En medio de la negociación con Irán, Trump habló con Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron un encuentro en territorio estadounidense “en un futuro próximo”, según un comunicado emitido este viernes por la oficina del primer ministro israelí tras una conversación telefónica entre ambos líderes.

El anuncio llega en vísperas del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se conmemora el 4 de julio, y en medio de una etapa de tensión entre los dos aliados.

PUBLICIDAD

Durante la llamada, Netanyahu subrayó que Estados Unidos es “el garante de la libertad en el mundo” y que Israel valora “enormemente” el estrecho vínculo entre ambas naciones, según el mismo comunicado. No se precisó fecha ni sede para el encuentro.

Al margen de la conversación entre los dos jefes de Gobierno, el presidente israelí Isaac Herzog visitó este viernes la embajada de Estados Unidos en Jerusalén para entregar al embajador Mike Huckabee una carta dirigida a Trump. En la misiva, fechada el 1 de julio, Herzog trasladó sus “más cálidas felicitaciones” en nombre “del pueblo y el Estado de Israel” y calificó el aniversario como “un momento para honrar el increíble triunfo del espíritu estadounidense”.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrecen una rueda de prensa tras reunirse en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

En la carta, Herzog destacó la “alianza única e inquebrantable” entre ambos países, de la que afirmó que se nutre “de los mismos manantiales de la Biblia” y de “los mismos valores fundamentales de libertad, democracia y dignidad humana”.

El acuerdo de reunión se produce en un contexto de fricciones entre las dos capitales. En las últimas semanas, Donald Trump lanzó varias críticas públicas contra el primer ministro israelí a raíz de la ofensiva de Israel contra Hezbolá en el Líbano, que puso en riesgo las negociaciones de paz con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

La tensión llegó a su punto más áspero a principios de junio, cuando Trump increpó a Netanyahu en una llamada telefónica. “Estás puto loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”, afirmó el presidente estadounidense, según recoge uno de los cables. Ambos líderes restaron importancia pública a ese intercambio.

El conflicto en Oriente Medio fue desencadenado a finales de febrero por una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, de acuerdo con la información disponible en los comunicados.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)