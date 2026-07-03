Mundo

Ucrania lanza el plan “Drone Deal” para vender aeronaves no tripuladas a países aliados

Las empresas nacionales quedan autorizadas a colocar sistemas en el exterior mediante pactos específicos, con aportes obligatorios para reforzar la base industrial de defensa y controles de propiedad intelectual y reventa

Guardar
Google icon
Los drones ucranianos, probados en combate, se actualizan constantemente y han consolidado el liderazgo tecnológico del país (Europa Press)
Los drones ucranianos, probados en combate, se actualizan constantemente y han consolidado el liderazgo tecnológico del país (Europa Press)

Ucrania activó su iniciativa de impulsar las exportaciones de drones y armamento luego de aprobar un nuevo marco regulatorio que permitió a los fabricantes nacionales iniciar ventas internacionales, mientras el país intensificó su campaña de ataques con drones de largo alcance contra objetivos militares y económicos en territorio ruso.

La decisión del gobierno ucraniano de establecer un mecanismo para exportar drones y sistemas de defensa innovadores marcó el primer paso concreto para convertir la experiencia bélica acumulada en el frente en una ventaja comercial y estratégica, tras meses de trabas burocráticas que habían frenado las ventas al exterior.

PUBLICIDAD

Bajo el programa denominado “Drone Deal”, las empresas ucranianas recibieron autorización para vender sus productos a países que firmaron acuerdos intergubernamentales específicos, con la condición de que entre el 20% y el 30% de los ingresos obtenidos por exportaciones se reinvirtiera en el fortalecimiento de la industria de defensa nacional.

El anuncio llegó acompañado de la primera venta oficial de 2.000 drones a Estados Unidos realizada por la empresa F-Drones, y generó una reacción positiva entre actores locales del sector, que ven en la apertura de las exportaciones la oportunidad de duplicar la capacidad productiva y acelerar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Los contratos suscritos contemplaron, además, el respeto a la propiedad intelectual y la obligación de someter a revisión cualquier transferencia posterior de tecnología a terceros países.

PUBLICIDAD

A pesar de este impulso, el gobierno mantiene restricciones sobre la venta de sistemas considerados vitales para la defensa nacional y estableció que las solicitudes de exportación serían revisadas en un plazo máximo de 30 días. Más de 20 países expresaron su interés en adherirse al programa, mientras seis ya firmaron los primeros acuerdos, con una vigencia de diez años y cooperación más amplia en materia militar.

El liderazgo de Ucrania en la guerra tecnológica se consolidó sobre la base de drones y sistemas antidrones probados en condiciones reales de combate, actualizados de manera constante a partir de la experiencia adquirida en el frente.

Las fuerzas ucranianas desarrollaron sistemas antidrones que se probaron y perfeccionaron en condiciones reales de combate (Andriy Andriyenko/65ta Brigada Mecanizada de Ucrania via AP)
Las fuerzas ucranianas desarrollaron sistemas antidrones que se probaron y perfeccionaron en condiciones reales de combate (Andriy Andriyenko/65ta Brigada Mecanizada de Ucrania via AP)

La industria local, formada por cientos de empresas, llegó a abastecer más del 50% de las armas utilizadas por las fuerzas ucranianas, aunque el potencial de expansión dependió de la llegada de financiación adicional y de la apertura de nuevos mercados internacionales.

En paralelo al avance exportador, las fuerzas armadas ucranianas intensificaron el uso de drones en ataques de largo alcance contra infraestructuras clave en Rusia, como refinerías, oleoductos, depósitos de petróleo, bases militares y sistemas de defensa aérea.

Estas operaciones, que se convirtieron en una rutina desde principios de 2026, apuntaron a reducir la capacidad de Moscú para financiar la guerra y deterioraron la situación en el campo de batalla, donde el control territorial ruso retrocedió y las bajas superaron el ritmo de reclutamiento.

Los operadores ucranianos de drones, que actuaron bajo estrictas normas de seguridad y anonimato, participaron en ataques contra Moscú, San Petersburgo y Crimea, mientras la defensa rusa enfrentó crecientes dificultades para contener el impacto de los nuevos sistemas autónomos desplegados por Ucrania.

Ucrania intensificó los ataques con drones sobre Crimea, afectando campamentos de verano, playas y el suministro de combustible (Reuters)
Ucrania intensificó los ataques con drones sobre Crimea, afectando campamentos de verano, playas y el suministro de combustible (Reuters)

Las misiones de largo alcance, ejecutadas en la sombra y con estrictos protocolos de comunicaciones, buscaron trasladar parte del costo militar y económico al territorio ruso y forzar a Moscú a destinar recursos a la protección de su propia infraestructura.

