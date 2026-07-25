Costa Rica

Condenan a 48 años de prisión a abuelastro que abusó sexualmente de dos niñas en Costa Rica

El Tribunal Penal de Heredia impuso una pena de 48 años de cárcel a un hombre de apellido Ávila, luego de que la Fiscalía lo declarara culpable. El condenado permanecerá en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.

Guardar
Google icon
Primer plano de un hombre de espaldas con camisa azul y pantalones oscuros que tiene las manos esposadas por la espalda con esposas de metal.
El Tribunal Penal de Heredia condenó a 48 años de prisión a un hombre de apellido Ávila por delitos sexuales contra dos niñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Adjunta de Heredia en Costa Rica propuso una condena de 48 años de prisión contra un hombre de apellido Ávila, declarado responsable de cometer los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de dos niñas en la comunidad de La Milpa, en Guararí de Heredia. La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de la provincia durante una audiencia realizada, luego de que el Ministerio Público presentara las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal del imputado por los hechos investigados.

El fallo representa el cierre de la etapa de juicio de un caso que involucró agresiones sexuales cometidas contra dos personas menores de edad en diferentes momentos. De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía, los delitos ocurrieron entre los años 2021 y 2024, período durante el cual el ahora sentenciado aprovechó la cercanía que tenía con las víctimas para cometer las agresiones.

PUBLICIDAD

Según estableció el Ministerio Público durante el debate, una de las niñas fue víctima de los delitos entre enero de 2021 y algún momento del año 2022. Las agresiones ocurrieron en la localidad de La Milpa, en el distrito de Guararí, una comunidad del cantón central de Heredia donde residían las personas involucradas en el proceso.

En el caso de la segunda víctima, la investigación determinó que las agresiones sexuales ocurrieron entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024. Al igual que en el primer caso, los hechos se registraron en la misma comunidad herediana y fueron incorporados en una única causa penal que permitió juzgar al imputado por los delitos cometidos contra ambas menores de edad.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos relevantes que logró acreditar la Fiscalía fue la relación que existía entre el condenado y las víctimas. De acuerdo con el expediente judicial, Ávila era el abuelastro de las dos niñas, circunstancia que le permitió mantener una relación de confianza y cercanía con ellas.

Un hombre en primer plano, dos niñas sentadas en un tapete jugando y una figura masculina de pie en el fondo. Una sala con ventanas, sillón y puertas abiertas.
La Fiscalía demostró que el sentenciado aprovechó su condición de abuelastro para cometer las agresiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el Ministerio Público, esa condición fue determinante en la comisión de los delitos, ya que el imputado utilizó el vínculo familiar para acceder a las menores y aprovecharse de la vulnerabilidad propia de su edad. Ese elemento fue considerado durante el juicio para establecer la forma en que ocurrieron los hechos y la responsabilidad del acusado.

Durante el debate oral y público, la representación fiscal presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que fueron valoradas por el Tribunal Penal de Heredia. Tras analizar todos los elementos incorporados al proceso, los jueces concluyeron que existía prueba suficiente para declarar culpable al imputado por los delitos de abuso sexual y violación.

Como resultado, el Tribunal impuso una pena total de 48 años de prisión, una de las condenas más severas previstas para este tipo de delitos cuando existen múltiples víctimas y se acumulan varias conductas delictivas en un mismo proceso penal.

Aunque la sentencia ya fue dictada, esta aún no se encuentra en firme, por lo que las partes conservan el derecho de presentar los recursos que contempla la legislación costarricense. Mientras esos plazos procesales se cumplen y la resolución adquiere firmeza, el Tribunal ordenó que Ávila permanezca en prisión preventiva.

Hombre de espaldas con camiseta blanca y esposas, en celda de bloques de cemento. Se observa ventana con barrotes, literas y un cartel de 'Costa Rica'.
El condenado permanecerá en prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público destacó que este tipo de sentencias refleja el trabajo coordinado entre fiscales, investigadores judiciales y demás operadores del sistema de justicia para esclarecer delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad y procurar que los responsables enfrenten las consecuencias penales de sus actos.

Las autoridades también recordaron que, en cumplimiento de la legislación nacional y de los principios de protección de la niñez, la identidad de las víctimas permanece bajo estricta reserva para evitar cualquier forma de revictimización y salvaguardar sus derechos.

