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Dos deportistas cubanos piden asilo tras abandonar sus delegaciones en Santo Domingo 2026

Ambos atletas ya acudieron a la Oficina de Refugiados de la Dirección General de Migración para iniciar la regularización de su estadía en República Dominicana, luego de que cinco jugadores se apartaran durante la competencia

Dos deportistas cubanos que abandonaron sus delegaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 iniciaron trámites de asilo ante Migración en República Dominicana. (Imagen retomada de Listín Diario)
Dos deportistas cubanos que abandonaron sus delegaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 iniciaron trámites de asilo ante Migración en República Dominicana. (Imagen retomada de Listín Diario)
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Dos de los cinco deportistas cubanos que abandonaron sus delegaciones durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 ya acudieron a la Oficina de Refugiados de la Dirección General de Migración para buscar asilo y legalizar su permanencia en República Dominicana, en un caso que se produce en un país donde la comunidad de esa nacionalidad mantiene un flujo migratorio sostenido y encabeza las naturalizaciones recientes.

Entre los datos de contexto, según medios nacionales, en el 2025 la Dirección General de Migración informó que otorgó alrededor de 14,664 residencias temporales, permanentes o definitivas a ciudadanos cubanos en los últimos años.

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Además, al rededor de 1,200 cubanos obtuvieron un estatus de residencia legal formal en territorio dominicano.

La información sobre uno de los casos fue difundida por el creador de contenido cubano residente en el país detrás de la plataforma “Azúcar con libertad”, quien indicó que la segunda persona en iniciar su trámite de legalización fue el softbolista Yasmani Álvarez.

Según relató, el jugador llegó nervioso ante las autoridades, pero cambió de ánimo por el trato que recibió en la oficina.

Citado por el medio El Listín, el youtuber reprodujo así las palabras que, según su versión, escuchó el deportista de parte de una funcionaria de Migración: “Los estábamos esperando, mire, va a hacer esto, siéntase libre de acción, de andar, de hacer, siéntase libre, usted es uno más de los cubanos que queremos en República Dominicana”.

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Yasmani Álvarez fue identificado como el segundo deportista cubano que acudió a la Oficina de Refugiados para legalizar su permanencia en República Dominicana. (Imagen de cortesía)
Yasmani Álvarez fue identificado como el segundo deportista cubano que acudió a la Oficina de Refugiados para legalizar su permanencia en República Dominicana. (Imagen de cortesía)

Cinco deportistas cubanos abandonaron sus equipos durante la competencia

Al menos cinco jugadores cubanos dejaron sus equipos mientras se encontraban en República Dominicana. Los nombres mencionados en El Listín Diario son Hershey Daniela de la Cruz, Adám Núñez, Yasmani Álvarez, Leah Daniela Almeida y Moisés David Torres Puig.

El punto central es este: dos de esos cinco ya se presentaron ante la Oficina de Refugiados de la Dirección General de Migración para regularizar su situación. El caso identificado de manera explícita es el de Álvarez, señalado como el segundo en completar ese paso.

Según el relato difundido por “Azúcar con libertad”, los jugadores habían quedado bajo un esquema de control desde su llegada al país. El creador de contenido sostuvo que les retiraron el pasaporte y que eran vigilados de manera constante.

Sobre esa situación, dijo que Álvarez le contó que en una ocasión unos amigos fueron a visitarlo y que “era una vigilancia que tenían con ellos que no los dejaban hablar prácticamente”. El mismo testimonio añadió que el deportista tuvo que abandonar todas sus pertenencias para poder escapar de ese control.

El caso de dos jugadores que ya acudieron a Migración ocurre en un contexto de residencias, naturalizaciones y más de 100.000 viajes anuales desde la isla hacia ese destino caribeño. (Imagen de archivo)
El caso de dos jugadores que ya acudieron a Migración ocurre en un contexto de residencias, naturalizaciones y más de 100.000 viajes anuales desde la isla hacia ese destino caribeño. (Imagen de archivo)

“Fue sorprendente lo que tuvo que hacer este muchacho; este joven lo tuvo que dejar todo, su ropa, todo, para poderse quedar, porque fue una oportunidad de milisegundos para poderse librar de esa vigilancia y esa presión”, afirmó el youtuber, que también pidió apoyo para los jugadores a través de la Asociación Cubana en la República Dominicana.

Añadió que no podía ofrecer más detalles sobre el procedimiento porque “hay cosas que hay que mantener bajo perfil”.

Los cubanos lideran las naturalizaciones y superan los 100,000 viajes anuales al país

El trasfondo migratorio ayuda a dimensionar el caso. De acuerdo con la Dirección General de Migración, los cubanos lideraron en el último quinquenio la lista de extranjeros naturalizados como dominicanos, con 309 naturalizaciones concedidas, por encima de comunidades más numerosas como la venezolana o la haitiana, según datos reportados en la revista Dime Cuba.

La presencia cubana en República Dominicana también se expresa en los desplazamientos temporales. El año pasado, más de 100,000 cubanos viajaron al país, una cifra récord de ingresos asociada a facilidades de visado de tránsito, cercanía geográfica y conexiones aéreas directas.

Según los datos oficiales citados en medios nacionales, la tendencia continuó en los primeros meses del año, con miles de llegadas mensuales consecutivas concentradas en turismo y reunificación familiar.

República Dominicana aparece así como un punto de reencuentro para la diáspora cubana y, en este caso, también como el lugar al que acudieron dos de los deportistas que desertaron para iniciar su proceso ante Migración.

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