El desarrollo de tecnologías como el dron Hornet, capaz de identificar objetivos y atacar sin depender de conexión satelital, reforzó la capacidad de Ucrania para sostener una estrategia de desgaste y defensa en profundidad, basada en la saturación de drones, bombardeos y fortificaciones a lo largo de la línea de contacto.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

UcraniaDronesGuerra Rusia UcraniaAntidrones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reino Unido suspendió una legislación controvertida antes de que Burnham asuma el cargo de primer ministro

La reforma, que debía regresar a la Cámara de los Comunes antes del receso de mediados de julio, no aparece en la agenda y el Ejecutivo admite que la retomará solo cuando lo permita el calendario

Reino Unido suspendió una legislación controvertida antes de que Burnham asuma el cargo de primer ministro

El portaaviones francés Charles de Gaulle regresa a Tolón tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

La decisión, anunciada por Emmanuel Macron en X, implica ajustar el esquema de fuerzas proyectado hacia la zona tras el memorándum del 17 de junio que facilitó la apertura del estrecho de Ormuz

El portaaviones francés Charles de Gaulle regresa a Tolón tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

En medio de la negociación con Irán, Trump habló con Netanyahu

El anuncio llegó tras una conversación telefónica entre ambos líderes y fue difundido por la oficina del jefe de Gobierno israelí, sin detallar ni la fecha ni el lugar del encuentro previsto

En medio de la negociación con Irán, Trump habló con Netanyahu

Más de 640.000 libaneses regresaron a sus hogares tras el alto el fuego con Israel

El acuerdo marco firmado con Tel Aviv no fija plazos para la retirada de las tropas, y decenas de pueblos fronterizos permanecen inaccesibles

Más de 640.000 libaneses regresaron a sus hogares tras el alto el fuego con Israel

La otra realidad de Cabo Verde: así el rival de Argentina en el Mundial busca una revolución tecnológica silenciosa

Con incentivos fiscales únicos en la región, un parque de innovación financiado con más de 56 millones de dólares y un ecosistema de startups único, el pequeño archipiélago africano apunta a ser un hub digital en el Atlántico

La otra realidad de Cabo Verde: así el rival de Argentina en el Mundial busca una revolución tecnológica silenciosa
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Indecopi puso la mira a más de 1200 grifos a nivel nacional

Indecopi puso la mira a más de 1200 grifos a nivel nacional

Exmagistrado del CNE denunció amenaza de muerte contra él y su familia y envió duro mensaje a Abelardo de la Espriella: “Lo hago responsable”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de julio? Al menos 3 líneas del STC afectadas por retrasos

EN VIVO |Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy viernes 3 de julio: inmediaciones de la Segob se encuentran bloqueadas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 3 de julio: se comienzan a registrar lluvias fuertes en esta zona de la capital

INFOBAE AMÉRICA

Mulino y Fujimori hablan por teléfono y ponen el TLC Panamá-Perú en el centro de la agenda

Mulino y Fujimori hablan por teléfono y ponen el TLC Panamá-Perú en el centro de la agenda

Equipo de trabajo de la ONU alerta por el abandono estatal a las familias de 45,000 desaparecidos en Guatemala

Estudiantes y maestros intoxicados tras incidente químico en instituto educativo de San Salvador

Costa Rica en alerta verde: 250 personas permanecen en albergues por impacto de la onda tropical 19

Reino Unido suspendió una legislación controvertida antes de que Burnham asuma el cargo de primer ministro

ENTRETENIMIENTO

Fans de Taylor Swift se movilizan: confirman carpa y operativo para 1,000 personas en Nueva York

Fans de Taylor Swift se movilizan: confirman carpa y operativo para 1,000 personas en Nueva York

Pese al pedido de los fans, el director de Ratatouille descarta una nueva película: “Esa historia ya está contada”

Anne Hathaway rechazó un papel por una escena de parto que consideró incompatible con su imagen: “Sentía que no era su marca”

La canción de Taylor Swift que lo dice todo sobre su ruptura con su último novio, Joe Alwyn: “Yo tampoco me casaría conmigo misma”

La película “Minions and Monsters” recauda más de USD 14 millones en su primer día y supera las expectativas