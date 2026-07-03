El portaaviones francés Charles de Gaulle regresa a Tolón tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Aviones de combate Rafale M (Marine) estacionados en la cubierta de vuelo del portaaviones francés Charles de Gaulle. Agencia de Noticias TT/Johan Nilsson vía REUTERS

El portaaviones nuclear francés Charles de Gaulleregresa a su base en Tolón tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que desbloqueó en gran medida el estrecho de Ormuz. El presidente Emmanuel Macron anunció este viernes la decisión a través de su cuenta de X, donde señaló que ha resuelto “ajustar” el dispositivo militar que Francia había proyectado hacia la zona de conflicto.

Macron justificó la medida por la “evolución favorable de las necesidades” derivada del memorándum de entendimiento suscrito el 17 de junio por Washington y Teherán, al que calificó de “avance importante en favor de la estabilidad regional” por reafirmar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

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A pesar del retorno del portaaviones, Francia mantendrá desplegados en la zona sus medios de desminado y sus escoltas. El dispositivo incluye dos cazaminas, dos fragatas y un avión de patrulla marítima, “preparados para contribuir a la plena reanudación de la navegación y a garantizar la seguridad del tráfico en el estrecho de Ormuz”, según precisó el mandatario.

Portaviones Charles de Gaulle de Francia (Reuters/Jean-Paul Pelissier)

Esas unidades permanecerán “listas para intervenir con nuestros socios”, agregó Macron, quien aseguró que Francia “seguirá ajustando sus medios en función de la evolución de la situación y de las necesidades de seguridad en la región”.

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La decisión se tomó también tras los “intercambios constructivos” que Macron mantuvo con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, recibido en París el pasado lunes. Ese mismo día, el Elíseo anunció una misión militar conjunta con Mascate orientada al desminado del estrecho, paso marítimo que comunica el golfo Pérsico con el océano Índico y que quedó bloqueado por Irán en el marco de la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Teherán.

El portaaviones francés Charles de Gaulle zarpa de la bahía de Souda, en la isla de Creta, Grecia, el 7 de abril de 2026. REUTERS/Stefanos Rapanis

El conflicto se inició el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel, fecha en que el portaaviones se encontraba en aguas suecas. Macron ordenó entonces que se desplazara al Mediterráneo oriental, y desde mediados de mayo el buque operaba frente a la península arábiga.

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Francia había concebido el despliegue como parte de una operación multinacional para despejar el estrecho, condicionada a que ambos contendientes dieran su visto bueno.