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Cómo cambió la vida de Jason Kelce desde que Travis Kelce comenzó su relación con Taylor Swift

Una confesión reciente expone un vuelco inesperado en la atención pública alrededor del exjugador y su entorno

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Jason Kelce dijo que la relación entre Travis Kelce y Taylor Swift provocó un giro en la fama de la familia Kelce y atrajo nuevas audiencias - Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
Jason Kelce dijo que la relación entre Travis Kelce y Taylor Swift provocó un giro en la fama de la familia Kelce y atrajo nuevas audiencias - Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
Jason Kelce tiene 38 años, 13 temporadas en los Philadelphia Eagles y un trabajo como analista en ESPN. Aun así, admite que el capítulo más disruptivo de su vida pública no lo escribió él, sino su hermano Travis.

Desde que Travis Kelce comenzó a salir con Taylor Swift, la atención sobre la familia Kelce cambió de escala y de público de una forma que Jason no había visto antes.

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En el episodio del 21 de julio del podcast de Ross Tucker, Jason describió cómo fue ese proceso. Dijo que el ascenso de su perfil había sido “definitivamente gradual” hasta que la relación entre Taylor y Travis provocó “un giro muy grande”.

Taylor Swift quedó integrada a la familia Kelce y las hijas de Jason Kelce la llaman “Tía Tay” - REUTERS/Brian Snyder/Archivo
Taylor Swift quedó integrada a la familia Kelce y las hijas de Jason Kelce la llaman “Tía Tay” - REUTERS/Brian Snyder/Archivo

Ese cambio, explicó, trajo “un grupo demográfico completamente nuevo de fanáticos interesados no solo en mí, sino en toda nuestra familia”.

La forma en que lo ilustró fue directa: pasó de recibir principalmente el saludo de “hombres grandes y corpulentos que me daban la mano y me agradecían por ser un Eagle” a captar la atención de niñas pequeñas. “Fue un giro bastante grande en el tipo de personas que se convirtieron en fans”, dijo.

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Travis y Swift quedaron vinculados públicamente en septiembre de 2023, cuando la cantante asistió a uno de los partidos de los Kansas City Chiefs. Más adelante, ella misma reveló que ya llevaban meses saliendo.

Jason Kelce contó que su público pasó de estar formado por fanáticos de los Philadelphia Eagles a incluir niñas pequeñas interesadas en la familia Kelce - (AP Foto/Daniel Kucin Jr., archivo)
Jason Kelce contó que su público pasó de estar formado por fanáticos de los Philadelphia Eagles a incluir niñas pequeñas interesadas en la familia Kelce - (AP Foto/Daniel Kucin Jr., archivo)

El vínculo entre Taylor y la familia Kelce

El cambio de audiencia que describe Jason no fue solo numérico. También fue afectivo.

Las cuatro hijas de Jason con Kylie Kelce —Wyatt, de seis años; Elliotte, de cinco; Bennett, de tres; y Finnley, de 15 meses— crecieron junto a Taylor como parte de la familia extendida. Según reveló Jason en una entrevista previa, las nenas llaman a la cantante “Tía Tay”.

La propia Swift habló de ese vínculo durante su aparición en el podcast New Heights en 2025. “Kylie es exactamente como pensé que sería: la más real, la más inteligente, la más cool”, dijo. También contó que experimentaba recetas de sourdough con sprinkles de colores porque las nenas “aman todo lo que sea arcoíris”.

La boda de Travis Kelce y Taylor Swift se celebró en Madison Square Garden con unos 1.000 invitados y una ambientación de jardín en el estadio - REUTERS/File Photo
La boda de Travis Kelce y Taylor Swift se celebró en Madison Square Garden con unos 1.000 invitados y una ambientación de jardín en el estadio - REUTERS/File Photo

Qué contó sobre la boda en Nueva York

Jason también habló de la boda que Travis y Swift celebraron el viernes 3 de julio en Madison Square Garden. El tema que más desarrolló fue el desempeño vocal de su hermano durante la recepción.

Aclaró que cantar no es una habilidad que él ni Travis heredaron de sus padres, Ed y Donna Kelce. Pero sostuvo que Travis “siempre supo mantener el tono”.

Ross Tucker, que estuvo en la boda junto a su esposa Kara, recordó que tanto el novio como la novia cantaron en la recepción y calificó a Travis de “buen cantante”. Jason coincidió: “Sí, Trav puede cantar. Trav siempre supo mantener el tono”.