Temas Relacionados

Costa RicaAbuso sexualAbuelastroPrisión preventivaCárcel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 700 mil guanacastecos en Costa Rica se beneficiarán con obras financiadas por el BCIE en infraestructura, educación y acceso al agua

Las iniciativas abarcan puentes, carreteras, centros educativos, abastecimiento de agua y obras hospitalarias que buscan fortalecer el desarrollo de la provincia.

Más de 700 mil guanacastecos en Costa Rica se beneficiarán con obras financiadas por el BCIE en infraestructura, educación y acceso al agua

Mensajes de texto presentados por la Fiscalía en EE.UU. revelan que joven salvadoreña sufrió un aborto en el caso D4vd

La Fiscalía exhibió conversaciones que revelan que la salvadoreña Celeste Rivas quedó embarazada más de un año antes de su muerte. También se presentaron 30 imágenes recuperadas del iPhone del músico, para sostener que la relación comenzó cuando la adolescente tenía 13 años.

Mensajes de texto presentados por la Fiscalía en EE.UU. revelan que joven salvadoreña sufrió un aborto en el caso D4vd

Alejandra Ortiz lleva a Miss Universo El Salvador 2026 un mensaje de orgullo afrodescendiente

La representante de La Paz ha convertido su paso por el certamen en una plataforma para hablar de inclusión, identidad y oportunidades, con el respaldo de su trabajo junto a la Fundación AFROOS

Alejandra Ortiz lleva a Miss Universo El Salvador 2026 un mensaje de orgullo afrodescendiente

Combustibles en Honduras subirán hasta L5.73 por galón a partir del 27 de julio

La Secretaría de Energía anunció un nuevo incremento en los precios de los combustibles que entrará en vigor el próximo lunes 27 de julio, con alzas de hasta L5.73 por galón.

Combustibles en Honduras subirán hasta L5.73 por galón a partir del 27 de julio

“Siempre he trabajado por poblaciones vulnerables”: fundadora de AFROOS El Salvador

Desde su adolescencia, Ana Yency impulsa el autorreconocimiento y la defensa de los derechos de la comunidad afrodescendiente, liderando la Fundación Afrodescendientes Salvadoreños (AFROOS) y promoviendo espacios de inclusión y visibilidad en el país.

“Siempre he trabajado por poblaciones vulnerables”: fundadora de AFROOS El Salvador

TECNO

PlayStation Store lanza descuentos de hasta 50% en más de 6.000 juegos: Resident Evil, NBA 2K26 y más

PlayStation Store lanza descuentos de hasta 50% en más de 6.000 juegos: Resident Evil, NBA 2K26 y más

Cómo crear, guardar y enviar imágenes con IA desde WhatsApp sin perder calidad

Venezuela recupera su conectividad: reparan al 100% cable submarino de internet tras doble sismo

Las grandes tecnológicas le escribieron a Washington para que no restrinja la IA gratuita

Elon Musk anuncia que Grok adaptará La Odisea con una versión “históricamente precisa” antes de fin de año

ENTRETENIMIENTO

El Avatar llegó a streaming: dónde ver la película que trae de regreso a Aang, el último maestro aire

El Avatar llegó a streaming: dónde ver la película que trae de regreso a Aang, el último maestro aire

Travis Scott confiesa los nervios de su debut actoral en “La Odisea”: “No sabía qué estaba haciendo”

Un museo prestó su barco vikingo a ‘La Odisea’ de Christopher Nolan y ahora asegura que regresó dañado

El director Destin Daniel Cretton adelanta que "Spider-Man: Un nuevo día" será una historia sobre la soledad y la conexión

Las próximas películas de Matt Damon y Tom Holland tras ‘La Odisea’: lo nuevo de los directores de ‘Todo a la vez en todas partes’ y el biopic de Fred Astaire

MUNDO

Feroz incendio en el sur de Francia: las autoridades advirtieron que “la situación es muy grave” y hay al menos 140 viviendas destruidas

Feroz incendio en el sur de Francia: las autoridades advirtieron que “la situación es muy grave” y hay al menos 140 viviendas destruidas

Qatar anunció la reanudación de todas las actividades de navegación marítima a partir de este domingo

El alcalde encarcelado de Estambul apoyó al nuevo partido opositor de Turquía: “Empecemos nuestra marcha fuerte para el futuro”

El presidente de Kazajistán pidió “congelar” el conflicto en Ucrania durante una reunión con Vladimir Putin

La luna de miel de Dua Lipa por Italia: la guía para recorrer la misma ruta