“Nuestros equipos no van a parar”: El Salvador sostiene la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

La misión salvadoreña sigue activa en territorio venezolano, con equipos especializados en rescate, salud y asistencia humanitaria.

Las operaciones del equipo USAR de El Salvador persisten en Venezuela luego de los devastadores terremotos del 24 de junio, con una misión enfocada en la búsqueda de supervivientes, la entrega de ayuda humanitaria y la atención médica en condiciones extremas. Así lo relató Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, durante una entrevista en Canal Diez, en la que detalló los criterios y procesos que guían la intervención salvadoreña en territorio venezolano.

De acuerdo con el director, la decisión de concluir las labores de búsqueda no se toma de manera unilateral. “Cuando por fin se ha barrido todo el territorio afectado, es el momento de que la autoridad competente de emergencias y desastres del país diga: ‘Hasta aquí llegamos con la búsqueda y rescate’,” explicó Amaya. El proceso implica dividir el área afectada en sectores y realizar un barrido metódico en cada uno, descartando la presencia de posibles sobrevivientes.

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Durante la entrevista, Amaya puntualizó que la metodología sigue estándares internacionales y requiere un marcaje especial de las estructuras revisadas. “Se deja una marca que si llega otro grupo y ve esa marca, dice: ‘Aquí ya pasaron’,” subrayó el funcionario.

La continuidad de la búsqueda también depende de la evolución de la emergencia y de la información médica disponible sobre la supervivencia en estructuras colapsadas. “Nuestros equipos no van a parar hasta que no se haya hecho todo ese barrido que yo he mencionado, hasta que no se haya llegado a todos y cada uno de los edificios,” enfatizó el director de Protección Civil.

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El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante su participación en la entrevista AM de Canal Diez, donde detalló la misión salvadoreña en Venezuela (Cortesía Entrevista AM).

Riesgos y condiciones extremas en la zona

La presencia de cadáveres en las estructuras colapsadas y el deterioro de las condiciones sanitarias representan desafíos adicionales para los equipos de rescate y la población. El funcionario explicó que estos factores pueden facilitar la aparición de brotes epidemiológicos, lo que refuerza la importancia de la provisión de agua potable y medidas de saneamiento.

“Nada haríamos con rescatar bien a las personas o asegurar que los que no necesitaron rescate, pero necesitan albergue, no tengan una provisión de agua segura. Luego viene otra cadenita de cosas, infecciones gastrointestinales que terminan deshidratando…,” indicó Amaya.

El despliegue en Venezuela representa para El Salvador una oportunidad de fortalecer su imagen como país referente en respuesta humanitaria y rescate, según lo señalaron tanto el director como los reportes de Noticiero El Salvador. La misión podría extenderse hasta cuatro o cinco semanas, dependiendo de la evolución de la emergencia y de las necesidades de la población.

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Integrantes del equipo USAR El Salvador realizan labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas tras los sismos en Venezuela (Cortesía: Secretaría de Prensa).

“La permanencia del equipo está sujeta a la atención de la población afectada. Llevamos nuestros propios medios para la subsistencia y que podrían alargarse incluso hasta veinte días. Regularmente, las operaciones de respuesta duran entre dos y tres semanas, pero en situaciones tan complejas como la que ahora vemos en Venezuela, podrían alargarse incluso hasta cuatro o cinco semanas,” afirmó el director de Protección Civil.

Logística y ayuda humanitaria: una operación integral

La misión salvadoreña incluye la entrega de insumos vitales para la población venezolana afectada. El envío contiene:

Medicamentos

Alimentos

Agua

Filtros purificadores

Suministros específicos para recién nacidos y pacientes con enfermedades crónicas.

Según describió Amaya, el proceso logístico inicia con un análisis previo que determina la cantidad y el tipo de suministros requeridos. Por lo que, la distribución de esta ayuda se gestiona mediante entregas supervisadas, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

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El análisis de necesidades abarca desde la provisión de agua segura y productos sucedáneos para lactantes hasta la cobertura médica para pacientes con tratamientos interrumpidos por la emergencia.