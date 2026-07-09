Gobierno de Guatemala cierra el diálogo del Presupuesto Abierto 2027 con 46 propuestas ciudadanas

El Minfin y Segeplan abrieron las mesas técnicas de Presupuesto Abierto 2027 para recibir propuestas de la sociedad civil para el presupuesto general de la nación. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

El Minfin y la Segeplan cerraron las mesas de diálogo del Presupuesto Abierto 2027 con 46 propuestas ciudadanas, que ahora pasarán a una evaluación técnica y financiera antes de que cada ministerio informe en septiembre cuáles aceptó o rechazó y con qué argumentos.

La fase concluida correspondió a los sectores económico y político institucional. Según la información oficial, las iniciativas surgieron de agendas territoriales y de compromisos de la presidencia, y fueron remitidas a las entidades estatales para iniciar su análisis de viabilidad.

La directora de Transparencia Fiscal del Minfin, Wendy Sánchez, explicó que el proceso incluirá herramientas jurídicas para garantizar el cumplimiento y el monitoreo de los planes que resulten aprobados. También precisó que, tras la evaluación, habrá un ejercicio obligatorio de rendición de cuentas ante la sociedad civil sobre las decisiones adoptadas.

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“En total se recibieron 46 propuestas dirigidas a las distintas carteras del Ejecutivo. Luego de la fase de evaluación, procede un ejercicio obligatorio de rendición de cuentas hacia la sociedad civil sobre lo resuelto. Además, se incluirá una norma dentro del proyecto de decreto de presupuesto para que estas iniciativas tengan la robustez técnica indispensable para su debido seguimiento e implementación en cada una de las entidades”, señaló Sánchez.

El Minfin y Segeplan abrieron las mesas técnicas de Presupuesto Abierto 2027 para recibir propuestas de la sociedad civil para el presupuesto general de la nación. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

Una propuesta pide Q.2 mil 980 millones para ampliar el aporte al adulto mayor

Entre los planteamientos dirigidos al sector económico, la Agenda Política Mujeres en la Diversidad presentó ante el Mintrab una propuesta para reforzar las asignaciones de los programas estatales de previsión social. La organización planteó garantizar la continuidad oportuna de los beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y ampliar su cobertura en los próximos años.

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Patricia Pinto, representante de la organización, indicó que la iniciativa contempla una asignación de Q.2 mil 980 millones para el ejercicio fiscal 2027. Según detalló, ese monto beneficiaría a 219 mil 214 mujeres y 182 mil 350 hombres de la tercera edad.

“Con nuestro requerimiento pretendemos garantizar la continuidad oportuna de los beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. Asimismo, buscamos incluir a nuevas personas en los próximos años para mejorar sus condiciones de vida y reducir los índices de pobreza extrema en el país”, afirmó Pinto.

La Coordinación de ONG y Cooperativas, Congcoop, presentó ante el MAGA tres iniciativas: apoyo económico para grupos de mujeres que lideran proyectos productivos, fortalecimiento de la producción agrícola dentro del Plan Retorno al Hogar y asistencia técnica para aplicar prácticas agroecológicas en los departamentos.

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El Grupo Guatemalteco de Mujeres, a su vez, formuló una propuesta al Mingob para incrementar los recursos de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres de Guatemala, Conaprevi.

En septiembre cada ministerio deberá informar qué propuestas acepta y cuáles rechaza

En esta etapa de los sectores económico y político participaron delegados de los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Trabajo y Previsión Social, Economía, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.

La etapa anterior del ejercicio había abierto el diálogo con organizaciones de la sociedad civil ante los equipos de planificación de Salud Pública y Asistencia Social, Desarrollo Social, Educación, Cultura y Deportes, Ambiente y Recursos Naturales, y Energía y Minas.

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El objetivo era que esas instituciones revisaran los aspectos normativos, financieros y operativos de cada planteamiento para determinar su posible incorporación al presupuesto general de la nación.

El cierre del ejercicio contó con acompañamiento técnico del PNUD. El especialista del organismo Iñaki de Francisco sostuvo que esas jornadas funcionaron como espacios de diálogo, inclusión y participación ciudadana, y valoró el trabajo del Ejecutivo para abordar problemas de desarrollo y demandas históricas de los pueblos indígenas.

“Desde el PNUD nos congratulamos por estas jornadas que representan verdaderos espacios de diálogo, inclusión y participación ciudadana. Asimismo, aplaudimos la labor que el Ejecutivo realiza para abordar las problemáticas de desarrollo y demandas históricas de los pueblos indígenas”, dijo de Francisco.

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El consultor internacional añadió que las acciones actuales de lucha contra la corrupción son fundamentales para enfrentar los desafíos nacionales y avanzar hacia un sistema más justo, inclusivo y democrático. Tras el cierre de la fase receptiva, cada cartera deberá publicar en septiembre si aceptó o denegó las propuestas y los fundamentos técnicos y financieros de esa decisión.