El Salvador

El Salvador enviará a 75 trabajadores temporales a Alaska bajo el Programa de Movilidad Laboral

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que los salvadoreños se incorporarán durante tres meses a plantas de procesamiento de pescado y mariscos en Estados Unidos, dentro de un esquema de migración regular con retorno previsto al país

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Viajarán 75 salvadoreños a Alaska para trabajar tres meses en plantas de pescado (Cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Viajarán 75 salvadoreños a Alaska para trabajar tres meses en plantas de pescado (Cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 75 salvadoreños viajarán en los próximos días a Alaska, en Estados Unidos, para incorporarse durante tres meses a empleos temporales en el sector de procesamiento de pescado y otros productos del mar, como parte del Programa de Movilidad Laboral.

La cartera de Estado indicó que la iniciativa, respaldada por el Gobierno de Estados Unidos, busca facilitar el acceso a trabajos temporales en el exterior bajo un esquema de migración laboral regular, ordenada y segura, con retorno al país en las mismas condiciones.

Durante una jornada previa a la salida, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana Patricia Nathaly Godínez afirmó: “En los próximos días emprenderán un viaje que representa mucho más que un empleo temporal: representa la oportunidad de crecer profesionalmente, apoyar a sus familias y seguir demostrando al mundo la calidad del trabajador salvadoreño”.

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La preparación antes del viaje

La funcionaria señaló que los participantes recibieron orientación y capacitación sobre el cumplimiento de las condiciones de la visa, la protección del estatus migratorio, derechos y deberes laborales, el proceso de viaje, salud, seguridad, declaración de impuestos y documentación requerida.

El plan, respaldado por el Gobierno de Estados Unidos, apunta a facilitar migración laboral regular; antes de partir recibieron orientación sobre derechos, impuestos y seguridad (Cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El plan, respaldado por el Gobierno de Estados Unidos, apunta a facilitar migración laboral regular; antes de partir recibieron orientación sobre derechos, impuestos y seguridad (Cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Las oportunidades se repiten con los salvadoreños

La empresa estadounidense Trident Seafoods contrató 268 salvadoreños tras entrevistar a 281 personas durante una visita de reclutamiento a El Salvador del 21 al 23 de febrero de 2022, con ofertas de empleo temporal en plantas de procesamiento de pescado en Alaska bajo el programa de visas H2B.

La compañía prevé que los seleccionados obtengan pronto el visado y viajen para trabajar en tareas de procesamiento entre junio y octubre de 2022.

“Me atrajo el programa y las oportunidades que ofrece. Yo trabajo en la pesca. Creo que es una buena oportunidad porque es algo que nunca se había dado”, dijo Julio Barrera, aspirante a estos puestos especializados.

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El postulante Pablo Castillo también celebró la posibilidad de acceder a empleos legales y temporales en Estados Unidos: “Esta es una buena noticia para encontrar una mejor forma de vivir, trabajar para nuestras familias y poder tener una mejora en nuestras vidas”, afirmó.

Los participantes recibieron capacitación sobre visa, estatus, obligaciones laborales, salud, seguridad, impuestos y papeles antes de incorporarse durante tres meses a plantas dedicadas a productos del mar en Estados Unidos (Cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Los participantes recibieron capacitación sobre visa, estatus, obligaciones laborales, salud, seguridad, impuestos y papeles antes de incorporarse durante tres meses a plantas dedicadas a productos del mar en Estados Unidos (Cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El representante de Trident Seafoods Scott Mitton explicó que la empresa volvió a buscar personal en el país por su experiencia previa con trabajadores salvadoreños: “La razón por la que estamos en El Salvador es porque tenemos un buen historial de salvadoreños trabajando en empresas de productos del mar en Estados Unidos. Son muy buenos trabajadores, trabajan muy duro y tienen buena ética”, sostuvo.

Este fue el segundo viaje de reclutamiento de la firma a El Salvador. En noviembre de 2021, la empresa contrató a 172 personas tras 180 entrevistas.

Trident emplea cada año a unos 1.850 trabajadores mediante visas H2B en 12 plantas de procesamiento en Estados Unidos y opera seis grandes buques para procesar pescado en el mar.

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