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Bahía de La Isabela: El epicentro dominicano donde se buscan las embarcaciones del segundo viaje de Cristóbal Colón

Autoridades internacionales y dominicanas ultiman detalles para investigar posibles navíos y objetos de época colonial, en un proyecto que podría otorgar a La Isabela el reconocimiento de Patrimonio Mundial

Tres carabelas de velas blancas navegan en el mar hacia una costa verde con chozas de paja y personas; la carabela central porta la bandera dominicana.
Una ilustración estilo acuarela recrea la llegada de varias carabelas a la Bahía de La Isabela en 1493, con embarcaciones acercándose a una costa donde se observa una incipiente villa y personas descargando provisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La expedición internacional impulsada por la Unesco, las autoridades de la República Dominicana y el Gobierno de España se alista para iniciar en 2027 su fase de excavación más determinante.

Esta ambiciosa búsqueda arqueológica busca identificar y estudiar los naufragios sumergidos en el norte del territorio dominicano, vinculados tanto al segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493 como a la intensa navegación colonial de los siglos posteriores.

Para comprender el mapa arqueológico de esta misión, es necesario situar los puntos estratégicos de la costa dominicana donde ocurrieron los primeros hundimientos documentados de la historia moderna.

  • La Bahía de La Isabela (Puerto Plata): Ubicada en la costa noroeste, esta bahía es el epicentro de la investigación actual. Aquí se fundó la Villa de La Isabela, el primer asentamiento español permanente en el continente americano. Durante el establecimiento de la villa en 1493 y 1494, varios navíos de la flota colombina naufragaron debido a fuertes tormentas y a las complejas barreras de coral que caracterizan el lecho marino de la zona. Las exploraciones subacuáticas han detectado más de 40 anomalías en este sector, las cuales podrían corresponder a pecios de la época.
  • La Bahía de Luperón y la costa de Puerto Plata: Las corrientes traicioneras y las rocas sumergidas provocaron el encallamiento de diversas naves españolas de los siglos XVI al XVIII que transitaban las rutas comerciales del Caribe.
  • El entorno de la Bahía de Caracol y Montecristi: Hacia el oeste de La Isabela, bordeando la frontera marítima de la zona noroeste dominicana, se encuentran zonas arrecifales históricamente peligrosas para las carabelas y galeones de calado profundo.
  • Cayo Natividad y los bancos de coral de la costa norte: Los extensos arrecifes que protegen el litoral atlántico dominicano actuaron como trampas naturales durante el periodo colonial, conservando bajo capas de sedimentos navíos de distintas épocas.
Vista actual de la bahía de La Isabela, escenario de la primera colonia española permanente en América y foco de nuevas investigaciones arqueológicas.
Vista actual de la bahía de La Isabela, escenario de la primera colonia española permanente en América y foco de nuevas investigaciones arqueológicas.

La trascendencia de la misión para la República Dominicana

El proyecto subacuático de 2027 no solo posee un valor científico global, sino que representa un acontecimiento de enorme relevancia para la República Dominicana. En primer lugar, los resultados de las excavaciones fortalecerán sustancialmente el expediente de candidatura de la Villa de La Isabela para ser declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

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De lograrse esta distinción, La Isabela se convertirá en el segundo sitio dominicano en ingresar a este selecto catálogo internacional, acompañando a la Ciudad Colonial de Santo Domingo, inscrita en 1990.

Además, el hallazgo de estos naufragios impulsa el desarrollo de un modelo de turismo cultural y científico en la costa norte dominicana. Siguiendo las directrices de la Convención de la Unesco de 2001, las investigaciones promueven la conservación in situ de las estructuras marinas.

Esto permite crear parques arqueológicos subacuáticos donde residentes y visitantes puedan realizar buceo recreativo guiado, transformando el patrimonio náutico en un motor educativo y económico sustentable.

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Ilustración acuarela de lecho marino con dos barcos hundidos, cañones, coral, peces, palmeras y ruinas en la orilla, bajo haces de luz.
La ilustración muestra el lecho marino de la Bahía de La Isabela con restos de carabelas y galeones hundidos cerca de las ruinas del primer asentamiento español. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién fue Cristóbal Colón y qué representan sus barcos hoy?

Cristóbal Colón fue un navegante, cartógrafo y explorador genovés (1451-1506) al servicio de la Corona de Castilla. En octubre de 1492 comandó la expedición que estableció la primera ruta transatlántica documentada entre Europa y las Américas. En su segundo viaje, iniciado en 1493 con una flota de 17 embarcaciones y unos 1.500 hombres, Colón llegó a las costas de la actual República Dominicana con la intención explícita de colonizar, fundando la Villa de La Isabela.

Las autoridades de la Unesco y las instituciones científicas participantes destacan que el patrimonio subacuático en el país caribeño enfrenta serios riesgos ambientales. La acidificación del océano y el aumento en la intensidad de los huracanes en la región del Caribe aceleran la erosión de los restos hundidos.

Por ello, la misión de 2027 resulta urgente para catalogar, proteger y salvaguardar estos yacimientos antes de que el impacto climático provoque daños irreversibles en el legado histórico sumergido del país.

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