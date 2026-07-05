París reabrió las zonas de baño en el río Sena por la ola de calor extremo que azota a Francia y a gran parte de Europa

Residentes y turistas volvieron a sumergirse en el río tras más de cien años de prohibición oficial (Reuters)

El Ayuntamiento de París reabrió este sábado tres zonas de baño en el Sena, lo que permite a residentes y turistas sumergirse en pleno centro de la ciudad mientras se aproxima una nueva ola de calor.

La iniciativa busca ofrecer un respiro ante las altas temperaturas registradas desde finales de junio y las previstas para la próxima semana, y confirma el regreso del baño público en el emblemático río, algo que no ocurría de manera autorizada desde hace más de un siglo.

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Los bañistas deben pasar controles de seguridad y disponen de casillas para guardar sus pertenencias (REUTERS/Tom Nicholson)

Las áreas habilitadas están en Bercy, Bras Maie y Grenelle, esta última cerca de la Torre Eiffel, además del Bassin de la Villette, que conecta con el canal del Ourcq, donde también se puede nadar durante el verano todos los días. En el canal Saint Martin, la actividad se permite únicamente los domingos por la tarde. El acceso requiere controles de seguridad, y los bañistas cuentan con casillas para guardar pertenencias y puestos para acceder a bebidas y fruta.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron enfermedades graves entre quienes usaron el río desde la reapertura (Reuters)

La reapertura se produce tras una inversión de aproximadamente 1.400 millones de euros destinada a modernizar plantas de tratamiento de aguas residuales y el sistema de drenaje de la capital. Este esfuerzo permitió mejorar la calidad del agua del Sena, que se monitorea de forma constante para garantizar condiciones aptas y seguras para los usuarios. Desde la puesta en marcha del programa, no se reportaron enfermedades graves entre los bañistas, según las autoridades sanitarias locales.

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La reapertura responde al aumento de olas de calor y a la demanda de espacios públicos al aire libre en la ciudad (Reuters)

La medida responde a la demanda de espacios públicos al aire libre en el contexto del cambio climático y de olas de calor cada vez más frecuentes. Anne-Laure, una de las asistentes de este sábado, expresó su deseo de que la apertura se adelante en años futuros, dada la intensidad de las temperaturas que París soportó en los últimos veranos.

Las zonas de baño del Sena permanecerán abiertas hasta el 30 de agosto como alternativa frente a las altas temperaturas parisinas (Reuters)

Pierre, parisino de nacimiento, nadó por primera vez en el Sena y relató que, aunque tuvo reservas debido a la reputación anterior del río, notó una mejora en la limpieza del agua. Por su parte, Natalia, una brasileña residente en la ciudad, aseguró que la experiencia superó la del año anterior y no percibió señales de contaminación.

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Las autoridades municipales recordaron que el baño sigue prohibido fuera de las zonas específicamente autorizadas, donde socorristas vigilan la seguridad de los asistentes. El Ayuntamiento insistió en la importancia de respetar estas restricciones, ya que nadar en otros tramos del Sena, en el canal Saint Martin o en el Bassin de la Villette fuera de las áreas marcadas representa un riesgo.

La experiencia de los primeros bañistas reflejó satisfacción por la limpieza y la seguridad en las nuevas áreas habilitadas por el Ayuntamiento (Reuters)

Las zonas de baño permanecerán abiertas hasta el 30 de agosto, en un verano marcado por temperaturas extremas y la necesidad de opciones de ocio al aire libre. La respuesta de la población, la vigilancia sobre la calidad del agua y la ampliación de la fauna en el río consolidan al Sena como un renovado punto de encuentro para habitantes y visitantes de la capital francesa.

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(Con información de EFE)