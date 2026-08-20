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Anuncian congreso empresarial entre México-El Salvador para impulsar la inversión binacional y los negocios conjuntos

El encuentro, organizado por el Consejo de Negocios México-El Salvador y la Embajada de México en El Salvador, se realizará el 21 y 22 de agosto con siete paneles temáticos y dos conferencias magistrales

El embajador Ricardo Cantú Garza (al centro) sostuvo que México y El Salvador deben producir, invertir e innovar juntos para generar empresas, empleos y oportunidades para los jóvenes./ (Radio YSKL)
El embajador Ricardo Cantú Garza (al centro) sostuvo que México y El Salvador deben producir, invertir e innovar juntos para generar empresas, empleos y oportunidades para los jóvenes./ (Radio YSKL)
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El Primer Congreso Empresarial Binacional México-El Salvador 2026 marcará un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, al enfocarse en la promoción de oportunidades de inversión y negocios conjuntos.

El evento, organizado por el Consejo de Negocios México-El Salvador (Conmexsal) y la Embajada de México en El Salvador, se celebrará los días 21 y 22 de agosto en la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), bajo el lema «Innovación y Negocios».

Según anunció la organización, el congreso incluirá dos jornadas de actividades, siete paneles temáticos y dos conferencias magistrales.

Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, subrayó que este encuentro se alinea con la visión del Plan México, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades productivas, incentivar la inversión y promover la innovación a través del crecimiento económico compartido.

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“México y El Salvador no solamente deben comerciar, debemos producir, invertir e innovar juntos en favor de nuestros pueblos”, afirmó el diplomático en declaraciones recogidas por radio YSKL.

Anuncian el primer Congreso Empresarial Binacional México - El Salvador 2026. Un evento clave para empresarios que buscan expandir mercados, crear alianzas estratégicas y encontrar nuevas oportunidades de inversión. / (Embajada de México en El Salvador)

Cantú Garza enfatizó que existen importantes complementariedades entre las economías de ambos países.

México aporta su capacidad industrial, comercial y exportadora; mientras que El Salvador ofrece talento humano y una posición estratégica en la región.

Añadió que el desarrollo compartido implica beneficios tangibles en ambos territorios, como la creación de nuevas empresas, empleos, fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y mayores oportunidades para los jóvenes.

“Queremos que las empresas mexicanas encuentren nuevas oportunidades en El Salvador y que las empresas salvadoreñas encuentren en México un socio estratégico para crecer y proyectarse hacia nuevos mercados”, afirmó.

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Por su parte, el secretario de Comercio e Inversión de El Salvador, Miguel Kattan, resaltó la disposición del gobierno salvadoreño para recibir a empresarios mexicanos interesados en invertir.

“Somos dos pueblos que podemos y hemos trabajado de la mano para generar crecimiento, para generar alianzas estratégicas que nos permitan tener el desarrollo y el crecimiento que nuestros pueblos requieren”, declaró Kattan en declaraciones recogidas por el mismo medio radial.

El funcionario recalcó el valor de la mano de obra calificada salvadoreña y la rapidez en su aprendizaje, así como la importancia de crear empleos dignos a partir de nuevas inversiones.

Importación de telas
El Salvador exporta a México bienes textiles, productos agrícolas y servicios./(Foto: Shutterstock)

Kattan también señaló que el congreso representa una puerta de inicio para la llegada de mayores y mejores inversiones mexicanas en El Salvador. Destacó la perspectiva positiva de los empresarios salvadoreños ante la llegada de capital mexicano y la posibilidad de establecer alianzas estratégicas para crear un nuevo ecosistema de negocios en la región.

“El Salvador y México tienen demasiadas cosas en común con las cuales pueden trabajar juntos y de la mano para generar beneficios”, agregó el funcionario.

La relación diplomática entre México y El Salvador se remonta a 1838, cuando ambos países establecieron oficialmente sus vínculos bilaterales. Desde entonces, han desarrollado una agenda de cooperación que abarca comercio, inversión, educación, cultura y desarrollo social. En años recientes, ambos gobiernos han impulsado proyectos conjuntos en sectores clave como la infraestructura, la energía, la formación de talento humano y la promoción de pequeñas y medianas empresas.

Actualmente, México se posiciona entre los principales socios comerciales de El Salvador en América Latina. El intercambio comercial bilateral ha experimentado un crecimiento sostenido durante la última década, con exportaciones mexicanas orientadas a productos industriales, alimentos, maquinaria y tecnología. Por su parte, El Salvador exporta a México bienes textiles, productos agrícolas y servicios. Además, diversas empresas mexicanas operan en territorio salvadoreño, contribuyendo a la generación de empleo y transferencia de tecnología.

El Primer Congreso Empresarial Binacional México-El Salvador 2026 buscará consolidar esta cooperación y abrir nuevas oportunidades para empresas y emprendedores de ambos países.

En la agenda del evento se prioriza el análisis de tendencias en innovación, el fomento de alianzas estratégicas y la identificación de sectores con mayor potencial de crecimiento.

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