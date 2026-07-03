Ucrania lanza el plan “Drone Deal” para vender aeronaves no tripuladas a países aliados

Los drones ucranianos, probados en combate, se actualizan constantemente y han consolidado el liderazgo tecnológico del país (Europa Press)

Ucrania activó su iniciativa de impulsar las exportaciones de drones y armamento luego de aprobar un nuevo marco regulatorio que permitió a los fabricantes nacionales iniciar ventas internacionales, mientras el país intensificó su campaña de ataques con drones de largo alcance contra objetivos militares y económicos en territorio ruso.

La decisión del gobierno ucraniano de establecer un mecanismo para exportar drones y sistemas de defensa innovadores marcó el primer paso concreto para convertir la experiencia bélica acumulada en el frente en una ventaja comercial y estratégica, tras meses de trabas burocráticas que habían frenado las ventas al exterior.

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Bajo el programa denominado “Drone Deal”, las empresas ucranianas recibieron autorización para vender sus productos a países que firmaron acuerdos intergubernamentales específicos, con la condición de que entre el 20% y el 30% de los ingresos obtenidos por exportaciones se reinvirtiera en el fortalecimiento de la industria de defensa nacional.

El anuncio llegó acompañado de la primera venta oficial de 2.000 drones a Estados Unidos realizada por la empresa F-Drones, y generó una reacción positiva entre actores locales del sector, que ven en la apertura de las exportaciones la oportunidad de duplicar la capacidad productiva y acelerar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Los contratos suscritos contemplaron, además, el respeto a la propiedad intelectual y la obligación de someter a revisión cualquier transferencia posterior de tecnología a terceros países.

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A pesar de este impulso, el gobierno mantiene restricciones sobre la venta de sistemas considerados vitales para la defensa nacional y estableció que las solicitudes de exportación serían revisadas en un plazo máximo de 30 días. Más de 20 países expresaron su interés en adherirse al programa, mientras seis ya firmaron los primeros acuerdos, con una vigencia de diez años y cooperación más amplia en materia militar.

El liderazgo de Ucrania en la guerra tecnológica se consolidó sobre la base de drones y sistemas antidrones probados en condiciones reales de combate, actualizados de manera constante a partir de la experiencia adquirida en el frente.

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Las fuerzas ucranianas desarrollaron sistemas antidrones que se probaron y perfeccionaron en condiciones reales de combate (Andriy Andriyenko/65ta Brigada Mecanizada de Ucrania via AP)

La industria local, formada por cientos de empresas, llegó a abastecer más del 50% de las armas utilizadas por las fuerzas ucranianas, aunque el potencial de expansión dependió de la llegada de financiación adicional y de la apertura de nuevos mercados internacionales.

En paralelo al avance exportador, las fuerzas armadas ucranianas intensificaron el uso de drones en ataques de largo alcance contra infraestructuras clave en Rusia, como refinerías, oleoductos, depósitos de petróleo, bases militares y sistemas de defensa aérea.

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Estas operaciones, que se convirtieron en una rutina desde principios de 2026, apuntaron a reducir la capacidad de Moscú para financiar la guerra y deterioraron la situación en el campo de batalla, donde el control territorial ruso retrocedió y las bajas superaron el ritmo de reclutamiento.

Los operadores ucranianos de drones, que actuaron bajo estrictas normas de seguridad y anonimato, participaron en ataques contra Moscú, San Petersburgo y Crimea, mientras la defensa rusa enfrentó crecientes dificultades para contener el impacto de los nuevos sistemas autónomos desplegados por Ucrania.

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Ucrania intensificó los ataques con drones sobre Crimea, afectando campamentos de verano, playas y el suministro de combustible (Reuters)

Las misiones de largo alcance, ejecutadas en la sombra y con estrictos protocolos de comunicaciones, buscaron trasladar parte del costo militar y económico al territorio ruso y forzar a Moscú a destinar recursos a la protección de su propia infraestructura.

El desarrollo de tecnologías como el dron Hornet, capaz de identificar objetivos y atacar sin depender de conexión satelital, reforzó la capacidad de Ucrania para sostener una estrategia de desgaste y defensa en profundidad, basada en la saturación de drones, bombardeos y fortificaciones a lo largo de la línea de contacto.

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(Con información de EFE)