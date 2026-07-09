República Dominicana impulsa el riego tecnificado en el tabaco, un sector que exporta más de USD 1,300 millones al año

La TNR e Intabaco lanzarán convocatorias y asistencia técnica para productores, con apoyo del programa Bagri-Riego y el Banco Agrícola (Foto cortesía Presidencia de la República)

La Dirección de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco) firmaron un acuerdo para incorporar riego tecnificado a la producción de tabaco en República Dominicana, con el objetivo de elevar la productividad, optimizar el uso del agua y acompañar la expansión de un sector con ventas externas superiores a USD 1,300 millones al año, informó la Presidencia de la República.

El convenio prevé convocatorias nacionales para facilitar a los productores acceso a financiamiento y bonificaciones mediante el programa Bagri-Riego, desarrollado junto al Banco Agrícola, además de iniciativas para reforzar la industrialización, la comercialización y la cadena de valor del tabaco.

PUBLICIDAD

El acuerdo de cooperación interinstitucional fue suscrito por el director de la Dirección, Claudio Caamaño Vélez y el director del Instituto del Tabaco, Iván Hernández Guzmán. Según la información oficial, busca modernizar la producción tabacalera con tecnologías de riego, programas de capacitación y apoyo técnico para los productores.

Asistencia técnica y parcelas demostrativas

La Presidencia indicó que el convenio apunta a mejorar el rendimiento de las plantaciones, reducir el impacto ambiental y promover una expansión sostenible de las áreas dedicadas al cultivo de tabaco.

Esa estrategia se apoya en una gestión más eficiente del agua y en la incorporación de sistemas de riego tecnificado.

El plan abre una puerta a crédito y estímulos para incorporar sistemas modernos, junto con medidas para reforzar industrialización, venta y encadenamientos del sector, según el anuncio oficial de la Presidencia (Foto cortesía Presidencia de la República)

Como parte de los compromisos asumidos, la TNR ofrecerá asistencia técnica especializada, capacitación y asesoramiento para el uso, la instalación, la operación y el mantenimiento de sistemas de riego tecnificado. La meta es mejorar la eficiencia productiva y fortalecer las capacidades de los productores tabacaleros.

PUBLICIDAD

Intabaco difundirá entre sus asociados y productores las oportunidades de capacitación, asistencia técnica y convocatorias vinculadas con esa tecnificación. La entidad también promoverá una mayor adopción de tecnologías orientadas a una producción más eficiente y sostenible.

Entre las acciones previstas figura la creación de parcelas demostrativas para mostrar los beneficios económicos y productivos del riego tecnificado. El acuerdo también contempla evaluaciones conjuntas para medir su impacto en el rendimiento y en la calidad de la producción tabacalera.

Alcance del convenio y participantes

Caamaño Vélez sostuvo, según la información oficial, que la alianza permitirá mostrar resultados concretos de coordinación entre instituciones, ampliar el alcance de la TNR dentro del sector agropecuario y consolidar la tecnificación del riego en un rubro exportador que supera los USD 1,300 millones anuales en ventas al exterior.

PUBLICIDAD

Hernández afirmó que el acuerdo muestra cómo la gestión eficiente del agua fortalece la competitividad de una de las principales industrias agrícolas de exportación del país. Añadió que también impulsa la expansión del riego tecnificado hacia uno de los sectores de República Dominicana con mayor rentabilidad.

El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana explicó la expectativa sobre productividad y competitividad, con asistencia especializada, parcelas demostrativas y mediciones conjuntas para evaluar cambios en rendimiento y calidad del cultivo (Foto cortesía Presidencia de la República)

El director de Intabaco planteó además una expectativa de corto plazo sobre los efectos del convenio: “Sé que esta alianza entre Intabaco y la TNR producirá resultados tangibles en el corto plazo, que permitirá a los productores tabacaleros incorporar sistemas de riego tecnificado y convertirse en ejemplos de éxito para el sector”.

En el acto de firma participaron, por la TNR, Ramón Cabrera, encargado jurídico; Jorge Soto, encargado de Operaciones; Indhira Pulinario, del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego; Manuel Mejía, de Planificación y Desarrollo, y Eriberto Tejada, de Extensión y Capacitación. Por Intabaco asistieron Tania Canela, de la Dirección Jurídica; Isidro Tavárez, director agrícola, y Eugenio Martínez, coordinador institucional.

PUBLICIDAD