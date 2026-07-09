Una pistola y seis balas: el inusual regalo que recibieron los jefes de Estado de la OTAN en Turquía

El revólver grabado con el nombre del presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, uno de los regalos que Erdogan entregó a los líderes de la OTAN en Ankara (Eitvydas Kinaitis/Oficina del Presidente de Lituania/AFP)

¿Qué hace un líder mundial con un revólver y seis balas? Ese fue el dilema que enfrentaron los líderes de la OTAN después de que el presidente turco les ofreciera a cada uno un revólver tras la cumbre de Ankara.

El primer ministro británico, Keir Starmer, fue el primero en mencionar este miércoles el regalo inusual entregado por el presidente Recep Tayyip Erdogan a sus invitados. En el vuelo de regreso desde Ankara —donde los líderes de la OTAN se habían reunido durante dos días—, Starmer contó que él y otros mandatarios recibieron un revólver grabado con su nombre.

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El arma venía junto con seis balas reales y una nota que la eximía de los controles de exportación, según contaron varios líderes de la OTAN (Eitvydas Kinaitis/Oficina del Presidente de Lituania/AFP)

Junto al arma, que venía en una caja roja forrada en negro, había seis balas reales y una nota que eximía a las armas de los controles de exportación.

Se trató, cuanto menos, de un regalo sorprendente, señalaron varios funcionarios de distintos países miembros de la alianza, que además generó escenas "insólitas" entre los equipos de seguridad de las diferentes delegaciones.

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“Un regalo inusual del presidente Erdogan en la cumbre de la OTAN: un revólver Magnum con munición, grabado con mi nombre", escribió el primer ministro húngaro, Peter Magyar, en X.

Dolor de cabeza

El primer ministro británico, Keir Starmer, junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la cumbre de la OTAN en Ankara, donde el mandatario turco sorprendió a los líderes con el insólito regalo (Alastair Grant/Pool/AFP)

Algunos líderes descubrieron su regalo mucho más tarde. El primer ministro belga, Bart De Wever, recién “conoció la naturaleza exacta del regalo” después de aterrizar en Bélgica.

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“El primer ministro se sorprendió y de inmediato lo entregó a la policía del aeropuerto para que fuera colocado en una caja fuerte segura, y el asunto se manejó de acuerdo con los procedimientos correspondientes", dijo un funcionario a la agencia AFP este jueves.

El equipo de seguridad de De Wever también se ocupó de los revólveres entregados a los jefes de la UE con sede en Bruselas, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, con todos los dolores de cabeza en materia de seguridad y protocolo que implica ese esfuerzo.

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Von der Leyen “expresó su agradecimiento” a Erdogan por el regalo, dijo su vocero, quien agregó que el arma será desactivada y donada a un museo militar.

El revólver entregado al presidente polaco, Karol Nawrocki, también llegó sin inconvenientes, aunque con las precauciones necesarias y con un incidente previo todavía fresco en la memoria de todos.

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En diciembre de 2022, el jefe de la policía polaca había traído desde Ucrania un lanzagranadas antitanque que había recibido como regalo. El dispositivo explotó en su oficina, le provocó heridas leves y causó daños considerables en la sede de la policía en Varsovia. Esta vez, “es seguro que nadie lo va a disparar”, dijo un asesor de Nawrocki a una radio local.

¿Por qué un regalo así?

El revólver entregado al primer ministro belga, Bart De Wever, quien recién conoció la naturaleza del regalo tras aterrizar en Bélgica y lo entregó a la policía del aeropuerto (Oficina de Prensa del Primer Ministro de Bélgica/AFP)

Varios revólveres, entre ellos los de Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro neerlandés Rob Jetten, permanecieron por el momento en la capital turca. Y no es para menos: dependiendo de la legislación vigente, transportar armas de fuego suele estar lejos de ser sencillo, especialmente cuando son totalmente funcionales.

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se llevó su revólver pero dejó las balas en Turquía, según funcionarios canadienses, que no explicaron el motivo. El arma entregada al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, “deberá ser transportada a Suecia de acuerdo con todos los procedimientos aplicables”, indicó su equipo a AFP en un comunicado.

Más allá del desafío logístico, el regalo también dejó desconcertadas a varias delegaciones presentes en la cumbre, centrada en Ucrania, Irán y la relación con el presidente estadounidense, Donald Trump. La pregunta que se repitió una y otra vez: ¿por qué un regalo así?

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Si bien es muy común que los jefes de Estado intercambien distintos obsequios durante reuniones o cumbres, ese tipo de intercambios rara vez requiere este tipo de precauciones.

Consultada por AFP, la presidencia turca no respondió de inmediato.