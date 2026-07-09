Guatemala

Gobierno de Guatemala cierra el diálogo del Presupuesto Abierto 2027 con 46 propuestas ciudadanas

Las iniciativas serán sometidas a un análisis de factibilidad técnica y financiera, y en septiembre las carteras del Ejecutivo deberán detallar cuáles incorporan o descartan, junto con los fundamentos de cada decisión

Guardar
Google icon
Sala de reuniones con personas sentadas alrededor de una mesa en U, con computadoras, documentos y tazas. Un banner con "Planificación y Presupuesto Abierto 2021" y banderas al fondo
El Minfin y Segeplan abrieron las mesas técnicas de Presupuesto Abierto 2027 para recibir propuestas de la sociedad civil para el presupuesto general de la nación. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

El Minfin y la Segeplan cerraron las mesas de diálogo del Presupuesto Abierto 2027 con 46 propuestas ciudadanas, que ahora pasarán a una evaluación técnica y financiera antes de que cada ministerio informe en septiembre cuáles aceptó o rechazó y con qué argumentos.

La fase concluida correspondió a los sectores económico y político institucional. Según la información oficial, las iniciativas surgieron de agendas territoriales y de compromisos de la presidencia, y fueron remitidas a las entidades estatales para iniciar su análisis de viabilidad.

La directora de Transparencia Fiscal del Minfin, Wendy Sánchez, explicó que el proceso incluirá herramientas jurídicas para garantizar el cumplimiento y el monitoreo de los planes que resulten aprobados. También precisó que, tras la evaluación, habrá un ejercicio obligatorio de rendición de cuentas ante la sociedad civil sobre las decisiones adoptadas.

PUBLICIDAD

“En total se recibieron 46 propuestas dirigidas a las distintas carteras del Ejecutivo. Luego de la fase de evaluación, procede un ejercicio obligatorio de rendición de cuentas hacia la sociedad civil sobre lo resuelto. Además, se incluirá una norma dentro del proyecto de decreto de presupuesto para que estas iniciativas tengan la robustez técnica indispensable para su debido seguimiento e implementación en cada una de las entidades”, señaló Sánchez.

Varias personas sentadas a una mesa larga. Sobre la mesa hay cuadernos, bolígrafos, laptops y tazas. La bandera de Guatemala se ve al fondo
El Minfin y Segeplan abrieron las mesas técnicas de Presupuesto Abierto 2027 para recibir propuestas de la sociedad civil para el presupuesto general de la nación. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

Una propuesta pide Q.2 mil 980 millones para ampliar el aporte al adulto mayor

Entre los planteamientos dirigidos al sector económico, la Agenda Política Mujeres en la Diversidad presentó ante el Mintrab una propuesta para reforzar las asignaciones de los programas estatales de previsión social. La organización planteó garantizar la continuidad oportuna de los beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y ampliar su cobertura en los próximos años.

PUBLICIDAD

Patricia Pinto, representante de la organización, indicó que la iniciativa contempla una asignación de Q.2 mil 980 millones para el ejercicio fiscal 2027. Según detalló, ese monto beneficiaría a 219 mil 214 mujeres y 182 mil 350 hombres de la tercera edad.

“Con nuestro requerimiento pretendemos garantizar la continuidad oportuna de los beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. Asimismo, buscamos incluir a nuevas personas en los próximos años para mejorar sus condiciones de vida y reducir los índices de pobreza extrema en el país”, afirmó Pinto.

La Coordinación de ONG y Cooperativas, Congcoop, presentó ante el MAGA tres iniciativas: apoyo económico para grupos de mujeres que lideran proyectos productivos, fortalecimiento de la producción agrícola dentro del Plan Retorno al Hogar y asistencia técnica para aplicar prácticas agroecológicas en los departamentos.

El Grupo Guatemalteco de Mujeres, a su vez, formuló una propuesta al Mingob para incrementar los recursos de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres de Guatemala, Conaprevi.

En septiembre cada ministerio deberá informar qué propuestas acepta y cuáles rechaza

En esta etapa de los sectores económico y político participaron delegados de los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Trabajo y Previsión Social, Economía, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.

La etapa anterior del ejercicio había abierto el diálogo con organizaciones de la sociedad civil ante los equipos de planificación de Salud Pública y Asistencia Social, Desarrollo Social, Educación, Cultura y Deportes, Ambiente y Recursos Naturales, y Energía y Minas.

El objetivo era que esas instituciones revisaran los aspectos normativos, financieros y operativos de cada planteamiento para determinar su posible incorporación al presupuesto general de la nación.

El cierre del ejercicio contó con acompañamiento técnico del PNUD. El especialista del organismo Iñaki de Francisco sostuvo que esas jornadas funcionaron como espacios de diálogo, inclusión y participación ciudadana, y valoró el trabajo del Ejecutivo para abordar problemas de desarrollo y demandas históricas de los pueblos indígenas.

