El Salvador afronta un acelerado envejecimiento poblacional y las mujeres lideran la transición demográfica

La transición demográfica en El Salvador tiene un rostro femenino, porque las mujeres ya son el 51.8% de la población y serán mayoría entre los adultos mayores para el 2050./Cortesía Cámara de Comercio de El Salvador

El Salvador experimenta una transformación demográfica acelerada: para 2050, el 25% de su población tendrá 60 años o más, según proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco Central de Reserva (BCR).

Este proceso de envejecimiento plantea desafíos inéditos para la formulación de políticas públicas en salud, protección social y servicios, especialmente porque el fenómeno tiene un claro rostro femenino.

Un informe publicado por la UNFPA, basado en información del Laboratorio de Datos e Inteligencia Demográfica y la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 (EHPM), asegura que El Salvador debe invertir en la atención de mujeres y niñas.

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Actualmente, la población de El Salvador supera los 6.5 millones de habitantes, de acuerdo con la EHPM 2025. De ellos, el 51.8% son mujeres, mientras los hombres representan el 48.2%. Esta diferencia se acentúa en los grupos de mayor edad, pues las mujeres cuentan con una esperanza de vida superior y, por tanto, predominan entre las personas mayores.

El informe de la UNFPA advierte que esta tendencia se consolidará para 2050, cuando las mujeres conformen la mayoría absoluta de los adultos mayores.

Cerca de 1.7 millones de adolescentes y mujeres de 15 a 49 años requieren servicios de salud sexual y reproductiva en El Salvador. (Expo Mango El Salvador )

La estructura demográfica nacional revela un país aún joven, aunque en transición. El 28% de la población corresponde a niños y niñas menores de 15 años y el 22% son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años.

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La población económicamente activa, comprendida entre los 15 y los 59 años, suma aproximadamente el 61%. Sin embargo, el segmento de personas mayores de 60 años ya alcanza el 14%, una cifra que, de acuerdo con los cálculos de la UNFPA y el BCR, crecerá hasta el 25% en 2050.

La distribución por departamentos muestra que San Salvador sigue siendo el territorio más poblado, con cerca de 1.7 millones de habitantes. Le siguen Santa Ana, San Miguel y La Libertad. Las zonas rurales presentan una mayor proporción de adultos mayores, efecto directo de la migración interna de jóvenes hacia áreas urbanas y al extranjero.

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Esta dinámica intensifica el envejecimiento rural y plantea retos adicionales para la cobertura de servicios y la cohesión social, según advirtió la UNFPA.

El informe de la UNFPA señala que 444 mil mujeres de 35 a 44 años buscan ser madres, pese al mayor riesgo de embarazos complejos. /(Foto cortesía Minsal)

El informe destaca que la transición demográfica impacta de forma singular en las mujeres. De acuerdo con la EHPM 2025, 1.7 millones de adolescentes y mujeres entre 15 y 49 años requieren servicios de salud sexual y reproductiva este año. Además, 444 mil mujeres de 35 a 44 años buscan ser madres, pese a que su edad incrementa el riesgo de embarazos complejos.

La atención preventiva resulta fundamental en otros grupos de edad. Según la UNFPA, 1.3 millones de mujeres de 30 a 59 años deben realizarse exámenes periódicos para detectar cáncer de cuello uterino.

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Por su parte, 1.3 millones de mujeres de 40 años o más se encuentran en la edad recomendada para buscar pruebas tempranas de cáncer de mama, una cifra que aumentará en 221 mil casos durante los próximos diez años.

Alrededor de 1.3 millones de mujeres de 30 a 59 años deben realizarse controles para detectar cáncer de cuello uterino y otras 1.3 millones de 40 años o más requieren pruebas tempranas de cáncer de mama./ (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

La población femenina que requiere servicios para perimenopausia y menopausia también crece. En 2026, 630 mil mujeres de entre 40 y 54 años necesitan atención para estas etapas, número que subirá a 679 mil para 2036.

El grupo de mujeres de 55 años y más que demanda cuidados postmenopáusicos pasará de 714 mil en 2026 a 886 mil en 2036, según el análisis del Laboratorio de Datos e Inteligencia Demográfica.

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Para la UNFPA, invertir en la salud y el bienestar de las mujeres en cada etapa de la vida genera beneficios intergeneracionales y fortalece la productividad social. La organización remarca que el país enfrenta el reto de adaptar sus sistemas de salud, seguridad social y educación a una nueva realidad donde el envejecimiento poblacional se convierte en una característica central.

Los organismos internacionales concluyen que invertir hoy en prevención, atención integral y protección social para mujeres, niñas y personas mayores permitirá aprovechar el bono demográfico actual y preparar a El Salvador para un futuro donde el envejecimiento se asocie con bienestar. El desafío consiste en garantizar que la transición demográfica se traduzca en oportunidades para toda la población.

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