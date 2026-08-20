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Asfura aborda con Standard & Poor’s las perspectivas económicas y financieras de Honduras

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión en Casa Presidencial con los representantes con la delegación y conocer de primera mano las condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales del país.

El Gobierno planteó que la estabilidad macroeconómica busca fortalecer la confianza en Honduras y generar un entorno favorable para la inversión. EFE/Gustavo Amador
El Gobierno planteó que la estabilidad macroeconómica busca fortalecer la confianza en Honduras y generar un entorno favorable para la inversión. EFE/Gustavo Amador
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El presidente Nasry Asfura recibió en Casa Presidencial a una delegación de la agencia calificadora internacional S&P Global Ratings, Standard & Poor’s, con la que sostuvo un encuentro para intercambiar información sobre la situación económica de Honduras y las perspectivas que enfrenta el país.

La reunión se centró en el análisis de las condiciones que atraviesa la economía hondureña, el comportamiento de las finanzas públicas y otros factores vinculados con la estabilidad fiscal y financiera. Durante el encuentro, el mandatario estuvo acompañado por funcionarios del Gabinete Económico.

Entre ellos estuvieron el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; y el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos.

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Gobierno expone situación económica

La presencia de los principales responsables del área económica permitió abordar ante los representantes de la calificadora aspectos relacionados con el desempeño de las finanzas nacionales y las medidas que impulsa la administración para preservar la estabilidad macroeconómica.

Uno de los objetivos de la reunión fue proporcionar a los representantes de S&P Global Ratings información sobre el comportamiento reciente de la economía hondureña, el manejo de los recursos públicos y las acciones gubernamentales encaminadas a mantener la disciplina fiscal.

La reunión con Standard & Poor’s analizó la economía hondureña, las finanzas públicas y factores vinculados con la estabilidad fiscal y financiera.
La reunión con Standard & Poor’s analizó la economía hondureña, las finanzas públicas y factores vinculados con la estabilidad fiscal y financiera.

El intercambio también permitió abordar elementos institucionales y financieros que forman parte del análisis que realizan las agencias calificadoras al evaluar las condiciones de un país.

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La administración de Asfura destacó la importancia de mantener abiertos estos canales de comunicación con organismos e instituciones internacionales que dan seguimiento permanente a la evolución económica de Honduras.

Durante la reunión, el presidente Asfura reiteró su posición de que el manejo de las finanzas públicas debe realizarse bajo criterios de responsabilidad y disciplina.

“El Gobierno plantea que mantener condiciones de estabilidad constituye un elemento para fortalecer la confianza en la economía hondureña y generar un entorno favorable para la inversión.”

La estabilidad macroeconómica también representa un factor para las decisiones de empresas e inversionistas, ya que permite contar con mayores referencias sobre el comportamiento de las finanzas públicas y las condiciones generales de la economía.

La visita de Standard &amp; Poor’s

La delegación de Standard & Poor’s se encuentra en Honduras como parte de un proceso de recopilación e intercambio de información sobre las condiciones del país.

Durante su visita, los representantes de la agencia tienen la oportunidad de conocer información proporcionada por las autoridades hondureñas y analizar diferentes aspectos relacionados con el desempeño económico, fiscal, financiero e institucional.

La evaluación de estos elementos forma parte del seguimiento que realizan las agencias internacionales especializadas sobre las economías nacionales.

La reunión con Standard & Poor’s analizó la economía hondureña, las finanzas públicas y factores vinculados con la estabilidad fiscal y financiera.
La visita de Standard & Poor’s a Honduras entra en fase de recopilación de datos con autoridades económicas.

La administración de Asfura aseguró que continuará enfocando sus esfuerzos en fortalecer la estabilidad macroeconómica, generar condiciones que permitan aumentar la confianza en el país y consolidar un entorno que facilite la inversión, estimule el crecimiento económico y contribuya a la generación de nuevas oportunidades para la población.

La reunión con S&P Global Ratings se desarrolla en ese marco, con un intercambio de información que permitió a las autoridades hondureñas exponer su visión sobre el rumbo de la economía y las medidas que se están adoptando para preservar el equilibrio de las finanzas públicas.

El Gobierno también destacó la importancia de mantener una relación abierta con organismos internacionales y entidades que evalúan periódicamente el desempeño de Honduras.

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