Luego agregó que, “obviamente”, su hermano “palideció en comparación con algunas de las otras personas que cantaron esa noche, pero lo hizo bien”. La aclaración no es menor si se tiene en cuenta quiénes subieron al escenario esa noche.

La ceremonia de Travis Kelce y Taylor Swift fue sin celulares, con acuerdos de confidencialidad y sin fotos ni videos oficiales publicados - REUTERS/Carlos Barria
La ceremonia de Travis Kelce y Taylor Swift fue sin celulares, con acuerdos de confidencialidad y sin fotos ni videos oficiales publicados - REUTERS/Carlos Barria

Una boda a escala histórica

La ceremonia reunió a alrededor de 1.000 invitados en el estadio de Midtown Manhattan, transformado para la ocasión en lo que los medios describieron como “un jardín dentro del Garden”: el espacio principal se decoró como un bosque, con los asientos cubiertos de blanco y una ambientación que nada tenía que ver con la arena deportiva habitual.

La noche anterior, el 2 de julio, la pareja celebró una cena de ensayo íntima con 100 invitados en el teatro Infosys, dentro del mismo complejo.

La ceremonia fue oficiada por Adam Sandler, amigo de la pareja —quien le había dado a Travis un cameo en Happy Gilmore 2 el año anterior—, y ambos novios escribieron sus propios votos en pequeños cuadernos. Taylor vistió un diseño de Christian Dior Haute Couture del director creativo Jonathan Anderson, con zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier. Travis también eligió un esmoquin blanco de Dior.

El evento fue zona libre de celulares y todos los asistentes firmaron acuerdos de confidencialidad. Hasta la fecha, no se publicaron fotos ni videos oficiales de la ceremonia. Cuando todo terminó, el exterior del Madison Square Garden se iluminó con carteles en rosa brillante que decían: “JUST&T MARRIED!”.

Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara y Fergie actuaron en la recepción de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift, donde también cantó Travis - (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)
Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara y Fergie actuaron en la recepción de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift, donde también cantó Travis - (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

La música, el eje de la noche

La recepción tuvo un escenario montado en el salón principal. Fue la madre de Taylor, Andrea Swift, quien invitó a todos a pasar al espacio cuando los artistas estaban listos.

Entre los que actuaron esa noche estuvieron Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara y Fergie. McCartney, de 84 años, interpretó “I Want to Hold Your Hand” —el primer número 1 de los Beatles en Estados Unidos— por primera vez en más de 60 años: la última vez que lo había tocado en vivo fue en septiembre de 1964 en el Teatro Paramount de Nueva York.

Stevie Nicks, amiga y mentora de Swift desde hace años, también subió al escenario. Según informó The New York Times, Taylor participó junto a Nicks y McCartney en un número especial dedicado a Travis, aunque los detalles de esa actuación permanecen bajo reserva.

Entre los invitados que confirmaron su presencia estuvieron Bradley Cooper, Gigi Hadid, Selena Gomez, Ed Sheeran, Tom Cruise y Zoë Kravitz, entre otros.

Jason Kelce fue padrino en la boda de Travis Kelce y Taylor Swift, y sus cuatro hijas participaron como niñas de las flores. - Ken Blaze-USA TODAY Sports
Jason Kelce fue padrino en la boda de Travis Kelce y Taylor Swift, y sus cuatro hijas participaron como niñas de las flores. - Ken Blaze-USA TODAY Sports

El rol de Jason y las nenas en la ceremonia

Jason participó como padrino del novio —el equivalente al best man en la tradición estadounidense—, junto a Austin Swift, hermano de la cantante, que actuó como su man of honor. La pareja no tuvo cortejo nupcial tradicional.

Las cuatro hijas de Jason fueron las niñas de las flores. El presentador deportivo Rich Eisen, que también estuvo en la boda, describió la escena al canal Entertainment Tonight: “Esas 4 nenas esparciendo pétalos por todos lados. Es bastante especial, amigo”.

Jason habló de ese momento con una emoción contenida pero clara. “Fue un evento especial para toda nuestra familia. Mis hijas son increíbles, tienen personalidades increíbles. Y Travis y Taylor las adoran”, dijo. Y cerró: “Muy feliz de haber podido ser parte de esto. Y, más importante, muy feliz por esos 2. Fue un día increíble”.

El relato de Jason no es solo el de un hermano orgulloso. Es también el de alguien que vio cómo una relación ajena transformó su propia vida, su público y el lugar que ocupa su familia en la cultura popular.

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