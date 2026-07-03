Mundo

El portaaviones francés Charles de Gaulle regresa a Tolón tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

La decisión, anunciada por Emmanuel Macron en X, implica ajustar el esquema de fuerzas proyectado hacia la zona tras el memorándum del 17 de junio que facilitó la apertura del estrecho de Ormuz

Guardar
Google icon
Aviones de combate Rafale M (Marine) estacionados en la cubierta de vuelo del portaaviones francés Charles de Gaulle. Agencia de Noticias TT/Johan Nilsson vía REUTERS
Aviones de combate Rafale M (Marine) estacionados en la cubierta de vuelo del portaaviones francés Charles de Gaulle. Agencia de Noticias TT/Johan Nilsson vía REUTERS

El portaaviones nuclear francés Charles de Gaulleregresa a su base en Tolón tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que desbloqueó en gran medida el estrecho de Ormuz. El presidente Emmanuel Macron anunció este viernes la decisión a través de su cuenta de X, donde señaló que ha resuelto “ajustar” el dispositivo militar que Francia había proyectado hacia la zona de conflicto.

Macron justificó la medida por la “evolución favorable de las necesidades” derivada del memorándum de entendimiento suscrito el 17 de junio por Washington y Teherán, al que calificó de “avance importante en favor de la estabilidad regional” por reafirmar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

A pesar del retorno del portaaviones, Francia mantendrá desplegados en la zona sus medios de desminado y sus escoltas. El dispositivo incluye dos cazaminas, dos fragatas y un avión de patrulla marítima, “preparados para contribuir a la plena reanudación de la navegación y a garantizar la seguridad del tráfico en el estrecho de Ormuz”, según precisó el mandatario.

ARCHIVO. Portaviones Charles de Gaulle de Francia (Reuters/Jean-Paul Pelissier)
Portaviones Charles de Gaulle de Francia (Reuters/Jean-Paul Pelissier)

Esas unidades permanecerán “listas para intervenir con nuestros socios”, agregó Macron, quien aseguró que Francia “seguirá ajustando sus medios en función de la evolución de la situación y de las necesidades de seguridad en la región”.

PUBLICIDAD

La decisión se tomó también tras los “intercambios constructivos” que Macron mantuvo con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, recibido en París el pasado lunes. Ese mismo día, el Elíseo anunció una misión militar conjunta con Mascate orientada al desminado del estrecho, paso marítimo que comunica el golfo Pérsico con el océano Índico y que quedó bloqueado por Irán en el marco de la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Teherán.

El portaaviones francés Charles de Gaulle zarpa de la bahía de Souda, en la isla de Creta, Grecia, el 7 de abril de 2026. REUTERS/Stefanos Rapanis
El portaaviones francés Charles de Gaulle zarpa de la bahía de Souda, en la isla de Creta, Grecia, el 7 de abril de 2026. REUTERS/Stefanos Rapanis

El conflicto se inició el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel, fecha en que el portaaviones se encontraba en aguas suecas. Macron ordenó entonces que se desplazara al Mediterráneo oriental, y desde mediados de mayo el buque operaba frente a la península arábiga.

Francia había concebido el despliegue como parte de una operación multinacional para despejar el estrecho, condicionada a que ambos contendientes dieran su visto bueno.

Temas Relacionados

Emmanuel MacronEstrecho de OrmuzIránMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En medio de la negociación con Irán, Trump habló con Netanyahu

El anuncio llegó tras una conversación telefónica entre ambos líderes y fue difundido por la oficina del jefe de Gobierno israelí, sin detallar ni la fecha ni el lugar del encuentro previsto

En medio de la negociación con Irán, Trump habló con Netanyahu

Más de 640.000 libaneses regresaron a sus hogares tras el alto el fuego con Israel

El acuerdo marco firmado con Tel Aviv no fija plazos para la retirada de las tropas, y decenas de pueblos fronterizos permanecen inaccesibles

Más de 640.000 libaneses regresaron a sus hogares tras el alto el fuego con Israel

La otra realidad de Cabo Verde: así el rival de Argentina en el Mundial busca una revolución tecnológica silenciosa

Con incentivos fiscales únicos en la región, un parque de innovación financiado con más de 56 millones de dólares y un ecosistema de startups único, el pequeño archipiélago africano apunta a ser un hub digital en el Atlántico

La otra realidad de Cabo Verde: así el rival de Argentina en el Mundial busca una revolución tecnológica silenciosa

Los mercados europeos cierran con subas y el STOXX 600 marca un máximo intradía

El avance generalizado se apoyó en expectativas de distensión en Oriente Medio tras conversaciones entre Washington y Teherán, mientras el DAX también tocó un récord y la semana dejó la mejor racha desde mayo

Los mercados europeos cierran con subas y el STOXX 600 marca un máximo intradía

Los hutíes amenazan con atacar los aeropuertos y las infraestructuras de Arabia Saudita

La advertencia llegó después de que el movimiento denunciara una incursión de cazas de Riad para impedir el arribo de un vuelo civil iraní a Saná con más de 200 pasajeros, entre heridos y enfermos

Los hutíes amenazan con atacar los aeropuertos y las infraestructuras de Arabia Saudita
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

México vs Inglaterra: Gobierno de la CDMX anuncia cupo limitado para el Zócalo, Estadio Ciudad de México y Reforma

México vs Inglaterra: Gobierno de la CDMX anuncia cupo limitado para el Zócalo, Estadio Ciudad de México y Reforma

Cayó en Antioquia “Palizada”, narcotraficante que enviaba toneladas de droga a EE. UU. y Europa: lo buscaban en 196 países

¿Los Simpson lo volverán a hacer? La serie predijo una final del Mundial entre México y Portugal

Papa León XIV y el Fenómeno El Niño: Lambayeque moviliza recursos para la llegada del sumo pontífice y refuerza acciones contra evento climático

La industria automotriz no repunta: cayeron la producción y las exportaciones en el primer semestre

INFOBAE AMÉRICA

Ortega y Murillo entregaron 536.6 hectáreas para exploración y explotación minera en Nicaragua

Ortega y Murillo entregaron 536.6 hectáreas para exploración y explotación minera en Nicaragua

Honduras: Economistas alertan por lenta ejecución del presupuesto y piden agilizar el gasto estatal

El Ministerio de Gobernación fija un nuevo régimen salarial para la Policía Nacional Civil de Guatemala

El filo del puñal: Joven dominicana se convierte en el feminicidio 48 tras ser asesinada por su pareja

El devastador incendio forestal duplica su tamaño y se convierte en la prioridad número uno en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway rechazó un papel por una escena de parto que consideró incompatible con su imagen: “Sentía que no era su marca”

Anne Hathaway rechazó un papel por una escena de parto que consideró incompatible con su imagen: “Sentía que no era su marca”

La canción de Taylor Swift que lo dice todo sobre su ruptura con su último novio, Joe Alwyn: “Yo tampoco me casaría conmigo misma”

La película “Minions and Monsters” recauda más de USD 14 millones en su primer día y supera las expectativas

La policía de Nueva York revela todos los detalles de la ceremonia de Taylor Swift: “Nunca hubo una boda de esta escala”

Entre estrellas de rock y leyendas de Hollywood: estos fueron los novios de Taylor Swift antes de decirle sí a Travis Kelce