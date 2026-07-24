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La ONU pidió la evacuación de 6.000 marineros que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz por la guerra

La portavoz de Turk ha denunciado que algunos de ellos han sido “abandonados” en alta mar “sin apoyo ni posibilidad de repatriación e incluso sin el pago de los salarios adeudados”

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. REUTERS/Raquel Cunha
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. REUTERS/Raquel Cunha

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este viernes la evacuación de unos 6.000 marineros que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz a medida que continúa la ofensiva contra Irán y el bloqueo de las embarcaciones, que no pueden navegar de forma segura para abandonar el golfo Pérsico.

“Pido a todos los Estados y los actores pertinentes garantizar urgentemente la protección de los marinos varados, lo que incluye asegurar el acceso efectivo a la asistencia consular, los suministros y servicios esenciales, así como facilitar las evacuaciones y repatriaciones”, ha afirmado la portavoz de Turk, Shabia Mantoo, en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza.

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Así, ha lamentado que la cifra podría ser superior dado que muchos otros trabajadores se encuentran desaparecidos. “Se cree que están atrapados en el golfo Pérsico en diversos buques de menor tamaño o que no han sido localizados de momento”, ha afirmado, según un comunicado.

El Ejército de EEUU impide el paso a nueve buques en el estrecho de Ormuz
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La portavoz de Turk ha denunciado que algunos de ellos han sido “abandonados” en alta mar “sin apoyo ni posibilidad de repatriación e incluso sin el pago de los salarios adeudados”. “Tenemos conocimiento de al menos nueve buques, con 93 tripulantes a bordo, abandonados en la zona desde el inicio de la guerra”, ha añadido.

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“Los marinos han sido dejados a bordo de sus buques a su suerte, sin alimentos, agua, combustible, atención médica, electricidad ni medios para comunicarse con sus familias. Se enfrentan a un aislamiento y confinamiento prolongados en una zona de conflicto, con incertidumbre sobre su seguridad y desembarque, lo que pone en grave riesgo su bienestar físico y mental”, ha explicado.

“Estos trabajadores siguen expuestos a las hostilidades, ya que continúan los ataques mortales en el Estrecho, enfrentándose a riesgos inminentes de morir o sufrir heridas”, ha sostenido, antes de informar de que ya son 17 los tripulantes muertos desde el inicio del conflicto.

Es por ello que ha recalcado que “los ataques contra buques civiles son inaceptables y deben cesar”. “Están protegidos por el Derecho Internacional”, ha aseverado Mantoo, que ha señalado que la ONU está “preocupada por la situación” actual en la zona, pero también en el mar de Azov y en el mar Negro. “Los marinos tienen derecho a elegir o aceptar libremente un trabajo, lo que incluye la decisión de navegar o continuar navegando en zonas de alto riesgo”, ha puntualizado.

(Con información de Europa Press)

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