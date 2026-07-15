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Las FDI confirmaron la muerte de dos comandantes Nukhba en un bombardeo contra terroristas de Hamas en Gaza

La operación aérea se ejecutó mientras las tropas israelíes permanecen desplegadas bajo el Comando Sur. Los objetivos integraban la estructura armada del grupo armado

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Las FDI confirmaron la muerte de dos comandantes Nukhba en un bombardeo nocturno en el norte de Gaza
Las FDI confirmaron la muerte de dos comandantes Nukhba en un bombardeo nocturno en el norte de Gaza

Las FDI confirmaron que mataron a dos comandantes de Nukhba en un ataque aéreo realizado durante la noche en el norte de la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes siguen desplegadas bajo el Comando Sur.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, los dos hombres integraban la estructura armada de Hamás y, de acuerdo con esa versión oficial, representaban una amenaza inmediata para las tropas que operan en la zona. El Ejército sostuvo además que su presencia en el área se mantiene “de acuerdo con el acuerdo”.

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Los militares identificaron a uno de los muertos como Ali Shamlakh, a quien describieron como subjefe de una compañía Nukhba. También informaron la muerte de Nasser Loah, presentado como jefe de una unidad Nukhba en el batallón Tsabra.

Israel vinculó a uno de los muertos con planes de ataque

Las FDI dijeron que Shamlakh intentó promover planes terroristas a través de la capacitación de integrantes que planeaban atentados contra civiles del Estado de Israel y contra fuerzas israelíes desplegadas en el área.

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El Ejército agregó que ambos fueron alcanzados en un ataque preciso desde el aire. La fuerza no informó en el texto difundido ni una hora exacta del bombardeo ni un balance adicional del operativo.

Palestinos trasladan los cuerpos de personas fallecidas en un ataque militar israelí contra un edificio residencial durante su funeral en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 15 de julio de 2026.(AP Foto/Abdel Kareem Hana)
Palestinos trasladan los cuerpos de personas fallecidas en un ataque militar israelí contra un edificio residencial durante su funeral en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 15 de julio de 2026.(AP Foto/Abdel Kareem Hana)

El Comando Sur mantuvo tropas en la zona

Israel afirmó que sus fuerzas bajo el Comando Sur continúan desplegadas en el área y que seguirán actuando contra cualquier amenaza inmediata.

Las FDI señalaron que Loah estaba al mando de una unidad Nukhba dentro del batallón Tsabra.

El ataque de este miércoles sigue a varios perpetrados ayer martes en diferentes puntos de la Franja de Gaza, uno de ellos contra un puesto policial en el norte del enclave en el que murieron siete personas, entre ellas el jefe de policía de Yabalía (centro).

Tras el ataque, el Ejército israelí afirmó que el responsable policial era el jefe de la seguridad militar del batallón de Yabalía de Hamás, y que otros tres hombres muertos en el ataque eran también parte del grupo islamistas.

En los ataques de este martes también murió un niño de 9 años en el sur de Gaza y una mujer en el bombardeo de la comisaría.

Según el último recuento difundido por un grupo de informadores gazatíes que recogen estadísticas de los hospitales de Gaza, el número total de muertos que llegaron a los centros médicos de la Franja el martes ascendió a 13, todos impactados por fuego israelí durante la jornada salvo uno que sucumbió a heridas previas.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza, desde el alto el fuego del 10 de octubre el número total de muertos asciende a 1.110, el de heridos a 3.599 y el de cuerpos rescatados a 800, sin contar las víctimas mortales registradas en las últimas horas.

La misma fuente señala que, desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, la cifra acumulada de muertos se eleva a 73.233 y la de heridos a 173.707. EFE

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