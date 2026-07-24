La prohibición del celular en tours organizados reordena la experiencia de viajar

La prohibición del celular en los viajes de FTLO Travel nació en 2024 como un experimento y se consolidó como una propuesta replicada de desintoxicación digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que comenzó como una apuesta experimental en 2024 se consolidó como una de las propuestas más replicadas del turismo de bienestar: FTLO Travel (For the Love of Travel), la empresa estadounidense que prohíbe el uso del celular en sus tours y expulsa a quienes violen la norma, amplió su catálogo de viajes sin teléfono y sumó nuevos destinos para 2026, según confirmó la compañía.

La iniciativa, dirigida a millennials de entre 25 y 39 años, opera en un mercado global de desintoxicación digital valuado en USD 2.800 millones en 2025 y con proyecciones de alcanzar los USD 7.600 millones en 2034.

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De experimento a catálogo consolidado

Cuando FTLO Travel lanzó sus primeros viajes sin teléfono en febrero de 2024, la oferta se limitaba a seis destinos: Italia (Roma y Florencia), Cuba (La Habana), Portugal, México, Costa Rica e Islandia. Dos años después, la empresa confirmó la incorporación de nuevos circuitos. En el primer trimestre de 2026, según un comunicado de la compañía, se sumaron Baja California, Sevilla y Mallorca, la región vinícola francesa y Nueva Zelanda, con cinco destinos adicionales previstos para 2027.

Los precios de los paquetes sin celular arrancan en USD 1.999 para los recorridos de cinco días y suben a USD 3.200 para los de siete. Los grupos no superan las 14 personas y el pasaje aéreo no está incluido. Durante el viaje, los participantes reciben itinerarios y mapas impresos; los líderes de cada grupo portan un teléfono reservado para logística y emergencias. Quien sea sorprendido usando su dispositivo puede ser apartado del grupo si su conducta afecta la experiencia colectiva.

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Tara Cappel, fundadora y CEO de FTLO Travel, sostuvo desde el inicio que el objetivo no es simplemente desconectarse. “Los smartphones son como una droga; lanzamos aplicaciones de redes sociales como si estuviéramos en piloto automático. El núcleo de estos viajes es estar presente para aprender la cultura local, más que una simple desintoxicación digital”, afirmó en declaraciones recogidas por CNN.

En los tours sin celular, los viajeros usan mapas e itinerarios impresos y los coordinadores conservan un teléfono para logística y emergencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicología detrás de viajar sin teléfono

La propuesta coincide con un cuerpo creciente de evidencia sobre los efectos del uso compulsivo del celular en el bienestar mental. La psicóloga californiana Lamees Khorshid, especializada en rendimiento y bienestar, explicó a CNN que prescindir del dispositivo reduce los estímulos de distracción y favorece una atención más anclada en el presente.

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“Nos inclinamos más por la espontaneidad, que puede incluir conversaciones al azar con desconocidos o incluso perderse y permitir los encuentros fortuitos y las sorpresas inesperadas”, señaló Khorshid. La especialista agregó que la ausencia del celular reactiva zonas del cerebro que suelen operar de forma automática: usar mapas en papel, por ejemplo, obliga a procesar el espacio de manera activa. “Puede ayudarte a apoyarte en tu experiencia sin necesidad de sentirte responsable ante alguien o algo”, completó.

Los datos respaldan esa percepción. Según una encuesta del Global Wellness Institute publicada a fines de 2024, el 67% de los viajeros de ocio en América del Norte y Europa busca activamente alguna forma de restricción digital durante sus vacaciones. Un informe de Skift del mismo año reveló que el 54% de los viajeros millennials elegiría un paquete con elementos de desintoxicación digital frente a uno convencional, siempre que la diferencia de precio no supere el 20%.

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Una tendencia que dejó de ser nicho

El mercado de retiros sin pantallas viene de años de expansión acelerada. A principios de 2023, la isla finlandesa de Ulko-Tammio se declaró el primer destino turístico mundial libre de teléfonos móviles. Propiedades como Rancho La Puerta, en México, o la cadena Unplugged, con cabañas fuera de la red en Reino Unido y España, llevan años posicionando la desconexión como servicio premium. En Sudáfrica, el retiro Bliss & Stars combina la renuncia al celular con observación de estrellas y terapia somática.

Cappel, quien probó el formato en un recorrido de tres días por Praga, describió la experiencia a CNN como una de las más significativas de su vida: “Caminé por la ciudad durante horas sin teléfono, me perdí y hablé con la gente. Pasé el mejor día de mi vida, fue energizante también a nivel psicológico”.

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La ejecutiva fue enfática en que la propuesta no es para todos: “No es apto para la generación Z ni para la gente estresada que busca desintoxicarse. No tener teléfono solo aumentará su ansiedad”. El perfil buscado es el de alguien dispuesto a superar el reto de moverse en un país extranjero sin asistencia digital, preguntando direcciones, interpretando menús y resolviendo imprevistos sin una pantalla de por medio.

Con más de 250 viajes activos en su catálogo general, FTLO Travel cumplió en 2026 su décimo aniversario como operadora de turismo grupal para viajeros en solitario.