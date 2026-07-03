El Salvador

“Nuestros equipos no van a parar”: El Salvador sostiene la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

El equipo USAR de El Salvador mantiene la búsqueda de sobrevivientes y la distribución de insumos médicos y alimentarios, mientras coordina acciones sanitarias y logísticas junto a autoridades venezolanas y organismos internacionales

Guardar
Google icon
El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos.
La misión salvadoreña sigue activa en territorio venezolano, con equipos especializados en rescate, salud y asistencia humanitaria.

Las operaciones del equipo USAR de El Salvador persisten en Venezuela luego de los devastadores terremotos del 24 de junio, con una misión enfocada en la búsqueda de supervivientes, la entrega de ayuda humanitaria y la atención médica en condiciones extremas. Así lo relató Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, durante una entrevista en Canal Diez, en la que detalló los criterios y procesos que guían la intervención salvadoreña en territorio venezolano.

De acuerdo con el director, la decisión de concluir las labores de búsqueda no se toma de manera unilateral. “Cuando por fin se ha barrido todo el territorio afectado, es el momento de que la autoridad competente de emergencias y desastres del país diga: ‘Hasta aquí llegamos con la búsqueda y rescate’,” explicó Amaya. El proceso implica dividir el área afectada en sectores y realizar un barrido metódico en cada uno, descartando la presencia de posibles sobrevivientes.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, Amaya puntualizó que la metodología sigue estándares internacionales y requiere un marcaje especial de las estructuras revisadas. “Se deja una marca que si llega otro grupo y ve esa marca, dice: ‘Aquí ya pasaron’,” subrayó el funcionario.

La continuidad de la búsqueda también depende de la evolución de la emergencia y de la información médica disponible sobre la supervivencia en estructuras colapsadas. “Nuestros equipos no van a parar hasta que no se haya hecho todo ese barrido que yo he mencionado, hasta que no se haya llegado a todos y cada uno de los edificios,” enfatizó el director de Protección Civil.

PUBLICIDAD

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante su participación en la entrevista AM de Canal Diez, donde detalló la misión salvadoreña en Venezuela (Cortesía Entrevista AM).
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante su participación en la entrevista AM de Canal Diez, donde detalló la misión salvadoreña en Venezuela (Cortesía Entrevista AM).

Riesgos y condiciones extremas en la zona

La presencia de cadáveres en las estructuras colapsadas y el deterioro de las condiciones sanitarias representan desafíos adicionales para los equipos de rescate y la población. El funcionario explicó que estos factores pueden facilitar la aparición de brotes epidemiológicos, lo que refuerza la importancia de la provisión de agua potable y medidas de saneamiento.

“Nada haríamos con rescatar bien a las personas o asegurar que los que no necesitaron rescate, pero necesitan albergue, no tengan una provisión de agua segura. Luego viene otra cadenita de cosas, infecciones gastrointestinales que terminan deshidratando…,” indicó Amaya.

El despliegue en Venezuela representa para El Salvador una oportunidad de fortalecer su imagen como país referente en respuesta humanitaria y rescate, según lo señalaron tanto el director como los reportes de Noticiero El Salvador. La misión podría extenderse hasta cuatro o cinco semanas, dependiendo de la evolución de la emergencia y de las necesidades de la población.

Integrantes del equipo USAR El Salvador realizan labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas tras los sismos en Venezuela (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Integrantes del equipo USAR El Salvador realizan labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas tras los sismos en Venezuela (Cortesía: Secretaría de Prensa).

“La permanencia del equipo está sujeta a la atención de la población afectada. Llevamos nuestros propios medios para la subsistencia y que podrían alargarse incluso hasta veinte días. Regularmente, las operaciones de respuesta duran entre dos y tres semanas, pero en situaciones tan complejas como la que ahora vemos en Venezuela, podrían alargarse incluso hasta cuatro o cinco semanas,” afirmó el director de Protección Civil.

Logística y ayuda humanitaria: una operación integral

La misión salvadoreña incluye la entrega de insumos vitales para la población venezolana afectada. El envío contiene:

  • Medicamentos
  • Alimentos
  • Agua
  • Filtros purificadores
  • Suministros específicos para recién nacidos y pacientes con enfermedades crónicas.

