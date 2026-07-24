Panamá

La fuerza del agua vence a una camioneta y deja una víctima en medio de las intensas lluvias en Panamá

El conductor intentó atravesar una quebrada fuera de su cauce mientras otras personas esperaban que disminuyera el caudal. El Sinaproc mantiene alertas por las condiciones meteorológicas.

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El vehículo fue arrastrado por la corriente cuando intentaba atravesar una quebrada desbordada en Río Congo Abajo, provincia de Darién. Tomada de Instagram
El vehículo fue arrastrado por la corriente cuando intentaba atravesar una quebrada desbordada en Río Congo Abajo, provincia de Darién. Tomada de Instagram

Las intensas lluvias que han afectado a gran parte de Panamá en los últimos días cobraron una vida, luego de que un conductor intentara cruzar una quebrada que se había salido de su cauce en el corregimiento de Río Congo Abajo, provincia de Darién.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, el hombre, de 26 años, fue arrastrado por la fuerte corriente cuando intentó atravesar con su vehículo tipo pick-up una quebrada afluente del río Platainilla, cuyo caudal había aumentado debido a las precipitaciones registradas durante la jornada.

Según testigos y videos divulgados en redes sociales, varias personas permanecían a la orilla del afluente esperando que el nivel del agua descendiera para poder continuar su recorrido. Sin embargo, el conductor decidió avanzar pese a la fuerza de la corriente.

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En medio del cruce, el vehículo perdió potencia y comenzó a ser arrastrado por el agua, sin que quienes observaban la escena pudieran auxiliarlo debido a la violencia del caudal. El automóvil fue desplazado varios metros mientras la corriente arrastraba al conductor.

Omar Smith Gallardo, director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), informó que las fuertes tormentas provocaron inundaciones, afectaciones menores y la activación de operativos de emergencia en varias provincias del país. Tomada de Instagram
Omar Smith Gallardo, director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), informó que las fuertes tormentas provocaron inundaciones, afectaciones menores y la activación de operativos de emergencia en varias provincias del país. Tomada de Instagram

Horas más tarde, equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida del hombre, poniendo fin a las labores de búsqueda que se extendieron hasta la noche.

Aunque las autoridades no han revelado oficialmente su identidad, en redes sociales ha circulado información que lo identifica como un comerciante de origen asiático residente en la zona.

Tras el hallazgo, el Sinaproc reiteró el llamado a la población a no intentar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas durante o después de episodios de lluvias intensas, al advertir que el incremento repentino del caudal representa uno de los mayores riesgos.

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El director general del Sinaproc, Omar Smith Gallardo, informó que las fuertes tormentas registradas durante las últimas horas provocaron afectaciones en varias provincias del país, obligando a mantener activo el Centro de Operaciones de Emergencia.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones, calles anegadas y el aumento del caudal de ríos y quebradas en varias provincias del país. Tomada de Instagram
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones, calles anegadas y el aumento del caudal de ríos y quebradas en varias provincias del país. Tomada de Instagram

Explicó que desde tempranas horas se desplegaron equipos en Colón, donde las lluvias ocasionaron inundaciones, mientras que en Herrera y Los Santos se reportaron calles anegadas y algunas viviendas afectadas por el ingreso temporal de agua.

“Nos mantenemos en el Centro de Operaciones de Emergencia y continuamos desarrollando evaluaciones de daños y brindando asistencia humanitaria en las zonas afectadas", explicó Smith Gallardo, quien agregó que, hasta ese momento la única persona reportada como desaparecida era el conductor.

El director señaló además que las imágenes de radar mostraban una tormenta de alta intensidad, caracterizada por núcleos muy activos que posteriormente comenzó a disiparse; sin embargo, advirtió que condiciones atmosféricas continúan siendo.

Precisamente, el Sinaproc mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas emitido desde el pasado 21 de julio y que se extenderá hasta la noche del 24 de julio.

El Sinaproc reiteró el llamado a no cruzar ríos, quebradas o vías inundadas mientras permanezcan las condiciones de mal tiempo. Tomada de Instagram
El Sinaproc reiteró el llamado a no cruzar ríos, quebradas o vías inundadas mientras permanezcan las condiciones de mal tiempo. Tomada de Instagram

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la activación de sistemas de baja presión y vaguadas está favoreciendo fuertes precipitaciones sobre distintas regiones del país, especialmente en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el noreste de Chiriquí.

Las autoridades advierten sobre la alta probabilidad de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos de tierra y anegaciones en sectores vulnerables.

A este panorama se suma un aviso de prevención por oleajes en el Pacífico panameño, vigente desde el 23 hasta el 27 de julio. El IMHPA prevé un incremento gradual del oleaje y la llegada de un evento de mar de fondo que coincidirá con mareas vivas.

Ante este escenario, el Sinaproc reiteró sus recomendaciones de evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, mantenerse alejado de laderas inestables, asegurar techos y objetos expuestos al viento, atender los avisos oficiales y evitar ingresar al mar.

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