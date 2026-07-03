Guatemala

Empresas de cacao, café y aguacate impulsan negocios sostenibles en Guatemala

Agricultores y emprendedores de cadenas productivas clave fortalecen capacidades para reducir el impacto ambiental y mejorar su posicionamiento, gracias a la alianza entre la OIT, el Ministerio de Economía y actores locales

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Primer plano de una mujer indígena guatemalteca sentada detrás de una mesa con aguacates en una cesta, granos y otros productos. Hay un logo verde de aguacate al fondo
Una emprendedora indígena de Guatemala sonríe mientras exhibe aguacates y otros productos agrícolas locales en un evento o feria, destacando la riqueza de la producción nacional. (Periódico digital del sector exportador guatemalteco)

Guatemala promueve cambios en la gestión empresarial con foco en la sostenibilidad a través del programa Mi Negocio Verde, una estrategia impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en colaboración con el Ministerio de Economía (MINECO) y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP).

Según informó recientemente la propia OIT, la iniciativa busca que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) adopten prácticas de sostenibilidad que mejoren su competitividad y reduzcan su impacto ambiental.

El programa, desarrollado en el marco de la alianza internacional Partnership for Action on Green Economy (PAGE, Alianza para la Acción hacia una Economía Verde), comenzó su implementación en junio de 2025 en los departamentos de Retalhuleu y Quetzaltenango.

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En esa primera fase, nueve empresas vinculadas a la Ruta Verde del Cacao, entre ellas productores, hoteles y restaurantes, participaron en jornadas de formación orientadas a identificar oportunidades de sostenibilidad y a incorporar medidas de ecoeficiencia en sus operaciones.

De acuerdo con la OIT, la metodología fue transferida a INTECAP, con el objetivo de garantizar la réplica y sostenibilidad del modelo en el país.

Durante junio de 2026, la estrategia avanzó hacia una segunda etapa en los departamentos de Retalhuleu y Chimaltenango, incorporando empresas de las cadenas de valor del cacao, café, aguacate y otros productos agrícolas.

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Esta fase contó con el acompañamiento de la Asociación de Productores de Aguacate y el respaldo institucional de MINECO e INTECAP. El programa facilitó el módulo Enverdeciendo Mi Negocio, una herramienta que permite a las empresas identificar y gestionar sus impactos ambientales, mejorar el uso de recursos y desarrollar productos con atributos sostenibles.

La OIT detalló que, tras la formación presencial, las empresas iniciaron una etapa virtual enfocada en fortalecer sus capacidades comerciales y estratégicas. El proceso concluirá con la elaboración de planes de enverdecimiento, documentos que definen acciones concretas para avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles y competitivos.

“Consideraba que conocía mucho sobre los temas ecológicos y tenía varias ideas, pero el programa me ha ayudado a estructurarlas mejor y darles un norte”, expresó María del Carmen Pú Gómez, representante de RAXKAN S.A., participante de Chimaltenango, en declaraciones recogidas por la OIT.

Vista aérea de un campo agrícola en Guatemala con agricultores cosechando café en laderas, otros cargando sacos en un camión y diversos cultivos, con volcanes de fondo.
Trabajadores agrícolas recolectan café en las laderas de una plantación en Guatemala, mientras otros cargan sacos en un camión, con cultivos variados y volcanes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance del programa en Guatemala

El programa Mi Negocio Verde permite que las empresas guatemaltecas estructuren e implementen políticas de sostenibilidad con impacto directo en la generación de empleo decente.

Rodrigo Mogrovejo, especialista en Empresas Sostenibles, Habilidades y Transición Justa de la OIT para América Central, Panamá y República Dominicana, explicó a la OIT que la alianza con MINECO e INTECAP busca “ampliar las oportunidades para que más emprendimientos y MiPyMEs incorporen prácticas sostenibles que fortalezcan su competitividad, generen empleo decente y contribuyan a una economía más sostenible”.

La experiencia guatemalteca muestra el alcance de las alianzas público-privadas y la cooperación internacional para transferir conocimiento y tecnología a las empresas locales.

Según datos de la OIT, la colaboración ha permitido acercar herramientas de sostenibilidad a empresas de diferentes sectores productivos, fortaleciendo su capacidad de adaptación a los desafíos del mercado y a las exigencias ambientales globales.

El programa también contempla la formación de facilitadores, quienes replicarán la metodología en otras regiones del país. María José Terán, Máster Trainer de la OIT, brindó acompañamiento técnico durante el proceso, con el fin de garantizar la calidad y continuidad del modelo formativo. La organización internacional subrayó que el trabajo conjunto entre actores públicos, sector productivo y organismos multilaterales puede generar soluciones que favorecen la transformación sostenible de las empresas y aumentan las oportunidades de desarrollo económico.

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