Según describió Amaya, el proceso logístico inicia con un análisis previo que determina la cantidad y el tipo de suministros requeridos. Por lo que, la distribución de esta ayuda se gestiona mediante entregas supervisadas, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

El análisis de necesidades abarca desde la provisión de agua segura y productos sucedáneos para lactantes hasta la cobertura médica para pacientes con tratamientos interrumpidos por la emergencia.

Temas Relacionados

El SalvadorUSARAyuda humanitariaRescateTerremoto de Venezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio de Defensa reporta el decomiso de 34 mil kilos de cocaína en dos años y medio en Guatemala

La cartera de Defensa de Guatemala atribuyó a su nueva estrategia la erradicación de más de 14 millones de matas de coca y casi nueve millones de arbustos de marihuana, valoradas en 9 mil millones de quetzales

El Ministerio de Defensa reporta el decomiso de 34 mil kilos de cocaína en dos años y medio en Guatemala

El método Rambo: así trabaja el canino de la misión salvadoreña durante búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

Mientras los rescatistas avanzan entre restos de concreto, el olfato y la disciplina de Rambo permiten identificar sobrevivientes en tiempo récord, convirtiendo sus ladridos en la señal más esperada por el equipo salvadoreño

El método Rambo: así trabaja el canino de la misión salvadoreña durante búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

Mano dura en las fronteras: Costa Rica ejecuta la deportación y expulsión de 28 extranjeros por cometer delitos graves

La Policía Profesional de Migración de Costa Rica ejecutó este jueves un fuerte operativo fronterizo que resultó en la expulsión y deportación de 28 extranjeros en condición irregular

Mano dura en las fronteras: Costa Rica ejecuta la deportación y expulsión de 28 extranjeros por cometer delitos graves

Estados Unidos destaca relación “muy positiva” con El Salvador en vísperas de su 250° aniversario de independencia

Ante delegaciones extranjeras y autoridades locales, la representante estadounidense insistió en un momento favorable y explicó por qué el comercio y la diáspora sostienen el acercamiento incluso cuando cambia el clima político

Estados Unidos destaca relación “muy positiva” con El Salvador en vísperas de su 250° aniversario de independencia

Dominicano que le arrojó ácido corrosivo a su expareja enfrentará juicio

Oscar Eduardo Franco Alcántara está acusado por actos de tortura y barbarie por el ataque del 22 de junio en Cristo Rey, Distrito Nacional

Dominicano que le arrojó ácido corrosivo a su expareja enfrentará juicio

TECNO

Llamadas de números desconocidos: qué decir si alertan sobre fraudes en tu cuenta bancaria

Llamadas de números desconocidos: qué decir si alertan sobre fraudes en tu cuenta bancaria

El fallo de Windows 11 que consume el almacenamiento y cómo recuperar el espacio perdido

Una IA diseñó puentes y edificios más eficientes: bajó hasta un 90% el uso de materiales

Pensar que un auto eléctrico no necesita mantenimiento: el error que te puede costar caro

Amazon regala 12 videojuegos para PC por el mes de julio: cómo conseguirlos

ENTRETENIMIENTO

BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

Tristan Thompson se refirió a su infidelidad a Khloé Kardashian

Jodie Foster confesó que F1 protagonizada por Brad Pitt le pareció hecha por IA: "Era exactamente la estructura que te enseñan en la escuela”

Por qué la franquicia Minions descarta personajes femeninos, según su creador

Olivia Wilde explica el corazón de The Invite: “a veces se siente imposible sostener una relación con una sola persona durante mucho tiempo”

MUNDO

La Interpol identificó a una sospechosa del atentado con bomba contra un millonario ucraniano en Mónaco

La Interpol identificó a una sospechosa del atentado con bomba contra un millonario ucraniano en Mónaco

China exige a Japón y Filipinas que terminen sus conversaciones sobre las fronteras marítimas al este de Taiwán

Al menos cinco muertos en ataques rusos contra la región ucraniana de Sumi

Dimitió el primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu

Restituyeron a los ingenieros responsables de un puente en India con una insólita curva mientras la obra sigue inhabilitada