Autoridades de Guatemala atribuyen medidas arancelarias favorables de Estados Unidos tras acciones contra el trabajo forzoso

Guatemala quedó fuera del grupo de países alcanzados por un arancel mínimo del 12.5% y mantuvo condiciones favorables para el comercio con Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de conocer la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre las nuevas condiciones arancelarias aplicadas a las importaciones, las autoridades guatemaltecas afirmaron que las medidas adoptadas contra los productos elaborados con trabajo forzoso contribuyeron a quedar fuera de la tasa impositiva del 12.5%.

El Ministerio de Economía informó, a través de un comunicado, que la USTR reconoció las medidas implementadas por Guatemala, particularmente la emisión del Acuerdo Ministerial 377-2026, orientado a prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

Este reconocimiento permitió que Guatemala quedara fuera del grupo mayoritario de países a los que se les impuso un arancel mínimo del 12.5%, manteniendo así condiciones favorables para el comercio bilateral.

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La decisión de la USTR es independiente del Acuerdo de Comercio Recíproco que regula las relaciones comerciales entre ambos países.

Dentro de este marco, el 72.4% de las exportaciones guatemaltecas sigue ingresando al mercado estadounidense sin aranceles, lo que garantiza estabilidad para los sectores productivos nacionales.

Para quienes se preguntan cómo afecta la medida estadounidense a Guatemala, la resolución de la USTR mantiene intactas las preferencias para la mayoría de los productos guatemaltecos. El país no solo evita un aumento generalizado de tarifas, sino que refuerza su compromiso internacional contra el trabajo forzoso, consolidando su posición como socio comercial confiable para Estados Unidos.

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El Gobierno de Guatemala evitó un incremento de aranceles en Estados Unidos tras la decisión de la USTR sobre trabajo forzoso. (Mineco)

Respaldo y reconocimiento del sector privado

Por su parte, la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) emitió un comunicado en el que valoró positivamente la reacción y el trabajo coordinado entre el presidente Bernardo Arévalo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La organización resaltó que la determinación de la USTR reconoce los avances regulatorios del país y la vigencia de la lista de exclusiones para productos agrícolas clave.

Este gremio representa a cerca de 126 mil 500 productores agropecuarios, agroindustriales y agroexportadores, agrupados en 14 asociaciones activas en los 22 departamentos del país.

La Cámara del Agro de Guatemala respaldó la reacción del presidente Bernardo Arévalo, del Ministerio de Economía y de la Cancillería ante la medida de Estados Unidos. (Camagro)

Por su parte, Carla Caballeros, directora Ejecutiva de la Camagro, aseguró en sus redes sociales: “Cerca del 70% de las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos continuarán en la lista de productos excluidos desde arancel adicional. Es decir la mayor parte de las exportaciones Guatemala seguirán libres de arancel”.

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Asimismo, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) subrayó que Guatemala figura entre las seis economías reconocidas por Estados Unidos por haber implementado medidas suficientes contra el trabajo forzoso. Esto permitió que el país se ubicara entre los 17 países sujetos a un arancel del 10%, en contraste con el 12.5% aplicado a otras 43 naciones.

Perspectivas y compromisos futuros

Desde AmCham Guatemala se enfatizó la importancia de continuar avanzando en la aplicación efectiva de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Comercio Recíproco. La entidad reafirmó su voluntad de colaborar con los sectores público y privado para fortalecer la competitividad de Guatemala en los mercados internacionales.

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El Ministerio de Economía aseguró que el Gobierno mantiene su compromiso con la erradicación del trabajo forzoso, el respeto a los estándares internacionales y la consolidación de la relación comercial con Estados Unidos.

AmCham Guatemala destacó que el país figura entre las seis economías reconocidas por Estados Unidos y entre los 17 países sujetos a un arancel del 10%. (AmCham)

Según las autoridades guatemaltecas, la resolución de la USTR representa un respaldo a las políticas nacionales y garantiza acceso preferencial al mercado estadounidense para los productos guatemaltecos, siempre que se continúe cumpliendo con la normativa internacional.

El resultado de esta decisión, subrayan los distintos actores del sector público y privado, refuerza la necesidad de sostener y profundizar las acciones orientadas a garantizar el comercio responsable y alineado con los estándares globales.

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