en manos de la Guardia Fronteriza, que reunió los primeros elementos sobre el caso y avanzó con las verificaciones técnicas para determinar qué aeronave participó, cuánto tiempo permaneció dentro del espacio aéreo finlandés y cuál fue la trayectoria exacta del vuelo. El ministro de Defensa, Antti Hakkanen, sostuvo que “toda presunta violación territorial se toma muy en serio” y confirmó el inicio de las actuaciones oficiales.

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Hasta el momento, las autoridades no precisaron el modelo de la aeronave ni difundieron datos sobre eventuales maniobras de interceptación, contacto radial o respuesta militar inmediata. La investigación, según indicó el Gobierno finlandés, seguirá abierta hasta que existan elementos suficientes para establecer con precisión lo ocurrido.

El episodio ocurrió en el oeste del golfo de Finlandia, una zona sensible por su ubicación dentro del mar Báltico y por la cercanía entre territorios de la OTAN y de Rusia. Finlandia comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, una extensión que convirtió a ese límite en uno de los puntos de mayor atención para las autoridades de defensa finlandesas desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

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El golfo es el brazo más oriental del mar Báltico. Su costa norte pertenece a Finlandia, su costa sur se reparte principalmente entre Estonia y Rusia (Reuters)

Durante los últimos meses, Finlandia ya había informado otros incidentes similares. En mayo, las autoridades sospecharon que dos aeronaves militares rusas habían ingresado en su espacio aéreo. En junio también se registró otra incursión bajo investigación oficial. Tras aquellos episodios, Helsinki convocó al encargado de negocios ruso para pedir explicaciones diplomáticas por lo ocurrido.

La reiteración de estos incidentes reforzó la preocupación oficial en Helsinki, donde la evolución del escenario regional se siguió con atención desde el ingreso del país a la OTAN en abril de 2023. Ese paso puso fin a décadas de no alineamiento militar y redefinió la posición estratégica del país nórdico ante su vecino ruso. Desde entonces, cada movimiento en la frontera oriental y en el espacio aéreo del Báltico pasó a examinarse dentro de un marco de seguridad más exigente.

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Ese clima de alerta coincidió, además, con otros incidentes ocurridos este mismo jueves en la región. El Ministerio de Defensa de Rumanía informó que un dron cayó durante la madrugada al norte de la ciudad de Tulcea, en el este del país, después de ingresar en espacio aéreo rumano cerca de la frontera con Ucrania. La situación elevó otra vez la sensibilidad en el flanco oriental de la OTAN, donde en los últimos meses se multiplicaron los reportes de aparatos no tripulados o vuelos sospechosos cerca de límites nacionales aliados.

Según el comunicado oficial, la interceptación fue realizada por un F-18 a las 05:01 (02:01 GMT) cerca de la frontera con Ucrania y Moldavia

La preocupación por ese tipo de episodios también se extendió al resto de Europa. Después del aumento de sobrevuelos de drones en espacio aéreo aliado durante 2025, varios gobiernos europeos impulsaron medidas para mejorar la detección, el seguimiento y la interceptación de este tipo de amenazas. Dentro de ese esquema, la Alianza Atlántica reforzó recursos de vigilancia en su frente oriental y avanzó con nuevos dispositivos de defensa antidrón.

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(Con información de Europa Press)