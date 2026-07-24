Costa Rica suspende clases tras intensas lluvias y desbordamiento de ríos que han dejado más de 380 familias evacuadas

Equipos de rescate en una lancha evacúan a una familia, incluyendo a una mujer mayor, de su vivienda completamente inundada debido a las fuertes lluvias.

La suspensión de clases en 110 centros educativos de la Dirección Regional de Educación Sulá responde al impacto de las lluvias asociadas al paso de la Onda Tropical N.º 24 en Costa Rica.

Las autoridades tomaron la decisión como medida preventiva, debido a las inundaciones y el desbordamiento de ríos que afectan varias regiones, especialmente el cantón de Sarapiquí, donde el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ha evacuado a más de 380 personas y al menos nueve mascotas en las últimas horas.

La decisión del Ministerio de Educación Pública abarca seis circuitos educativos y busca proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante la persistencia de condiciones climáticas adversas.

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Las autoridades recomiendan a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer futuras disposiciones.

Las respectivas autoridades han mantenido operativos en zonas críticas, con énfasis en Sarapiquí, el área más afectada hasta el momento. La Unidad Operativa de Rescate Acuático continúa desplegada para responder a emergencias y asistir a las comunidades impactadas por el aumento en los caudales de ríos y quebradas.

Las autoridades han confirmado el traslado las familias a albergues temporales, luego de que varias viviendas quedaran anegadas. Los equipos de rescate reportan labores permanentes para salvaguardar vidas y bienes, mientras se evalúan los daños materiales

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El Ministerio de Educación Pública anuncia la suspensión de lecciones en los 110 centros educativos de la Dirección Regional de Educación Sulá por condiciones climáticas adversas.

Las Lluvias intensas y riesgo elevado de inundaciones continuarán

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) difundió en la madrugada de este viernes el Informe Meteorológico N.º 3, en el que advierte sobre la continuidad de lluvias fuertes, la saturación de suelos y la probabilidad de nuevos eventos de inundación en distintos puntos del país.

Según el diagnóstico del IMN, la Zona de Convergencia Intertropical permanece cerca del territorio nacional, mientras los vientos alisios acelerados en la cuenca del Mar Caribe generan humedad e inestabilidad, principalmente en las zonas costeras.

Los acumulados de lluvia más significativos en las últimas 24 horas superan los 120 mm en sitios como Sarapiquí (127,8 mm), Caribe Norte (Rain Forest con 126,2 mm) y Canta Gallo (129,8 mm).

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Rescatistas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica evacúan a familias afectadas por las inundaciones en Sarapiquí, tras el paso de la Onda Tropical N.º 24 (Cortesía: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica).

El pronóstico indica que durante la mañana se mantendrán precipitaciones de intensidad variable, especialmente en el Pacífico Central y Sur, con estimaciones de acumulados entre 15 y 50 mm en seis horas. Para el Caribe y Zona Norte, se esperan valores similares. El IMN señala que en el resto del país podrían presentarse lluvias menores, con montos entre 10 y 20 mm en el mismo periodo.

El informe meteorológico, subraya que, aunque podría registrarse una disminución de la actividad lluviosa durante la mañana, existe la posibilidad de que las precipitaciones se reactiven por la tarde, especialmente en el Caribe y la Zona Norte.

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Ante este panorama, el IMN, recomienda a la población tener precaución en las cuencas del Caribe, la Zona Norte y el Pacífico Sur, donde los suelos presentan una saturación del 95%, lo que incrementa la probabilidad de deslizamientos y nuevas inundaciones. Además, advierten sobre el aumento en los caudales de ríos pequeños y quebradas, así como la posible saturación de los sistemas de alcantarillado.

La emergencia provocada por el paso de la Onda Tropical N.º 24 mantiene activos a los cuerpos de socorro y autoridades educativas, quienes continúan evaluando la evolución de las condiciones climáticas y las medidas de protección para la población.

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