De Bretaña a Cancún: cuáles son los 10 países con las playas más limpias del mundo

La certificación Bandera Azul, otorgada por la FEE, exige 33 criterios sobre limpieza, seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y calidad del agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las playas Bandera Azul se concentran sobre todo en Europa, según una clasificación mundial publicada por Condé Nast Traveler.

El sello reconoce playas que cumplen criterios de limpieza, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, y figura un solo país americano entre los 10 primeros. La Foundation for Environmental Education (FEE), con sede en Copenhague, concede este distintivo voluntario a playas, marinas y embarcaciones turísticas.

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Para obtenerlo, los operadores deben cumplir 33 criterios repartidos en seis categorías: educación e información, acción climática, gestión de la biodiversidad, gestión de la contaminación y calidad del agua, accesibilidad, y seguridad y servicios.

1. España

España lidera el ranking con 676 playas Bandera Azul y superó el récord de 621 certificaciones que tenía en 2022 (visitacostadelsol.com).

España ocupa el primer lugar con 676 playas con Bandera Azul. La cifra supera las 621 que tenía en 2022, año en el que obtuvo el récord Guinness por el mayor número de playas con este distintivo.

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El país cuenta con unos 8.047 kilómetros de costa, desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, con tramos como la Costa Brava y las islas Baleares. Entre los ejemplos citados por Condé Nast Traveler figura la playa de Burriana, en Nerja.

Burriana destaca por su arena dorada oscura y por servicios como tumbonas de alquiler, zona para buceo y una biblioteca de playa. A su alrededor hay un paseo con puestos de recuerdos, tiendas y restaurantes.

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2. Grecia

Grecia ocupa el segundo puesto con 624 playas Bandera Azul, con una fuerte concentración de certificaciones en Creta y Halkidiki (I Love with Greece)

Grecia aparece en segundo lugar con 624 playas certificadas. De ese total, 154 están en la región de Creta y 93 en Halkidiki, en el norte del país.

En esa zona sobresale Kampoudi Beach, cerca de Ouranoupoli, que se divide en tres secciones y suma tres Banderas Azules. La playa tiene acceso por carretera, aguas poco profundas aptas para niños y equipamientos de accesibilidad, incluidas rampas en distintos puntos.

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3. Turquía

Turquía reúne 580 playas Bandera Azul e incorporó este año playas públicas con acceso gratuito a la lista

Turquía ocupa el tercer puesto con 580 playas Bandera Azul. Condé Nast Traveler destaca que este año el país incorporó a la lista playas públicas con acceso gratuito.

Entre ellas figura Bodrum Türkbükü Public Beach. El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, señaló en X, en declaraciones recogidas por Condé Nast Traveler, que la certificación de esa playa era destacada y añadió que las costas del país son ahora “una marca global”.

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Otra de las playas mencionadas es Kleopatra Beach, presentada como una opción apta para familias. El lugar ofrece acceso sencillo a instalaciones para deportes acuáticos y al paseo marítimo.

4. Italia

Italia alcanza 525 playas Bandera Azul tras sumar 14 nuevas, con Liguria al frente del mapa nacional y avances en Calabria (REUTERS/Remo Casilli)

Italia suma 525 playas certificadas tras añadir 14 nuevas con respecto al año anterior. Su costa ronda los 7.999 kilómetros.

Liguria encabeza el mapa italiano con 35 playas, entre ellas Andora y Taggia, incorporadas este año. Calabria, en el sur del país, ganó cuatro nuevas banderas: Amendolara, Montegiordano, Falerna y Locri.

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La fuente identifica a Locri como una playa apta para niños. Ese aumento refuerza la presencia italiana en la clasificación.

5. Portugal

Portugal registra 396 playas Bandera Azul y Praia de Mira cumplió 40 años consecutivos con la certificación desde el inicio del programa (Grosby)

Portugal alcanza 396 playas con Bandera Azul. El caso más singular es el de Praia de Mira, en la costa atlántica.

Cuando la bandera se izó allí el 8 de junio de 2026, la playa alcanzó 40 años consecutivos con la certificación desde el inicio del programa. Según Condé Nast Traveler, es la única que ha mantenido esa continuidad.

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El Algarve concentra 94 de los lugares certificados del país. El archipiélago de las Azores, formado por nueve islas, reúne 57.

6. Francia

La certificación Bandera Azul está presente en todo el territorio de Francia, desde Normandía y Bretaña hasta la Costa Azul (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Francia cuenta con 387 playas certificadas. El país ocupa además un lugar histórico en este sistema, ya que el concepto de Bandera Azul surgió allí en 1985.

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La certificación aparece en todo su territorio, desde Normandía y Bretaña, en la costa norte, hasta la Costa Azul, además de enclaves como Plage du Lac, en Burdeos, y Lac Montrejeau, en Occitania. Uno de los ejemplos destacados es Plage de Trez Goarem, en la Bretaña noroccidental.

La playa se ubica en un área protegida desde el punto de vista ambiental. Aunque mide cerca de 0,8 kilómetros (media milla), alberga dunas y aves como el carricero.

7. Dinamarca

Søndervig Beach figura entre las playas más conocidas de Dinamarca

Dinamarca reúne 140 playas con Bandera Azul. La fuente subraya una particularidad: admite perros durante todo el año, siempre que lleven correa.

Entre sus playas más conocidas está Søndervig Beach, junto al mar del Norte. Se presenta como un destino accesible para todas las edades, con actividades como vuelo de cometas, juegos de pelota, yoga en la playa, carrera y construcción de castillos de arena.

8. México

México es el único país de América en el top 10 de playas Bandera Azul, con 103 certificaciones repartidas entre Los Cabos, Puerto Vallarta, Cancún y Riviera Maya

México aparece en octavo lugar con 103 playas certificadas. Es el único país de América dentro de los 10 primeros.

La presencia mexicana se reparte entre Los Cabos y Puerto Vallarta, en la costa occidental, y Cancún y Riviera Maya, en la oriental. Según el medio, la lista también incluye playas asociadas a complejos hoteleros, como las de Hotel Viva Maya by Wyndham, en Playa del Carmen, y The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta.

9. Irlanda

County Wexford recuperó la Bandera Azul para Duncannon Beach por primera vez desde 2007

Irlanda suma 85 playas Bandera Azul. El programa funciona allí desde 1988 a través de An Taisce, organización que lo opera en nombre de la FEE.

El condado de Kerry obtuvo este año 16 certificaciones, la mayor cantidad dentro del país, mientras que el de Wexford recuperó Duncannon Beach por primera vez desde 2007 y el Waterford hizo lo mismo con Bunmahon Beach, que no la recibía desde 2012.

10. Croacia

Dubrovnik, Zadar y Split figuran entre los destinos de playa destacados de Croacia (REUTERS/Antonio Bronic)

Croacia cierra la clasificación con 78 playas certificadas. Su litoral se extiende a lo largo de unos 5.955 kilómetros por la costa dálmata, con destinos como Dubrovnik, Zadar y Split, además de las islas del golfo de Kvarner y el entorno de la península de Istria.

Entre las playas citadas por Condé Nast Traveler están Cava Beach, en Dubrovnik, donde se encuentra el Coral Beach Club con un restaurante y dos bares, y Plaza Vala. Esta última es una playa de guijarros en el pueblo pesquero de Mokalonear, cerca de Orebić.