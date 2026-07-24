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Las 10 fronteras más largas del planeta

Acuerdos históricos, accidentes geográficos y líneas trazadas con precisión revelan los detalles de las delimitaciones más extensas del mapa

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Dos manos sostienen un mapa de papel extendido con rutas, ciudades y fronteras; una mano con el dedo índice señala un punto en el mapa.
Una mano con el dedo índice señala una ubicación o ruta específica en un mapa de carreteras que muestra fronteras entre países (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fronteras internacionales no solo delimitan territorios, sino que también reflejan procesos históricos, acuerdos políticos y realidades geográficas. Las más extensas suelen atravesar regiones inhóspitas, cordilleras y llanuras, y en muchos casos han sido escenario de negociaciones y disputas a lo largo de los años.

A continuación, se presenta un repaso por las diez fronteras más largas del planeta.

Las fronteras más largas del planeta

Canadá - Estados Unidos

De acuerdo con el International Boundaries Research Unit (IBRU), la frontera entre Canadá y Estados Unidos es la más larga del mundo, con una extensión total de 8.891 kilómetros. Esta línea limítrofe, popularmente conocida como la Frontera Internacional, traza parte de su recorrido siguiendo el paralelo 49 y se divide en dos grandes sectores: uno de 6.416 kilómetros entre Canadá y el territorio continental estadounidense, y otro de 2.477 kilómetros entre Canadá y Alaska.

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Su origen está vinculado al Tratado de París de 1783 y, a lo largo de los siglos, se ha consolidado mediante acuerdos bilaterales y la actividad de la Comisión Internacional de Límites. Destaca no solo por su longitud, sino también por la cooperación pacífica entre ambos países a lo largo de la historia.

Kazajistán - Rusia

En el segundo lugar aparece la frontera entre Kazajistán y Rusia, que alcanza los 6.846 kilómetros. Se trata de la frontera terrestre continua más extensa del mundo. Su trazado definitivo se consolidó tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, cuando ambos países pasaron a ser estados independientes.

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Esta línea fronteriza atraviesa vastas extensiones de estepa y es esencial para el comercio y el tránsito en Eurasia.

Argentina - Chile

El podio lo completa la frontera entre Argentina y Chile, con una longitud de 5.308 kilómetros. Sigue en su mayoría la cordillera de los Andes, desde el norte argentino hasta el extremo sur en la isla Grande de Tierra del Fuego.

A lo largo de los años, ambos países resolvieron la mayoría de sus desacuerdos limítrofes de forma pacífica, aunque aún quedan dos puntos por definir: uno en la Antártida y otro entre la provincia argentina de Santa Cruz y la región chilena de Magallanes.

Mapa de Sudamérica que muestra Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay, océano Pacífico, océano Atlántico y las islas Malvinas.
La frontera entre Argentina y Chile mide 5.308 kilómetros y recorre en su mayor parte la cordillera de los Andes hasta Tierra del Fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo está compuesto el resto del ranking

La lista de las fronteras más largas continúa con otras regiones del mundo, principalmente en Asia y América, donde los trazados limítrofes reflejan tanto características geográficas como historias de convivencia y tensión. El orden es el siguiente:

  • Mongolia - China: Esta frontera alcanza los 4.677 kilómetros y recorre vastas zonas de desierto y estepa. Es una de las principales líneas divisorias del continente asiático.
  • China - Rusia: Con 4.250 kilómetros, esta frontera atraviesa regiones remotas, incluyendo bosques, ríos y montañas. El tránsito y la cooperación en materia de seguridad son temas recurrentes en la agenda bilateral.
  • Bangladés - India: La frontera indo-bangladesí mide 4.053 kilómetros y se caracteriza por su complejidad, con numerosos enclaves y zonas densamente pobladas. Es la frontera más larga de la India y una de las más transitadas de Asia. 
  • Mongolia - Rusia: Con 3.485 kilómetros, esta frontera cruza regiones de clima extremo y baja densidad de población, lo que la convierte en una de las menos transitadas.
  • Bolivia - Brasil: En América del Sur, la frontera entre Bolivia y Brasil mide 3.423 kilómetros y atraviesa zonas de selva y llanura, siendo fundamental para el comercio regional.
  • China - India: Esta frontera, de 3.380 kilómetros, ha sido escenario de tensiones y disputas, especialmente en regiones montañosas como el Himalaya.
  • Estados Unidos - México: Con 3.141 kilómetros, es una de las fronteras más conocidas y transitadas del mundo. Además de su relevancia geográfica, destaca por el volumen de personas y bienes que la cruzan cada año. 

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