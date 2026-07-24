El salvadoreño Iván Barton cuenta cómo pasó del rechazo a reírse del remix viral con su frase del Mundial 2026: “Decision is red card”

Entrega de reconocimiento a Iván Barton y David Morán por su participación en el mundial 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Iván Barton incrementó su viralidad tras el partido entre Paraguay y Turquía en el Mundial de Fútbol 2026, cuando un remix de Tiscore utilizó una frase suya en inglés: “After view Paraguay number 10 covered his mouth, decision is red card”. El tema se difundió en redes sociales y amplió considerablemente la exposición pública del árbitro.

En declaraciones a medios de comunicación emitidas este jueves, Iván Arcides Barton Cisneros explicó que su reacción inicial fue de incomodidad. “Tengo que ser muy honesto. El día que la hizo ya se contactó conmigo y le decía que al inicio no me gustó. No me gustó porque no quería estar en el foco. O sea, que la gente estuviera hablando de mí. Un árbitro nunca está acostumbrado a eso, más que cuando se equivoca, ¿verdad?”, comentó Barton.

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Con el paso de los días, el árbitro terminó aceptando el fenómeno viral. “Al final, luego le hallé la gracia. Me hacían broma todos los compañeros, todo el staff ahí en donde estábamos. A cada rato yo entraba al salón y la ponían, yo iba al de los oficios y la ponían, y al final a la fuerza me hicieron que me gustara. Así que al final se volvió algo, un momento viral, ¿no? del mundial”, agregó en sus declaraciones el árbitro mundialista.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 19, 2026 Referee Ivan Barton shows a red card to Paraguay's Miguel Almiron REUTERS/Carlos Barria

El remix también tuvo impacto en El Salvador, país de origen de Barton. El árbitro señaló que la repercusión del tema permitió dar mayor visibilidad internacional a su país.

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“Creo que también suma para que la gente de repente que no sabe de El Salvador también conozca el país, porque a nosotros ya nos ha tocado que lidiar con personas que dicen: ¿Y dónde está El Salvador? Lastimosamente es así, pero esto suma para decir El Salvador es este país y es conocido por esto, por esto y por todas las cosas positivas que ahora se están dando en nuestro país”, expresó Barton, de acuerdo con registros de Infobae.

Iván Barton aplicó en ese juego del 19 de junio la “Ley Vinícius” la cual es una normativa de la FIFA que permite expulsar a un futbolista que se cubra la boca deliberadamente al hablarle a un adversario o un árbitro.

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Las redes a todo dar

El remix de Tiscore acumula miles de reproducciones en plataformas como Youtube, TikTok e Instagram, según confirmó Infobae en su monitoreo digital.

Entrega de reconocimiento a Iván Barton y David Morán por su participación en el mundial 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Además, incluso antes del famoso remix, miles de usuarios de diferentes nacionalidades utilizaron el audio de la decisión del árbitro salvadoreño para crear y publicar sus videos de Tik tok, YouTube e Instagram. Asimismo, varios usuarios destacaron la ejecución de las reglas oficiales por parte del salvadoreño.

Además, Barton puso miles de usuarios a hablar sobre él por otros motivos. Los aficionados al fútbol y que profesan la fe cristiana, también destacaron que Barton portó en su silbato oficial un crucifijo, signo importante de dicha religión.

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Este jueves, el salvadoreño negó que vaya a vender o regalar su tarjeta roja que sacó a relucir en el Mundial de la FIFA 2026: “Tengo un pequeño museo en mi oficina. Hay muchas personas que me están pidiendo esa tarjeta roja, pero esa queda para mí, para el recuerdo, para mis hijos y para mis nietos”.