Rumania derribó un dron sobre su territorio por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania (Archivo)

Por primera vez desde el inicio de la guerra en la vecina Ucrania en febrero de 2022, un caza de la Fuerza Aérea de Rumania derribó un dron de origen desconocido sobre territorio rumano, según informaron las autoridades.

“El dron se encontraba en una zona deshabitada. Ésta es también la razón por la que pudo ser derribado desde el aire”, afirmó el presidente Nicusor Dan mediante un comunicado, indicando que el incidente tuvo lugar aproximadamente a las 11:00 hora local (08:00 GMT).

El caza F-16 de la Fuerza Aérea Rumana detectó el dron en torno a las 09:30 hora local (06:30 GMT), mientras realizaba una misión de vigilancia y seguimiento. El dron había ingresado en el espacio aéreo rumano, país que comparte una extensa frontera con Ucrania.

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Posteriormente, el avión interceptó el dron utilizando un misil y lo derribó sobre una zona despoblada cerca de la localidad de Padina, en el sureste de Rumania.

En la operación participaron también dos cazas Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Italiana y dos cazas F-16 rumanos, que estuvieron en el aire para supervisar la situación.

Las instituciones rumanas se encuentran investigando el incidente con el objetivo de esclarecer todos los detalles.

Las autoridades de Rumania han denunciado reiteradas violaciones del espacio aéreo por parte de drones rusos desde el inicio del conflicto armado.

Ucrania lanzó un bombardeo con drones e impactó un almacén de la red comercial conocida como el “Amazon de Rusia”

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo

En otro orden, drones ucranianos impactaron durante la madrugada de este viernes un depósito en las cercanías de San Petersburgo. La ofensiva provocó un incendio que generó una densa columna de humo sobre la ciudad, según reportaron funcionarios locales. Kiev intensificó en las últimas semanas los bombardeos con drones de largo alcance contra instalaciones energéticas, militares y logísticas en territorio ruso, poniendo a San Petersburgo en el punto de mira.

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Medios locales informaron que los almacenes afectados pertenecen a la empresa rusa de venta minorista en línea Wildberries, el equivalente ruso de Amazon. La compañía confirmó la suspensión temporal de operaciones en dos de sus depósitos de la ciudad, sin ofrecer más detalles.

Rusia informó el viernes que derribó 571 drones ucranianos durante la noche, en uno de los ataques más numerosos realizados por Ucrania en el contexto de la intensificación de operaciones de largo alcance.

En videos publicados en las redes sociales se observa una columna de humo gris elevándose sobre los edificios altos de la ciudad. El gobernador Alexander Beglov declaró en redes sociales: “San Petersburgo fue atacada por vehículos aéreos no tripulados con fines militares...”. Beglov añadió que “actualmente se están realizando esfuerzos para abordar las consecuencias”, sin precisar detalles adicionales.

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Uno de los centros logísticos de Wildberries, situado en las afueras de Moscú, resultó atacado el fin de semana anterior, provocando la muerte de ocho trabajadores del turno de noche y la destrucción total de las instalaciones a causa del incendio.