Mundo

En medio de la negociación con Irán, Trump habló con Netanyahu

El anuncio llegó tras una conversación telefónica entre ambos líderes y fue difundido por la oficina del jefe de Gobierno israelí, sin detallar ni la fecha ni el lugar del encuentro previsto

Guardar
Google icon
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron un encuentro en territorio estadounidense “en un futuro próximo”, según un comunicado emitido este viernes por la oficina del primer ministro israelí tras una conversación telefónica entre ambos líderes.

El anuncio llega en vísperas del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se conmemora el 4 de julio, y en medio de una etapa de tensión entre los dos aliados.

PUBLICIDAD

Durante la llamada, Netanyahu subrayó que Estados Unidos es “el garante de la libertad en el mundo” y que Israel valora “enormemente” el estrecho vínculo entre ambas naciones, según el mismo comunicado. No se precisó fecha ni sede para el encuentro.

Al margen de la conversación entre los dos jefes de Gobierno, el presidente israelí Isaac Herzog visitó este viernes la embajada de Estados Unidos en Jerusalén para entregar al embajador Mike Huckabee una carta dirigida a Trump. En la misiva, fechada el 1 de julio, Herzog trasladó sus “más cálidas felicitaciones” en nombre “del pueblo y el Estado de Israel” y calificó el aniversario como “un momento para honrar el increíble triunfo del espíritu estadounidense”.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrecen una rueda de prensa tras reunirse en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrecen una rueda de prensa tras reunirse en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

En la carta, Herzog destacó la “alianza única e inquebrantable” entre ambos países, de la que afirmó que se nutre “de los mismos manantiales de la Biblia” y de “los mismos valores fundamentales de libertad, democracia y dignidad humana”.

El acuerdo de reunión se produce en un contexto de fricciones entre las dos capitales. En las últimas semanas, Donald Trump lanzó varias críticas públicas contra el primer ministro israelí a raíz de la ofensiva de Israel contra Hezbolá en el Líbano, que puso en riesgo las negociaciones de paz con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

La tensión llegó a su punto más áspero a principios de junio, cuando Trump increpó a Netanyahu en una llamada telefónica. “Estás puto loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”, afirmó el presidente estadounidense, según recoge uno de los cables. Ambos líderes restaron importancia pública a ese intercambio.

El conflicto en Oriente Medio fue desencadenado a finales de febrero por una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, de acuerdo con la información disponible en los comunicados.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuDonald TrumpIsraelIránMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 640.000 libaneses regresaron a sus hogares tras el alto el fuego con Israel

El acuerdo marco firmado con Tel Aviv no fija plazos para la retirada de las tropas, y decenas de pueblos fronterizos permanecen inaccesibles

Más de 640.000 libaneses regresaron a sus hogares tras el alto el fuego con Israel

La otra realidad de Cabo Verde: así el rival de Argentina en el Mundial busca una revolución tecnológica silenciosa

Con incentivos fiscales únicos en la región, un parque de innovación financiado con más de 56 millones de dólares y un ecosistema de startups único, el pequeño archipiélago africano apunta a ser un hub digital en el Atlántico

La otra realidad de Cabo Verde: así el rival de Argentina en el Mundial busca una revolución tecnológica silenciosa

Los mercados europeos cierran con subas y el STOXX 600 marca un máximo intradía

El avance generalizado se apoyó en expectativas de distensión en Oriente Medio tras conversaciones entre Washington y Teherán, mientras el DAX también tocó un récord y la semana dejó la mejor racha desde mayo

Los mercados europeos cierran con subas y el STOXX 600 marca un máximo intradía

Los hutíes amenazan con atacar los aeropuertos y las infraestructuras de Arabia Saudita

La advertencia llegó después de que el movimiento denunciara una incursión de cazas de Riad para impedir el arribo de un vuelo civil iraní a Saná con más de 200 pasajeros, entre heridos y enfermos

Los hutíes amenazan con atacar los aeropuertos y las infraestructuras de Arabia Saudita

Rusia condenó a 12 personas por planificar el asesinato de una líder mediática del Kremlin

El grupo condenado tenía como objetivo a Margarita Simonyan, directora de los principales medios estatales rusos y figura central en la comunicación oficial del gobierno

Rusia condenó a 12 personas por planificar el asesinato de una líder mediática del Kremlin
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Keiko Fujimori se suma a la lista de presidentes sudamericanos cuyos padres también gobernaron sus países

Keiko Fujimori se suma a la lista de presidentes sudamericanos cuyos padres también gobernaron sus países

Samuel García confirma a Carin León para cerrar el Fan Fest en Monterrey

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella, impulsó una asamblea constituyente en 2012

Ventanas de ayuno intermitente: ¿el horario puede influir en la eficacia para mantener el peso perdido?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

INFOBAE AMÉRICA

El portaaviones francés Charles de Gaulle regresa a Tolón tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

El portaaviones francés Charles de Gaulle regresa a Tolón tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Ortega y Murillo entregaron 536.6 hectáreas para exploración y explotación minera en Nicaragua

Honduras: Economistas alertan por lenta ejecución del presupuesto y piden agilizar el gasto estatal

El Ministerio de Gobernación fija un nuevo régimen salarial para la Policía Nacional Civil de Guatemala

El filo del puñal: Joven dominicana se convierte en el feminicidio 48 tras ser asesinada por su pareja

ENTRETENIMIENTO

Pese al pedido de los fans, el director de Ratatouille descarta una nueva película: “Esa historia ya está contada”

Pese al pedido de los fans, el director de Ratatouille descarta una nueva película: “Esa historia ya está contada”

Anne Hathaway rechazó un papel por una escena de parto que consideró incompatible con su imagen: “Sentía que no era su marca”

La canción de Taylor Swift que lo dice todo sobre su ruptura con su último novio, Joe Alwyn: “Yo tampoco me casaría conmigo misma”

La película “Minions and Monsters” recauda más de USD 14 millones en su primer día y supera las expectativas

La policía de Nueva York revela todos los detalles de la ceremonia de Taylor Swift: “Nunca hubo una boda de esta escala”