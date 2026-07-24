Costa Rica

Costa Rica alcanza cifra histórica con el ingreso de 342 médicos residentes al proceso de formación de especialistas

Un total de 130 nuevos médicos residentes iniciarán su formación el próximo 1.º de agosto en hospitales y áreas de salud de la institución, con lo que concluye el proceso de admisión 2025-2026, el más grande registrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

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La CCSS dio la bienvenida a 130 nuevos médicos residentes que iniciarán su formación especializada el 1.º de agosto. Crédito: CCSS
La CCSS dio la bienvenida a 130 nuevos médicos residentes que iniciarán su formación especializada el 1.º de agosto. Crédito: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cerró el proceso de admisión 2025-2026 para la formación de especialistas con la incorporación de 342 médicos residentes, la cifra más alta alcanzada por la institución en este programa. El último grupo, integrado por 130 nuevos residentes, comenzará labores el 1.º de agosto de 2026 en hospitales y áreas de salud de todo el país.

La institución informó que, mediante el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), dio la bienvenida a los nuevos profesionales durante una jornada de inducción en la que recibieron información sobre el inicio de su proceso académico y asistencial.

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Los médicos residentes iniciarán una etapa de formación que combina el aprendizaje universitario con la atención directa de pacientes, siempre bajo la supervisión de equipos docentes y médicos especialistas en los diferentes establecimientos de salud de la CCSS.

Durante la actividad de bienvenida, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, destacó que el fortalecimiento de la formación médica especializada forma parte de las prioridades institucionales para responder a las necesidades actuales y futuras de los servicios de salud.

“La incorporación de estos 130 nuevos médicos residentes representa una excelente noticia para la institución y para el país. Cada profesional que inicia su formación especializada constituye una inversión estratégica para fortalecer nuestros servicios y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población”, afirmó la jerarca.

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Los nuevos residentes realizarán su formación en hospitales y áreas de salud bajo la supervisión de médicos especialistas. Crédito: CCSS
Los nuevos residentes realizarán su formación en hospitales y áreas de salud bajo la supervisión de médicos especialistas. Crédito: CCSS

La CCSS explicó que el incremento en el número de residentes responde al fortalecimiento de su capacidad para formar especialistas mediante la ampliación de plazas disponibles, el aprovechamiento de los campos docentes y la coordinación con universidades nacionales e internacionales que mantienen convenios con la institución.

De acuerdo con la entidad, este trabajo conjunto ha permitido ampliar la oferta de espacios para la formación médica especializada y atender de manera progresiva las necesidades de personal en distintas áreas clínicas.

El gerente médico de la CCSS, Dr. Marvin Palma Lostalo, señaló que el crecimiento alcanzado durante este proceso es producto de una planificación institucional enfocada en fortalecer la disponibilidad de especialistas.

“Este ingreso histórico es el resultado de un trabajo conjunto, planificado y orientado a fortalecer la disponibilidad de recurso humano médico especializado. La formación debe responder a las brechas existentes y a las necesidades de nuestros servicios de salud”, indicó el funcionario.

Por su parte, el director del Cendeisss, Dr. Jorge Arturo Jiménez Brizuela, manifestó que la incorporación de los nuevos residentes representa el cierre exitoso del proceso de admisión 2025-2026 y el inicio de una nueva etapa para quienes comenzarán su especialización.

Este resultado refleja el compromiso de la CCSS con la formación del talento humano especializado que requerirá el país durante los próximos años”, expresó.

La institución atribuye el incremento de plazas al fortalecimiento de la capacidad docente y a la coordinación con universidades en convenio. (Foto cortesía CCSS)
La institución atribuye el incremento de plazas al fortalecimiento de la capacidad docente y a la coordinación con universidades en convenio. (Foto cortesía CCSS)

La institución recordó que los médicos residentes desempeñan un papel fundamental dentro del sistema de salud, ya que durante su proceso de especialización participan activamente en la atención de pacientes mientras desarrollan su formación académica en diferentes hospitales y centros médicos del país.

Asimismo, indicó que el fortalecimiento de este programa busca incrementar la disponibilidad de especialistas en diversas disciplinas médicas, con el propósito de responder a las necesidades de los servicios de salud y mejorar la capacidad de atención de la población.

Una vez concluido el proceso de admisión 2025-2026, el Cendeisss anunció que ya trabaja en la planificación del siguiente período de ingreso, correspondiente al 2026-2027.

Con el cierre de este proceso, la Caja alcanza una cifra récord en la incorporación de médicos residentes y da inicio a una nueva etapa de formación para cientos de profesionales que comenzarán su especialización a partir de agosto en hospitales y áreas de salud de todo el territorio nacional.

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