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Exfutbolista, influencer y figura del Mundial desde la tribuna: quién es Isabel Johansen, la esposa de Erling Haaland

Mientras Noruega avanza en el torneo, la mujer del goleador del Manchester City acapara búsquedas y tendencias, impulsada por una combinación de discreción, cercanía y una sola publicación que se volvió viral en redes sociales

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La esposa de Erling Haaland siguió desde la tribuna el histórico avance en el Mundial de 2026 y estalló en redes tras el triunfo ante Brasil (@isabellaa)
La esposa de Erling Haaland siguió desde la tribuna el histórico avance en el Mundial de 2026 y estalló en redes tras el triunfo ante Brasil (@isabellaa)

En medio de la histórica campaña de Noruega en el Mundial de 2026, la atención mediática no solo recae sobre las actuaciones de Erling Haaland, sino también sobre la figura de Isabel Johansen, su esposa. La joven noruega acompañó a la selección desde las gradas y, tras la victoria sobre Brasil, se convirtió en tendencia en redes sociales por sus publicaciones y su bajo perfil.

De acuerdo con un informe del medio brasileño O Globo, la pareja se conoce desde la infancia en el pequeño pueblo de Bryne, donde compartieron años en las categorías inferiores del Bryne FK. Su relación, iniciada en 2021, permaneció alejada de los flashes, consolidándose con la llegada de su primera hija en diciembre de 2024.

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Infancia compartida y lazos deportivos

Isabel Johansen nació y creció en Bryne, al igual que Haaland, y desde pequeños compartieron su entorno social y deportivo. Ambos formaron parte de las divisiones juveniles del Bryne FK, el club donde el delantero inició su carrera profesional. En ese contexto, Isabel también desarrolló su pasión por el fútbol, llegando a integrar los equipos femeninos del club.

Seis personas posan sonriendo dentro de un estadio con gradas vacías; al fondo, una pantalla muestra el logo del Mundial FIFA 2026
La joven noruega compartió imágenes de la fiesta tras el avance en el Mundial de 2026 y su mensaje “Locura” multiplicó interacciones (@isabellaa)

Durante una aparición en el canal oficial de Haaland en YouTube, la mujer recordó su paso por el fútbol: “Nunca fui muy buena regateando. Mi fuerte era correr. Tenía velocidad“, compartió entre risas. Según O Globo, su dedicación al deporte no se tradujo en una carrera profesional, pues optó más adelante por proyectos personales y un perfil mediático bajo.

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Una relación discreta y una familia protegida del foco público

Aunque la amistad entre ambos surgió en la adolescencia, su vínculo sentimental empezó en 2021. En una entrevista difundida por la cadena noruega NRK, el delantero relató que fue Isabel quien dio el primer paso enviando un mensaje al delantero, lo que derivó en el inicio de su relación. El nacimiento de su primera hija en diciembre de 2024 marcó un nuevo capítulo para la pareja.

O Globo destaca que, pese a la enorme popularidad del futbolista, ambos decidieron proteger la identidad de su hija. Ninguna fotografía ni el nombre de la menor se hicieron públicos, una determinación que refuerza la idea de mantener su vida familiar fuera del alcance mediático. En declaraciones recogidas por medios noruegos, el noruego reconoció que la llegada del bebé influyó en su estabilidad emocional y en su desempeño deportivo.

Influencer y aliada en los momentos clave de la carrera de Haaland

La presencia de Isabel Johansen en los partidos de Manchester City y en los principales eventos deportivos de Haaland fue constante, aunque evita la exposición excesiva. En palabras de O Globo, su papel en la vida del delantero fue fundamental, acompañándolo en ceremonias de premios, celebraciones y, especialmente, durante la campaña de Noruega en el Mundial de 2026.

Diez personas, incluidos dos niños y Erling Haaland, posan en un estadio de fútbol. Visten camisetas de la selección de Noruega. Un niño lleva un casco vikingo. Pantalla con 'New York New Jersey'
La exfutbolista y creadora digital acompaña a la selección noruega en cada partido, pero limita la exposición pública (@isabellaa)

Tras la victoria contra Brasil, la influencer publicó imágenes de la celebración noruega en redes sociales, describiendo el momento con una sola palabra: "Locura“. La publicación sumó miles de interacciones y evidenció el interés del público por conocer más sobre la vida personal del goleador. La mujer suma cientos de miles de seguidores en plataformas digitales, aunque su actividad como influencer se caracteriza por compartir aspectos selectivos de su rutina diaria, evitando mostrar detalles íntimos de su familia o de la relación con el centrodelantero.

Según O Globo, esta actitud reservada fue clave para que la pareja se mantenga al margen de la controversia, incluso ante el crecimiento de la fama internacional del delantero.

Una vida lejos de la controversia y en apoyo permanente a Noruega

El estilo de vida de Johansen contrasta con la exposición que suelen tener las parejas de otros futbolistas de élite. Prefiere mantenerse fuera de los titulares y limitar sus apariciones públicas a momentos puntuales. En entrevistas recogidas por medios noruegos y citadas por O Globo, Isabel mencionó que siempre siguió la carrera del futbolista desde la cercanía y el anonimato, recordando reuniones de amigos y familiares en Bryne antes de la fama internacional del delantero.

Durante el Mundial de 2026, Isabel se convirtió en un rostro habitual en las tribunas, celebrando los logros de la selección noruega y manteniendo su perfil discreto. Sus publicaciones reflejan el espíritu de la afición y el apoyo incondicional a Noruega, sin dejar de proteger los aspectos más privados de su vida.

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