“Desde el PNUD nos congratulamos por estas jornadas que representan verdaderos espacios de diálogo, inclusión y participación ciudadana. Asimismo, aplaudimos la labor que el Ejecutivo realiza para abordar las problemáticas de desarrollo y demandas históricas de los pueblos indígenas”, dijo de Francisco.

El consultor internacional añadió que las acciones actuales de lucha contra la corrupción son fundamentales para enfrentar los desafíos nacionales y avanzar hacia un sistema más justo, inclusivo y democrático. Tras el cierre de la fase receptiva, cada cartera deberá publicar en septiembre si aceptó o denegó las propuestas y los fundamentos técnicos y financieros de esa decisión.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Finanzas PúblicasSegeplan GuatemalaPresupuesto abierto 2027

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fútbol de Costa Rica en crisis: Municipal Liberia pierde la categoría por nexos de su presidente con el narcotráfico

El equipo, que era presidido por el presunto narcotraficante Wilder Eusse Osorio -detenido y solicitado en extradición por EE. UU.-, deja una plaza vacante que se definirá en un repechaje

El fútbol de Costa Rica en crisis: Municipal Liberia pierde la categoría por nexos de su presidente con el narcotráfico

El sargazo bate récords en el Caribe y altera el turismo en República Dominicana

La llegada masiva de la macroalga a las costas caribeñas ya supera todos los registros, con efectos en la actividad de visitantes y en el entorno marino. Las tareas diarias recaen en hoteles y negocios privados con tractores trituradores o recolección manual

El sargazo bate récords en el Caribe y altera el turismo en República Dominicana

La red de clubes de ciencias llega a 149 espacios en 20 departamentos de Guatemala

La vicepresidenta Karin Herrera encabezó el acto en Santa Cruz del Quiché, donde se habilitaron seis nuevas sedes en centros educativos para actividades prácticas con acompañamiento de científicos y profesionales

La red de clubes de ciencias llega a 149 espacios en 20 departamentos de Guatemala

Policía captura a un guatemalteco por agredir a un creador de contenido en el Centro Histórico de San Salvador

Las autoridades identificaron al sospechoso como Kevin Daniel Bautista Cabrera, de 24 años, y lo vinculan con un ataque ocurrido en el parque Libertad, tras una dinámica con el influencer Efraían Orellana

Policía captura a un guatemalteco por agredir a un creador de contenido en el Centro Histórico de San Salvador

Más de 5,800 detenidos en operativo internacional de Interpol contra el fraude; Costa Rica y Honduras figuran entre los países participantes

El despliegue contra las estafas de ingeniería social, realizado entre el 15 de enero y el 30 de abril, permitió además identificar a más de 142,000 víctimas y bloquear 31,014 cuentas bancarias

Más de 5,800 detenidos en operativo internacional de Interpol contra el fraude; Costa Rica y Honduras figuran entre los países participantes

TECNO

Un gol en el Mundial puede disparar el consumo de datos un 33% en segundos

Un gol en el Mundial puede disparar el consumo de datos un 33% en segundos

Se acaba el miedo: Valve aclara que la línea roja de la muerte de la Steam Machine no es un error

Elon Musk lanza Grok 4.5, su IA más avanzada para programación: codifica en lenguajes complejos y crea apps

Hacer consultas a Gemini desde el PC ahora es más fácil: Google Chrome estrena función para ahorrar tiempo

La señal oculta en el teléfono móvil que demuestra que tu hijo podría estar sufriendo acoso en línea

ENTRETENIMIENTO

Catherine Zeta-Jones llora la muerte de su gran amiga Bonnie Tyler: “Tengo el corazón roto”

Catherine Zeta-Jones llora la muerte de su gran amiga Bonnie Tyler: “Tengo el corazón roto”

La causa de muerte de Bonnie Tyler: la cronología de los problemas de salud que precedieron su fallecimiento

Seth Rogen y Olivia Wilde recordaron los castings que preferirían olvidar y cómo nació su química en pantalla en “La invitación”

Christopher Nolan y el enigma de su próximo paso: ¿un giro hacia lo desconocido en el cine?

Netflix estrena en 2026 Más allá de la sociedad: Bayona vuelve al vuelo 571, un viaje al Valle de las Lágrimas y voces inéditas

MUNDO

China: un devastador incendio en una fábrica de calzado dejó al menos 28 muertos

China: un devastador incendio en una fábrica de calzado dejó al menos 28 muertos

Los ataques ucranianos con drones dejan a Rusia con una crisis de combustible que afecta a más de 50 millones de personas

Drones ucranianos atacaron petroleros rusos en el mar de Azov para interrumpir el suministro de combustible y aislar a Crimea

Estados Unidos e Irán intercambian nuevos ataques y reavivan el temor de los mercados a una guerra abierta

Italia expulsó a dos diplomáticos rusos acusados de espiar armamento destinado a Ucrania: “Guerra híbrida contra Occidente”