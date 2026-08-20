Canal de Panamá reducirá sus tránsitos diarios por segunda vez en su historia ante la falta de lluvias

El Canal de Panamá reducirá nuevamente su capacidad diaria de tránsito por razones hídricas, una medida que solo tiene como antecedente las restricciones aplicadas durante la sequía de 2023-2024. REUTERS/Enea Lebrun

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El Canal de Panamá reducirá desde septiembre su capacidad diaria de tránsito, una decisión que adopta por segunda ocasión en su historia, después de las restricciones aplicadas entre 2023 y 2024 durante una de las sequías más severas registradas en la cuenca.

La medida responde a precipitaciones inferiores a las esperadas y al riesgo que representa el desarrollo del fenómeno de El Niño para las reservas de agua.

La confirmación llegó apenas 24 horas después de que el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, revelara que se analizaba reducir los tránsitos si las condiciones hídricas lo requerían.

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Hasta ese momento, la administración había privilegiado restricciones de calado y otras medidas de ahorro, mientras mantenía bajo evaluación la disponibilidad de agua y las proyecciones hidrológicas para los próximos meses.

La decisión representa un cambio importante porque la primera reducción de capacidad de tránsito por razones hídricas ocurrió en 2023, cuando la sequía obligó al Canal a bajar progresivamente desde niveles habituales de 36 embarcaciones.

Desde septiembre, la cantidad de cupos disponibles comenzará a disminuir gradualmente ante las precipitaciones inferiores a las previstas en la cuenca hidrográfica. REUTERS/Enea Lebrun

La ACP llegó a operar con 22 tránsitos diarios en diciembre de ese año, aunque posteriormente una mejoría de las lluvias permitió comenzar a recuperar capacidad durante 2024.

Ahora, el ajuste será gradual. Para las fechas de tránsito desde el 4 de septiembre habrá 34 cupos diarios: nueve en las esclusas Neopanamax y 25 en las Panamax. Posteriormente, desde el 15 de septiembre, la disponibilidad en las esclusas Panamax bajará a 23, con lo cual la capacidad total quedará reducida a 32 cupos diarios.

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La medida supone una reducción frente a los 38 tránsitos diarios que la vía venía ofreciendo durante 2026. Meses atrás, la propia ACP señalaba que sus proyecciones no anticipaban restricciones de tránsito hasta el 31 de diciembre, pero el comportamiento de las lluvias evolucionó por debajo de las previsiones, obligando a modificar el escenario operativo.

Lluvias muy por debajo del promedio

Entre mayo y agosto, período correspondiente al actual año hidrológico, la precipitación acumulada en la cuenca ha estado 34% por debajo del promedio histórico, mientras los aportes de agua a los lagos registran un déficit todavía mayor.

La disponibilidad de agua vuelve a condicionar la capacidad operativa de la vía interoceánica, que seguirá monitoreando los niveles de los lagos y el comportamiento de las lluvias. REUTERS/Roberto Cisneros NO RESALES. NO ARCHIVES

Las entradas a la cuenca se encuentran 44% por debajo del promedio para el mismo período, según el aviso enviado a las navieras.

La situación ocurre pese a que Panamá se encuentra en temporada lluviosa. La ACP advirtió que la respuesta hidrológica ha sido considerablemente menor de lo esperado, mientras las previsiones sobre la posible intensidad del fenómeno de El Niño 2026-2027 podrían reducir todavía más las precipitaciones y escorrentías durante lo que resta de la estación húmeda.

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El principal riesgo se concentra en los primeros meses del próximo año. La combinación entre el déficit acumulado y la posibilidad de un episodio severo de El Niño genera preocupación sobre la cantidad de agua disponible durante la estación seca de 2027, comprendida entre enero y abril.

La administración considera necesario preservar anticipadamente las reservas para las operaciones y el consumo humano.

La experiencia más reciente ocurrió durante la crisis hídrica de 2023-2024, cuando el Canal tuvo que reducir por primera vez en su historia la cantidad de tránsitos por escasez de agua.

Los portacontenedores totalmente cargados con mayor capacidad de TEU tendrán prioridad en la asignación de espacios Neopanamax, dentro de los cambios temporales anunciados por la ACP. (AP Foto/Matías Delacroix)

En octubre de 2023, las precipitaciones fueron 41% inferiores a lo habitual y alcanzaron el nivel más bajo registrado para ese mes, llevando a anunciar restricciones sucesivas.

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Inicialmente, la ACP había programado bajar de 32 tránsitos diarios a 24 en noviembre de 2023, 22 en diciembre, 20 en enero y 18 en febrero de 2024. Una recuperación parcial de las lluvias y las medidas de ahorro evitaron llegar al nivel más restrictivo, permitiendo elevar nuevamente la capacidad a 24 tránsitos diarios en enero.

Junto con la reducción de capacidad, el Canal modificará temporalmente la distribución de los cupos ofrecidos mediante subasta, agrupando a las embarcaciones según los segmentos de mercado.

La medida busca repartir las oportunidades de reserva entre diferentes tipos de carga y, al mismo tiempo, maximizar la eficiencia en el consumo de agua durante los esclusajes.

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Los grupos comprenderán buques de gas natural licuado y gas licuado de petróleo; graneleros y carga general; portacontenedores, RoRo y refrigerados; y tanqueros químicos, petroleros y embarcaciones de productos refinados.

La administración no descarta nuevos ajustes operativos si continúan deteriorándose las condiciones meteorológicas y los aportes de agua a la cuenca durante los próximos meses. Archivo

En las esclusas Neopanamax, además, tendrán prioridad los portacontenedores completamente cargados que transporten la mayor capacidad de TEU.

Las restricciones pueden tener consecuencias para los barcos que lleguen sin espacio reservado. La ACP advirtió que una menor cantidad de tránsitos diarios podría incrementar los tiempos de espera de estas embarcaciones y recomendó utilizar el sistema de reservaciones.

Una reserva confirmada continúa siendo el único mecanismo que garantiza una fecha específica de tránsito.

Un respiro en el calado

Paradójicamente, las nuevas proyecciones permitieron aplazar dos restricciones de calado previamente anunciadas. El límite de 48 pies para los buques Neopanamax, que debía entrar en vigor el 26 de agosto, se aplicará desde el 2 de septiembre, mientras el posterior descenso hasta 47.5 pies se pospondrá del 3 de septiembre al 1 de octubre.

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La administración continuará evaluando las precipitaciones, los aportes de la cuenca y los niveles de los lagos antes de determinar si necesita profundizar las restricciones.

Entre 2023 y 2024, una severa sequía obligó al Canal a reducir por primera vez sus tránsitos diarios para preservar las reservas necesarias para las operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ACP reconoce que las condiciones meteorológicas están cambiando con mayor rapidez de la prevista, por lo que no descarta nuevos ajustes de capacidad o calado si las reservas de agua continúan deteriorándose.

La decisión coloca nuevamente al agua como el principal condicionante de la capacidad operativa del Canal, apenas tres años después de la crisis que obligó a restringir por primera vez los tránsitos.

Esta vez, la administración está actuando con meses de anticipación ante el riesgo de que la estación seca de 2027 encuentre los lagos con reservas insuficientes para sostener el ritmo habitual de la ruta.

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